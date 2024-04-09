Tichys Einblick: ляпы Бербок говорят о недостатке профессионализма и вредят имиджу Германии

Объявить войну России, оскорбить главу Китая, а теперь и Израиль — дипломатические ляпы Анналены Бербок становятся всё более вопиющими, отмечает Tichys Einblick. По мнению экс-канцлера Герхарда Шрёдера, её заявления свидетельствуют о недостатке профессионализма. Непонятно лишь, почему Германия терпит такого министра иностранных дел, вредящего репутации страны на мировой арене.

Сначала она объявляет войну России, затем оскорбляет главу Китая Си Цзиньпина, называя его диктатором. Разумеется, делать можно, что угодно — но не в качестве министра иностранных дел, пишет Tichys Einblick об Анналене Бербок. Теперь настала очередь Израиля, причём нынешнее оскорбление, вероятно, можно считать самым масштабным в череде ляпов в её политической карьере на сегодняшний день.

5 апреля в соцсети Х появилось чрезвычайно дерзкое сообщение Бербок, в котором она подчеркнула, что жителям Газы сейчас нужен любой пакет помощи, и именно поэтому Германия прилагает усилия для открытия пограничного перехода для доставки помощи. «Мы ожидаем, что израильское правительство быстро выполнит свои заявления. Больше никаких отговорок», — добавила Бербок. Как отмечает издание, эти слова — вопиющее оскорбление Израиля, хотя сама она, по-видимому, считает это высокой дипломатией. Едва ли Бербок на встрече с Аббасом так же потребовала от него: «Больше никаких оправданий для освобождения израильских заложников».

«Я думаю, что это чрезвычайно плохое развитие событий — то, как разбивается внешнеполитический фарфор», — отметил бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер. По его словам, заявления Бербок — это «вопрос, связанный с профессионализмом, который в настоящее время недостаточно развит в министерстве иностранных дел».

В связи с этим возникает вопрос: почему Германия терпит такого «главного дипломата»? Ни один министр иностранных дел США, Китая, Великобритании или Франции не ведёт себя подобным образом. Может быть, Германия с помощью Бербок пытается доказать, что у неё нет кадров для того, чтобы быть великой державой? В конце концов, никто не станет бояться страны, где министром иностранных дел с конца 2021 года является «то ли на четверть, то ли наполовину образованная всезнайка из партии зелёных». И уважать такую Германию тоже никто не будет.