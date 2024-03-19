Положение украинской армии усугубилось после потери Авдеевки: ВСУ почти не использует артиллерию из-за острой нехватки боеприпасов, рассказывает La Voix du Nord. Помощь союзников придёт только к июню, а пока Киев вынужден на 20 выстрелов России отвечать одним, что сказывается на соотношении потерь.

После потери Авдеевки и так тяжёлая ситуация в украинской армии стала драматичной: она не может ответить на непрекращающиеся обстрелы из-за острой нехватки боеприпасов, пишет La Voix du Nord. Согласно ежедневному анализу положения на фронте в канале @escortert на платформе X, на каждые 20 выстрелов России Украина отвечает только одним, а её наземная артиллерия почти не используется.

В августе прекратились американские поставки, и теперь ВСУ может рассчитывать только на себя. По инициативе Чехии европейские союзники смогли совместно закупить 800 тысяч снарядов, однако они прибудут только к июню. В результате из-за дефицита боеприпасов украинская артиллерия вынуждена стрелять редко и только для отражения атаки или поражения важной цели, что сказывается на соотношении потерь.