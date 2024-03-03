Техасцев предупредили о «непатриотичных политиках», которые хотят отделить штат от США

В Техасе всё больше местных политиков выступают в поддержку отделения штата от США, предупреждает издание The Dallas Morning News. По мнению издания, эти непатриотичные политики — в основном представители Республиканской партии — заходят слишком далеко «в известном стремлении Техаса к независимости».
В День независимости Техаса, который в 1836 году объявил о выходе из состава Мексики, положив тем самым начало республики Техас, ставшей в скором времени частью Соединённых Штатов, местное издание The Dallas Morning News призвало жителей штата остерегаться политиков, выступающих за отделение от США.
«Есть те, кто заходит слишком далеко в известном стремлении Техаса к независимости. По мере приближения супервторника избирателям-республиканцам в Техасе следует остерегаться. Вызывает тревогу количество кандидатов в палату представителей Техаса и на другие должности, подписавших обязательство «Заберём Техас обратно», обязывающее их продвигать законопроект, который поможет Техасу выйти из состава Соединённых Штатов при определённых условиях», — говорится в статье.
Издание поясняет, что в рамках этого обязательства кандидаты обещают в случае своего избрания ставить интересы Техаса выше интересов США и продвигать законопроект о проведении референдума о его независимости, «если в этом заинтересовано большинство жителей».
The Dallas Morning News называет эту риторику, продвигаемую в основном крайне правыми кандидатами, «непатриотичной». Данное обязательство, как указывается в статье, подписало уже более 150 человек, среди которых большое количество кандидатов-республиканцев.
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