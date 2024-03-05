Berliner Zeitung: на Балканах разочарованы затянувшейся интеграцией в ЕС

На Балканах заметно разочарование в ЕС и «распространение российских нарративов». Berliner Zeitung считает это провалом ЕС, который затянул на десятилетия процесс интеграции, а теперь вообще переключился на Украину и Молдавию. По оценке газеты, в регионе разуверились в перспективе членства в ЕС, и другие игроки могут этим воспользоваться.
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что цель её турне по Балканам — «закрытие флангов, которые Россия может использовать для своей политики». Тем не менее в регионе всё больше заметно раздражение от ЕС и того, что после десятилетия интеграционных процессов в Брюсселе всё внимание уделено Украине и Молдавии.
В качестве примера провала ЕС Berliner Zeitung указывает на Черногорию, страна с 2010 года —кандидат на вступление, актуальная цель вступить в 2025 году в ЕС, несмотря на все отчёты об успехах, была вновь перенесена — на 2028-й. Эксперты отмечают, что проволочка со вступлением вредит реформам в стране. «Страна сейчас не показывает прогресса в вопросах верховенства закона, а также в сфере коррупции и организованной преступности», так как страна разуверилась в перспективе вступления.
Заметнораспространение пророссийских настроенийи в Сербии и Македонии, а также в сербской части Боснии относительно ЕС и НАТО. Издание считает, что «другие игроки прощупывают свои возможности ввиду слабости западного руководства», и задаётся вопросом, понимает ли Бербок, что «часы тикают против неё».
Посольство США в Тиране объявило открытый конкурс для неправительственных организаций на участие в программе по повышению медийной грамотности. Проект будет реализован совместно с албанскими университетами, где планируется «внедрять медиаграмотность». С документом ознакомился RT.
Специальный представитель генерального секретаря ООН по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта Прамила Паттен заявила о наличии оснований полагать, что в ходе атаки ХАМАС 7 октября 2023 года имели место случаи сексуального насилия, а также сожжения тел.
Партия «Альтернатива для Германии» потребует от канцлера ФРГ Олафа Шольца отстранить министра обороны Бориса Писториуса после обнародования скандальной аудиозаписи, на которой высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждали возможные удары по Крымскому мосту ракетами Taurus.
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ограничить продажу табачной продукции беременным и гражданам с детьми. Копия письма на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко есть у RT.
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что США не будут давать комментарии по поводу разговора немецких офицеров, чтобы не подтверждать тезис о гибридной войне НАТО с Россией.
Сотрудники Минобороны Украины в ходе аудита выявили злоупотребления с выдачей 30 тыс. турникетов американского производства и другого медицинского имущества для украинской армии, которое пролежало год на складах одной из частей в Житомирской области.