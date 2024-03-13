GP: шведам приказали прибыть в Латвию и слушаться канадцев

Популярное
-
New Atlas: российские танкисты разбили миф о превосходстве «Абрамсов» одним выстрелом New Atlas
-
AC: либо мы, либо Украина — сенатор США выдвинул НАТО ультиматум American Conservative
-
Der Spiegel: «укрепления» на украинских позициях оставляют желать лучшего Der Spiegel
-
Fox Business: «странно — это мягко сказано» — бывший полицейский о нацгвардейцах в метро Нью-Йорка Fox Business
-
Реванш Трамп — Байден неизбежен: кандидаты обменялись обвинениями в адрес друг друга Associated Press
-
Guardian: на Папу Римского ополчились за призывы к Украине «поднять белый флаг» Guardian
-
CNN: российские авиабомбы ФАБ-1500 «ровняют с землёй» украинскую оборону и наносят огромные потери ВСУ CNN
-
Хабек поучает мировую политику: «Решайте чёртовы проблемы!» Bild
INFOX.SG
-
Глава Минцифры: в России не блокируют зарубежные сайты с технологиями ИИ
В России не блокируют зарубежные сайты, где можно использовать технологию искусственного интеллекта, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.
-
Гуцул хочет встретиться с лидерами оппозиции после переговоров с Россией
Глава Гагаузии Евгения Гуцул намерена провести встречу с лидерами молдавской оппозиции после переговоров с Россией. Темой этой встречи станут планы сотрудничества.
-
Путин о западных элитах: они должны понять, что бал вампиров заканчивается
Российский президент Владимир Путин, говоря о западных элитах, отметил, что им необходимо осознать, что «бал вампиров» заканчивается.
-
Мэр Воронежа Кстенин: при атаке беспилотников повреждены стёкла и кровля домов
Мэр Воронежа Вадим Кстенин в своём Telegram сообщил, что атака беспилотников привела к повреждению дачных домов.
-
Тутберидзе призвала Тарасову извиниться за слова о допинге Валиевой
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе отреагировала на претензии Татьяны Тарасовой из-за допингового дела Камилы Валиевой.
-
АТОР: Болгария готовится к выдаче шенгенских виз россиянам с апреля
Болгария начала подготовку к выдаче россиянам шенгенских виз с апреля, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на болгарское посольство в Москве.
-
Губерниев: аргументы в деле Валиевой — это рубрика «Хоть стой, хоть падай»
Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о допинговом деле фигуристки Камилы Валиевой.
-
Собянин: каждый второй житель Москвы имеет доступ к электронной медкарте
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что каждый второй житель столицы имеет доступ к электронной медицинской карте.
-
Гагаузия обсуждает с Россией преференции на поставки продукции из автономии
Власти Гагаузии обсуждают с Москвой преференциальный режим для поставок своей сельскохозяйственной продукции в Россию. Об этом сообщила глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул.
-
Бастрыкину доложат о ходе расследования смерти ребёнка в Ростовской области
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о ходе расследования обстоятельств смерти ребёнка в Ростовской области.
-
Умер сын Шарля де Голля
Сын Шарля де Голля Филипп скончался в возрасте 102 лет.
-
Военный эксперт Бирдсли: оружие из США на Украине пропадает, как в чёрной дыре
Военный эксперт Джейсон Бирдсли заявил, что отчёт о надзоре за американской помощью Украине, опубликованный в прошлом месяце, вызывает беспокойство.
-
«Краснодар» объявил об увольнении Ивича
«Краснодар» уволил Владимира Ивича с поста главного тренера.
-
Губернатор: три дрона уничтожили на подлёте к Новошахтинску Ростовской области
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что три дрона уничтожили на подлёте к Новошахтинску утром 13 марта.
-
Чернышенко: экономический эффект от внедрения ИИ оценили в более 1 трлн рублей
Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что экономический эффект от внедрения технологий ИИ оценили в более 1 трлн рублей.
-
Капризов вышел на второе место в истории «Миннесоты» по количеству матчей с 2+ очками за игру
Российский нападающий Кирилл Капризов вышел на второе место в истории «Миннесоты» по количеству матчей с несколькими очками за игру.
-
Гуцул попросила власти России позволить удалённо открывать счета МИР в Гагаузии
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул обратилась к властям России с просьбой позволить жителям удалённо открывать счета для карт платёжной системы МИР, куда могли бы начисляться надбавки пенсионерам, врачам, учителям и полицейским.
-
В Тюменской области завели дело по факту гибели людей при пожаре на пилораме
СУ СК России по Тюменской области возбудило уголовное дело по факту гибели трёх человек в результате пожара на пилораме.
-
Российские системы ПВО уничтожили семь БПЛА над Белгородской и Курской областями
В Минобороны России сообщили об уничтожении семи украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями.
-
Сальдо: бойцы из группировки «Днепр» провели рейд на правобережье Херсонщины
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что бойцы из группировки войск «Днепр» провели «дерзкий рейд» на правобережье Херсонщины.
-
Путин рассказал, какой хотел бы видеть Россию будущего
Российский президент Владимир Путин рассказал, что надеется, что в будущем Россия будет иметь технологичную экономику, которая будет основана на научных и технологических достижениях в том числе в сфере искусственного интеллекта, а также будет самодостаточной в сфере безопасности и обороны.
-
Власти Гагаузии обсуждают с Россией прямые поставки газа по сниженным ценам
Прямые поставки газа в Гагаузию по сниженным ценам обсуждают власти автономии и руководство России. Об этом на брифинге в Кишинёве сообщила глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул.
-
Автоэксперт Канаев поддержал идею лекций о безопасном управлении СИМ
Автоэксперт Сергей Канаев в беседе с RT отметил, что просветительские лекции в учебных заведениях об основах использования электросамокатов могут снизить процент аварий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) на дорогах.
-
Роднина — о претензиях Тарасовой к тренерам из-за дела Валиевой: сначала докажите — потом обвиняйте
Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина ответила на слова Татьяны Тарасовой в адрес тренера Камилы Валиевой.
-
Путин рассказал, что с юности планировал работать в органах госбезопасности
Российский президент Владимир Путин рассказал, что с юности планировал работать в органах госбезопасности.
-
Бастрыкину доложат о ситуации с нападением собак на школьниц в Северной Осетии
Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого по факту нападения бездомных собак на двух школьниц в селе Кизляр Моздокского района Северной Осетии.
-
РБК: Банк России и Генпрокуратура хотят запретить рекламу услуг «раздолжнителей»
Механизмы, направленные на ограничение работы недобросовестных консультантов по проблемам с задолженностью, обсуждают Центробанк и Генпрокуратура России.
-
Гусев: более 40 воздушных целей уничтожили в Воронежской области за сутки
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что за ночь на территории региона средствами ПВО было обнаружено и уничтожено более 40 воздушных целей.
-
В Ленобласти школьника госпитализировали после драки на перемене
В деревне Вартемяги Всеволожского района Ленинградской области школьник попал в больницу в тяжёлом состоянии после драки на перемене в школе.
-
Клинтон обвинила поддерживающих Трампа американцев в симпатии к Путину
Бывший госсекретарь США Хилари Клинтон обвинила поддерживающих экс-президента Соединённых Штатов Дональда Трампа американцев в симпатии к российскому лидеру Владимиру Путину.
-
Вяльбе рассказала, что Матыцин предлагал встречу лыжников России и Норвегии
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что министр спорта России Олег Матыцин предлагал провести матчевую встречу между российскими и норвежскими лыжниками.
-
Синоптик Ильин: в четверг и пятницу воздух в Москве прогреется до +7 °С
Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин в беседе с RT рассказал о погоде в столице во второй половине недели.
-
Гладков: беспилотник врезался в многоквартирный дом в Белгороде
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород подвергся атаке двух украинских беспилотников, один из которых врезался в многоквартирный дом.
-
ТАСС: беспилотник ВСУ атаковал здание ФСБ в Белгороде
Украинские войска атаковали беспилотником здание ФСБ в Белгороде.
-
Мирный житель пострадал при атаке ВСУ посёлка Тёткино в Курской области
Украинские войска атаковали посёлок Тёткино в Курской области, ранен мирный житель, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
-
Евросоюз снял санкции с Воложа, Мндоянца и Гамбалека
Европейский союз принял решение снять санкции с бывшего главы «Яндекса» Аркадия Воложа.
-
Тренер «Порту» заявил, что Артета оскорблял его семью во время матча Лиги чемпионов
Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау заявил, что возглавляющий «Арсенал» Микель Артета оскорблял его семью во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов.
-
Reuters: ответ России на изъятие активов может привести к банкротству Euroclear
Ответ российской стороны на изъятие Европейским союзом замороженных активов ЦБ России может привести к банкротству расчётно-клиринговой системы Бельгии Euroclear.
-
Пленный солдат ВСУ признался, что отрядом наёмников командовал сотрудник ЦРУ
Украинский военнопленный Юрий Водян признался, что отрядом наёмников в 59-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ командовал сотрудник ЦРУ.
-
Минобороны: за ночь силы ПВО России сбили 58 украинских беспилотников
В Минобороны России заявили, что российские средства ПВО за ночь и утро 13 марта уничтожили 58 украинских беспилотников.
-
Шестёркин — о победе над «Каролиной»: у мамы день рождения, не мог сыграть плохо
Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин прокомментировал победу над «Каролиной» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
-
В аэропорту Пулково вводили временные ограничения
В аэропорту Пулково вводили временные ограничения, сейчас он работает в штатном режиме, сообщает управляющая компания аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы».
-
RT: иноагенту Михаилу Зыгарю грозит до десяти лет тюрьмы
Иностранному агенту Михаилу Зыгарю грозит до десяти лет тюрьмы.
-
Маск посчитал применение Россией ядерного оружия при критической угрозе логичным
Американский предприниматель Илон Маск назвал логичным применение Россией ядерного оружия при критической угрозе.
-
В WADA заявили, что у них нет доказательств вины Тутберидзе в деле Валиевой
Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли заявил, что у них «нет прямых доказательств» вины тренера Этери Тутберидзе в деле фигуристки Камилы Валиевой.
-
Путин назвал целью атак Украины срыв выборов президента в России
Главная цель попыток Украины атаковать российские регионы — помешать проведению выборов президента России, заявил глава государства Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселёву.
-
Посол России Антонов обвинил США в фактическом участии в украинском конфликте
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что официальные лица Америки, говоря о необходимости помочь киевскому режиму в ударах по Крыму, признали фактическое участие Соединённых Штатов в украинском конфликте.
-
Путин признался, что был не готов возглавить страну по предложению Ельцина
Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселёву признался, что не был готов к предложению уходящего главы государства Бориса Ельцина занять его пост.
-
Бобровский поднялся на 14-е место по числу побед среди всех вратарей НХЛ
Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский поднялся на 14-е место по числу побед среди всех голкиперов НХЛ.
-
Капризов признан второй звездой матча НХЛ «Миннесота» — «Аризона»
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной».