Tichys Einblick Оригинал

Tichys Einblick: ляпы Бербок говорят о недостатке профессионализма и вредят имиджу Германии

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Объявить войну России, оскорбить главу Китая, а теперь и Израиль — дипломатические ляпы Анналены Бербок становятся всё более вопиющими, отмечает Tichys Einblick. По мнению экс-канцлера Герхарда Шрёдера, её заявления свидетельствуют о недостатке профессионализма. Непонятно лишь, почему Германия терпит такого министра иностранных дел, вредящего репутации страны на мировой арене.
Tichys Einblick: ляпы Бербок говорят о недостатке профессионализма и вредят имиджу Германии
AP

Сначала она объявляет войну России, затем оскорбляет главу Китая Си Цзиньпина, называя его диктатором. Разумеется, делать можно, что угодно — но не в качестве министра иностранных дел, пишет Tichys Einblick об Анналене Бербок. Теперь настала очередь Израиля, причём нынешнее оскорбление, вероятно, можно считать самым масштабным в череде ляпов в её политической карьере на сегодняшний день.

5 апреля в соцсети Х появилось чрезвычайно дерзкое сообщение Бербок, в котором она подчеркнула, что жителям Газы сейчас нужен любой пакет помощи, и именно поэтому Германия прилагает усилия для открытия пограничного перехода для доставки помощи. «Мы ожидаем, что израильское правительство быстро выполнит свои заявления. Больше никаких отговорок», — добавила Бербок. Как отмечает издание, эти слова — вопиющее оскорбление Израиля, хотя сама она, по-видимому, считает это высокой дипломатией. Едва ли Бербок на встрече с Аббасом так же потребовала от него: «Больше никаких оправданий для освобождения израильских заложников».

«Я думаю, что это чрезвычайно плохое развитие событий — то, как разбивается внешнеполитический фарфор», — отметил бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер.  По его словам, заявления Бербок — это «вопрос, связанный с профессионализмом, который в настоящее время недостаточно развит в министерстве иностранных дел». 

В связи с этим возникает вопрос: почему Германия терпит такого «главного дипломата»? Ни один министр иностранных дел США, Китая, Великобритании или Франции не ведёт себя подобным образом. Может быть, Германия с помощью Бербок пытается доказать, что у неё нет кадров для того, чтобы быть великой державой? В конце концов, никто не станет бояться страны, где министром иностранных дел с конца 2021 года является «то ли на четверть, то ли наполовину образованная всезнайка из партии зелёных». И уважать такую Германию тоже никто не будет.

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Tichys Einblick Германия Европа
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