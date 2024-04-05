Newsweek: искусственный интеллект может «вмешаться» в выборы президента США

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Fox Business о ситуации на границе США: стоит готовиться к чему-то ужасному Fox Business
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Cело Репяховка Белгородской области подверглось обстрелу
Cело Репяховка Краснояружского района Белгородской области подверглось обстрелу.
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Мужчина с мачете и дисками для «болгарки» попытался убить главу Аргентины Милея
Мужчина с мачете и дисками для «болгарки» попытался попасть в дом правительства Аргентины и совершить покушение на главу страны Хавьера Милея.
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Трамп заявил, что созвонился бы с Путиным в связи с терактом в «Крокусе»
Экс-президент США Дональд Трамп заявил в интервью радиоведущему Хью Хьюитту, что позвонил бы российскому лидеру Владимиру Путину касательно террористической атаки в «Крокус Сити Холле».
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FT: Германия представила самую радикальную военную реформу с холодной войны
Германия представила самые радикальные военные реформы со времён холодной войны в рамках усилий по улучшению возможностей бундесвера.
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Депутат ГД Белик: миссия НАТО обернётся для Украины утратой территорий
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что миссия НАТО обернётся для Украины утратой территорий.
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Болтон: Трамп в случае победы на президентских выборах выведет США из НАТО
Экс-помощник по нацбезопасности у бывшего президента США Дональда Трампа Джон Болтон заявил в интервью для YouTube-канала MeidasTouch, что в случае победы на грядущих выборах американского лидера политик выведет Штаты из НАТО.
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Гагин: ВСУ ежедневно теряют позиции и укрепрайоны на Авдеевском направлении
Украинские войска ежедневно теряют позиции и укрепрайоны на Авдеевском направлении.
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Более 40 целей уничтожено силами ПВО в Морозовском районе Ростовской области
По предварительным данным, более 40 целей уничтожено силами ПВО в Морозовском районе Ростовской области, заявил губернатор региона Василий Голубев.
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Глава мурманского Минздрава Панычев: состояние Чибиса тяжелое, но стабильное
Глава Минздрава Мурманской области Дмитрий Панычев сообщил, что состояние губернатора региона Андрея Чибиса тяжёлое, но стабильное.
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Опасность атаки БПЛА отменена в Белгородской области
Опасность атаки БПЛА отменена в Белгородской области спустя почти два часа.
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В Курской области отменена опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотников отменена в Курской области, заявил губернатор Роман Старовойт.
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Захарова: Шойгу говорил с главой Минобороны Франции Лекорню достойно и по делу
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что министр обороны России Сергей Шойгу говорил с французским коллегой Себастьяном Лекорню не «вычурно и угрожающе», а «достойно и по делу».
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Захарова: Россия не будет церемониться с теми, кто спонсирует киевский режим
Москва не намерена церемониться с теми, кто спонсирует «киевскорежимный беспредел», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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Бундесвер в рамках структурной реформы получит четвёртый вид ВС
Бундесвер в рамках структурной реформы получит четвёртый вид вооружённых сил, который будет заниматься деятельностью в кибер- и информационном пространстве.
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Медведев пожелал Чибису побыстрее выздороветь и вернуться в строй
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев направил телеграмму в адрес губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, на которого было совершено нападение, пожелал ему побыстрее выздороветь и вернуться в строй.
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Голубев: массированную атаку БПЛА отражают силы ПВО в Ростовской области
Массированную атаку БПЛА отражают силы ПВО в Морозовском районе Ростовской области.
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Кирби: США обеспокоены вероятностью полномасштабной войны между Ираном и Израилем
Вашингтон обеспокоен вероятностью полномасштабной войны между Ираном и Израилем после того, как по иранскому консульству в Сирии был нанесён удар с воздуха.
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Бастрыкин поставил на контроль ход расследования обстоятельств нападения на Чибиса
Глава СК Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате Следственного комитета ход расследования обстоятельств нападения на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.
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Росгвардия: при задержании напавшего на Чибиса применили табельное оружие
Охранявший общественный порядок на встрече губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с жителями офицер Росгвардии применил табельное оружие после того, как на главу региона было совершено нападение, и ранил нападавшего.
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Кулеба: Киев не получит €100 млрд от НАТО с нынешней моделью финансирования
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти страны приветствуют идею о создании фонда НАТО в размере €100 млрд для оплаты поставок оружия Киеву, однако, по его мнению, её реализация при нынешней модели финансирования альянса равна нулю.
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Kan: кабинет безопасности Израиля обсудил возможный ответ Ирана на удар в Сирии
Участники заседания кабинета безопасности Израиля обсуждали возможный ответ Ирана на приписываемый израильским военным удар в Дамаске.
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В правительстве Мурманской области поблагодарили граждан за слова поддержки Чибису
В правительстве Мурманской области поблагодарили граждан за слова поддержки губернатору региона Андрею Чибису в связи с совершённым на него нападением.
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Фоден сравнялся с Роналду по количеству хет-триков в АПЛ
Вингер «Манчестер Сити» Филип Фоден оформил хет-трик в матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Астон Виллой».
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У здания ДК «Строитель» в Апатитах после нападения на Чибиса работают следователи
У здания ДК «Строитель» в Апатитах после нападения на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса работают следователи.
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Главврач: Чибис прооперирован, операция длилась больше часа
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис прооперирован, операция длилась больше часа.
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Кроос не считает девять дней отдыха преимуществом для «Реала» в матче с «Сити»
Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос поделился ожиданиями от первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Сити».
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Главврач: состояние Чибиса тяжёлое, он находится в реанимации
Главврач Апатитско-Кировской больницы заявил, что состояние губернатора Мурманской области Андрея Чибиса после нападения тяжёлое, он находится в реанимации.
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Опасность атаки беспилотников объявлена в Воронежской области
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА.
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«СТРАНА.ua» сообщает о новых взрывах в Харькове
Новые взрывы прогремели в Харькове.
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Министр здравоохранения Мурманской области выехал в больницу к Чибису
Глава Минздрава Мурманской области Дмитрий Панычев совместно с бригадой медиков региона направился в больницу, где оперируют губернатора Андрея Чибиса после нападения.
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Хет-трик Палмера позволил «Челси» вырвать победу у МЮ в матче АПЛ
«Челси» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
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Старовойт: Центральный рынок Курска получил повреждения от украинских БПЛА
Центральный рынок Курска получил повреждения в результате атаки украинских беспилотников, сообщил губернатор Роман Старовойт.
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Столтенберг: НАТО не намерено направлять на Украину боевые подразделения
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в эфире Польского телевидения, что альянс не намерен направлять на Украину боевые подразделения.
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Непомнящий сыграл вничью с Абасовым в первом круге турнира претендентов — 2024
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с азербайджанцем Ниджатом Азад оглы Абасовым в первом круге турнира претендентов 2024 года.
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Грин: Украина не предлагает США и американцам ничего, кроме отмывания денег
Украина не предлагает США и американцам ничего, кроме отмывания денег, заявила член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин.
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Карпов: Адиев будет совмещать посты главного тренера сборной Казахстана и «Ахмата»
Российский специалист Магомед Адиев не покинет должность главного тренера сборной Казахстана после назначения в грозненский «Ахмат».
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Слуцкий: нападение на Чибиса — вероломный акт против всех жителей России
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса вероломным актом против всех жителей России.
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СК: сотрудники Росгвардии при задержании ранили напавшего на Чибиса
Сотрудники Росгвардии во время задержания ранили мужчину, напавшего с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.
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Опасность атаки БПЛА объявлена в Белгородской области
В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА.
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В России предложили меры по увеличению страхового стажа для многодетных матерей
Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила включить в страховой стаж матери период с момента рождения третьего ребёнка до достижения ею пенсионного возраста. Копия обращения на имя заместителя председателя Госдумы Анны Кузнецовой есть в распоряжении RT.
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Следственный комитет выясняет причины нападения на Андрея Чибиса
Следователи СК России выясняют причины нападения на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.
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В Курской области объявлена опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области.
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Пресс-служба: врачи говорят, что угрозы жизни Чибиса нет, он в операционной
Угрозы жизни губернатора Мурманской области Андрея Чибиса нет, сообщили RT в его пресс-службе.
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Эдул: Месси может принять участие в Олимпийских играх
Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси может принять участие в Олимпийских играх 2024 года в составе сборной Аргентины.
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Пресс-служба: Чибис после нападения был в сознании и держался мужественно
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис после нападения на него был в сознании и держался мужественно, сообщили в пресс-службе главы региона.
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Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе
Новая серия взрывов произошла в Харькове, сообщил мэр города Игорь Терехов.
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Опубликовано видео со встречи губернатора Чибиса с жителями в Апатитах
Опубликовано видео со встречи губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с жителями города Апатиты.
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Тренер «Трактора» — о поражении от «Локомотива»: незаслуженно проиграли
Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин прокомментировал поражение команды во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина — 2024 от «Локомотива».
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Пушков назвал миссию НАТО на Украине внедрением альянса в страну
Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков назвал решение о создании миссии НАТО на Украине «ползучим внедрением» альянса на Украину.
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Напавшего на Чибиса с ножом злоумышленника допрашивают
Сейчас в Мурманской области ведётся допрос злоумышленника, напавшего с ножом на губернатора Андрея Чибиса, сообщили RT в его пресс-службе.