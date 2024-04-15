Focus: американские аналитики сравнили тактику Ирана с российской

Аналитики Института изучения войны встревожены развитием ситуации на Ближнем Востоке, пишет немецкий журнал Focus. По их версии, атаки Ирана на Израиль похожи на действия России в отношении Украины. Цель Ирана они видят в том, чтобы перегрузить системы ПВО Израиля смешанными атаками ракет и беспилотников. При этом американских аналитиков особенно беспокоит, что Россия, Иран, Северная Корея и Китай могут учиться друг у друга.

Американский аналитический центр Институт изучения войны (ISW) предупреждает о тревожном развитии геополитических конфликтов на Ближнем Востоке. Согласно его анализу, иранские атаки на Израиль имеют поразительное сходство с тактическими подходами России в конфликте на Украине. Такая тактика может быть использована для определения наилучшего способа преодоления западной противовоздушной и противоракетной обороны, сообщает немецкий журнал Focus.

По версии Института изучения войны, иранские беспилотники и ракетная атака на Израиль показывают, что «Иран учится у русских и хуситов, чтобы разрабатывать всё более опасные и эффективные пакеты атак против Израиля и США». Так, «источником вдохновения» для Ирана могут быть ополченцы хуситы в Йемене: они используют комбинации иранских беспилотников и ракет против американских систем противовоздушной и противоракетной обороны, что позволяет постоянно совершенствовать свою тактику нападения.

Кроме того, аналитики отмечают параллели с действиями России. Как и Россия, Иран экспериментирует со смесью баллистических и крылатых ракет, а также иранских беспилотников, чтобы сделать свои атаки более эффективными и перегрузить израильскую систему противовоздушной обороны.

При этом наиболее тревожный вывод Института изучения войны заключается в том, что постоянное использование иранских беспилотников многочисленными противниками США на фоне углубления отношений между Ираном, Россией, Северной Кореей и Китаем может способствовать совершенствованию использования этих систем. Таким образом возникает всё более тесная сеть противников, которые поддерживают друг друга и учатся друг у друга.