GP: шведам приказали прибыть в Латвию и слушаться канадцев

В качестве нового члена НАТО Швеция будет принимать активное участие в укреплении обороноспособности военного блока. Уже в первой половине года Стокгольм предоставит как боевые самолёты, так и корабли, а в конце года шведские войска будут отправлены в Латвию, пишет издание Göteborgs-Posten.

Первым усилием шведских вооружённых сил в рамках дальнейшей интеграции в НАТО станет воздушное патрулирование акватории Балтийского моря самолётами Gripen. Целью является, прежде всего, наблюдение за границей, а также обнаружение деятельности в непосредственной близости, таких как военные учения или перемещения самолётов и кораблей. Швеция также может принять участие в различных операциях НАТО по противовоздушной обороне над Исландией и по всему восточному флангу.

Швеция получила указание до конца 2024 года направить батальон численностью от 450 до 550 шведских солдат на территорию Латвии, который будет находиться под канадским командованием и поочерёдно с датским батальоном сменять друг друга в течение каждых 6 месяцев. По словам военных, в тяжёлый механизированный батальон будут входить танки, боевые машины пехоты, артиллерийские системы и мобильные пехотные подразделения.

Кроме того, с первого дня своего членства в альянсе Швеция станет частью противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, которая в дальнейшем станет интегрирована с системой НАТО.

К средствам ПВО причисляются наземные системы типа Patriot, а также самолёты-истребители и сенсорные системы, задачей которых является мониторинг территории и обнаружение враждебной активности.