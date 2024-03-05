Reuters: санкции против российского алюминия рассорят Европу с США

Евросоюз уже несколько месяцев ведёт работу по введению запрета на импорт российского алюминия, однако такие ограничения спровоцируют дефицит и рост цен для западных компаний, пишет Reuters. В результате США и Европа будут ожесточённо конкурировать за поставки сырья с Ближнего Востока, на который приходится примерно 9% мировой торговли алюминием.

Европейские и американские покупатели будут агрессивно конкурировать за ближневосточный алюминий, если Европейский союз в ближайшие месяцы введёт запрет на импорт российского металла. Такие ограничительные меры спровоцируют дефицит и скачок цен, напоминающий 2018 год, когда санкции были введены против компании «Русал», в результате чего цены на алюминий подскочили на 35% за несколько дней до 7-летнего максимума, передаёт Reuters.

Борьба за поставки алюминия из стран Ближнего Востока, на которые в 2023 году приходилось около 9% мировых поставок этого вида сырья, будет способствовать его удорожанию для западных компаний в транспортной, упаковочной и строительной отраслях, которые и без этого уже сталкиваются с высокими расходами.

По данным Международного института алюминия, в прошлом году на долю ближневосточных производителей пришлось 6,2 млн тонн, из которых примерно 2 млн было отправлено в Европу и США. Потеря российского металла оставит Европу с дефицитом около 500 тыс. тонн, часть которого может быть компенсирована возобновлением простаивающих мощностей в регионе.