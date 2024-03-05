Berliner Zeitung: на Балканах разочарованы затянувшейся интеграцией в ЕС

На Балканах заметно разочарование в ЕС и «распространение российских нарративов». Berliner Zeitung считает это провалом ЕС, который затянул на десятилетия процесс интеграции, а теперь вообще переключился на Украину и Молдавию. По оценке газеты, в регионе разуверились в перспективе членства в ЕС, и другие игроки могут этим воспользоваться.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что цель её турне по Балканам — «закрытие флангов, которые Россия может использовать для своей политики». Тем не менее в регионе всё больше заметно раздражение от ЕС и того, что после десятилетия интеграционных процессов в Брюсселе всё внимание уделено Украине и Молдавии.

В качестве примера провала ЕС Berliner Zeitung указывает на Черногорию, страна с 2010 года —кандидат на вступление, актуальная цель вступить в 2025 году в ЕС, несмотря на все отчёты об успехах, была вновь перенесена — на 2028-й. Эксперты отмечают, что проволочка со вступлением вредит реформам в стране. «Страна сейчас не показывает прогресса в вопросах верховенства закона, а также в сфере коррупции и организованной преступности», так как страна разуверилась в перспективе вступления.

Заметно распространение пророссийских настроений и в Сербии и Македонии, а также в сербской части Боснии относительно ЕС и НАТО. Издание считает, что «другие игроки прощупывают свои возможности ввиду слабости западного руководства», и задаётся вопросом, понимает ли Бербок, что «часы тикают против неё».