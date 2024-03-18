Американцы стали меньше видеть в России врага — The Hill

Россия больше не занимает первые строчки в рейтинге злейших врагов Америки, пишет The Hill со ссылкой на данные соцопроса. С прошлого года доля тех, кто винит в американских бедах Россию, снизилась с 50 до 41%, отмечает издание.
По данным недавнего опроса Gallup, всё меньше американцев считают Китай и Россию главными угрозами для США. Только 41% респондентов в настоящее время видят Китай «величайшим врагом», и лишь 26% сказали то же самое о России. Эти доли ниже, чем в прошлом году, когда соответственно 50 и 32% опрошенных назвали Китай и Россию главными врагами США, пишет The Hill.
Республиканцы чаще называют Китай главным врагом (67%), тогда как демократы чаще называют таковым Россию (48%).
По данным Gallup, в 2024 году больше американцев также назвали Иран главной угрозой для США: его выбрали 9% респондентов по сравнению со всего лишь 2% в 2023 году.
Кроме того, 5% американцев теперь говорят, что США являются их злейшим врагом, что на 4 процентных пункта больше, чем в прошлом году. Социологи отметили, что это самый высокий процент американцев с 2005 года.
Опрос, опубликованный в понедельник, также показал, что странами с наибольшим благоприятным рейтингом в глазах американцев стали Канада и Япония, каждая из которых получила по 83% положительных оценок.
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