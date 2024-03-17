Украинские силы ПВО могут уже к концу марта полностью исчерпать запасы противовоздушных ракет, пишет Daily Telegraph. По информации издания, источники в правительстве Украины утверждают, что из-за этого города страны могут оказаться практически беззащитными перед российскими ударами.

Украине настолько сильно не хватает боеприпасов, что у ВСУ уже к концу марта могут закончиться ракеты для комплексов ПВО, оберегающих города страны, сообщает Daily Telegraph со ссылкой на источники в правительстве Украины.

Согласно заявлениям источников, распространённым американскими СМИ, на практике это будет означать, что Украине придётся экономить боеприпасы, из-за чего она сможет сбивать лишь каждую пятую российскую ракету — тогда как раньше якобы сбивала «четыре из пяти», говорится в материале издания.

А между тем, в США продолжаются жаркие споры по поводу нового пакета помощи Украине, который так до сих пор и не одобрил конгресс. При этом, как сообщил на этой неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп рассказал ему, что в случае победы на предстоящих выборах планирует полностью прекратить оказывать Киеву материальную поддержку, упоминает корреспондент Daily Telegraph.