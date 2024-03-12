WP: протекционизм не помог Байдену завоевать любовь американских рабочих

Администрация Байдена взяла на вооружение политику протекционизма, надеясь перетянуть на свою сторону рабочий класс, пишет The Washington Post. Однако белые избиратели без высшего образования, похоже, не купились на этот посыл, помня о репутации демократов как главных сторонников глобализации, отмечает издание.

В надежде на возвращение голосов американского рабочего класса администрация Байдена взяла на вооружение политику протекционизма, пишет The Washington Post. Демократическая партия должна была преодолеть имидж «клики оторванных от жизни высокообразованных космополитов». Однако белые избиратели без высшего образования, похоже, не купились на этот посыл, отмечает издание.



Причина в том, что демократы потратили полвека на создание бренда «зазывал глобализации», отойдя от принципов рузвельтовского «Нового курса». Несколько десятилетий назад партия отказалась от политики поддержки трудящихся в США, и если избиратели с высшим образованием поддержали эту политику, то «синие воротнички» переметнулись к республиканцам.



В результате, несмотря на все усилия Байдена, избиратели не верят в то, что демократы намерены придерживаться новой политики и станут действовать в интересах рабочих, а не высокообразованных слоёв населения, заключает издание.