Independent: британский министр обвинил шотландцев в действиях в пользу России и Китая

Россия и Китай хотят сделать Великобританию «разделённой Британией», отметил британский министр по безопасности Том Тугендхат. И сторонники независимости Шотландии, по его словам, действуют в этом же ключе, «не видят реальной угрозы», приводит его слова The Independent.

Раздор внутри Великобритании идёт на руку таким странам, как Россия и Китай, заявил младший министр по вопросам безопасности Великобритании Том Тугендхат. Как пишет The Independent, он таким образом хотел показать, что стремление к независимости Шотландии может нанести ущерб безопасности страны.

Министр выступал на полях конференции шотландских консерваторов в Глазго. Он жёстко раскритиковал сторонников независимости Шотландии: «Они думают, что узкий личный интерес, дешёвая политика и идеи, вызывающие разногласия, — это правильный подход к миру. Они оглядываются и видят страны вроде России, и говорят: «Ну, это не представляет для нас большой угрозы», они видят страны вроде Китая, и говорят: «Ну, может быть, мы сможем иметь с ними дело». Они не видят реальной угрозы. Реальная угроза в том, что такие страны хотят, чтобы мы были разобщёнными и разделёнными, они хотят, чтобы мы откололись друг от друга».

«Они хотят сделать нас не Великобританией, а разделённой Британией, и они хотят сделать нас не великим народом, а маленьким народом, который так занят ссорами между собой, что не концентрируется на настоящем долге, который состоит в том, чтобы защищать институты и системы, созданные по всему миру, сохраняя свободу людей, живущих вдали», — приводит издание слова министра.

Член парламента Великобритании Эндрю Боуи, в свою очередь, заявил, что партия не может «довольствоваться местом Шотландии в Соединённом Королевстве, величайшем союзе — экономическом, военном, политическом и социальном, — который этот мир когда-либо видел».

А депутат Мари Блэк ответила, что консерваторы не имеют права отчитывать шотландцев, «когда они сами разгромили экономику Великобритании, сделали миллионы шотландцев беднее из-за кризиса стоимости жизни, организованного ими, навязали разрушительный жёсткий брексит» и разрушили систему здравоохранения и госслужбы, приводит её слова The Independent.