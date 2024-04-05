Newsweek: искусственный интеллект может «вмешаться» в выборы президента США

Представители компаний в сфере разработки искусственного интеллекта предупредили читателей издания Newsweek о потенциальных «угрозах демократии» в случае бесконтрольного использования ИИ в ходе предстоящих президентских выборов в США. По их мнению, Россия вполне способна повлиять на избирательный процесс в Соединённых Штатах, манипулируя общественным мнением американских избирателей.

Американская президентская гонка 2024 года может запомниться как первые крупные «выборы с использованием искусственного интеллекта», в ходе которых злоумышленники будут иметь возможность применить эту технологию для создания «дипфейковых» видеороликов с участием основных кандидатов, где они могут говорить то, чего на самом деле никогда не произносили вслух, пишет газета Newsweek.

За последние пару лет стремительная эволюция ИИ сделала возможным создавать изображения и видео такого качества, что это вызывает у многих растущую обеспокоенность по поводу их влияния на предстоящие президентские выборы в Соединённых Штатах. Тем более ожидается, что борьба будет ожесточённой, поскольку оба кандидата активно заявляют, что их соперник представляет угрозу американской демократии. Среди возможных манипуляций общественным мнением американских избирателей эксперты указывают на вмешательство извне, например, со стороны Кремля.

Специалисты считают, что в ходе борьбы за место главы Белого дома вполне возможно ожидать появления сгенерированных обращений Байдена и Трампа с призывами не идти на выборы или с другими провокационными посылами. Такие деяния могут напрямую подорвать демократические процессы в США, предупреждают эксперты в сфере IT-технологий читателей издания. По мере роста угрозы злонамеренного использования ИИ будет расти и потребность в принятии соответствующих регулятивных мер для пресечения распространения таких материалов и внедрения специализированного программного обеспечения по распознанию того или иного ролика на подлинность.