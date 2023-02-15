CNN: время пришло — Никола Стёрджен заявила о намерении оставить пост первого министра Шотландии

В своём последнем выступлении Никола Стёрджен неожиданно заявила о намерении сложить с себя полномочия первого министра Шотландии, а также лидера Шотландской национальной партии, сообщает CNN. Политик отметила, что до избрания преемника продолжит занимать нынешнюю должность.
НИКОЛА СТЁРДЖЕН, первый министр Шотландии: Я горжусь, что стою тут, будучи первой женщиной и человеком, наиболее продолжительное время занимающим этот пост (первого министра Шотландии. — ИноТВ). Я крайне горжусь тем, что было достигнуто за годы моего нахождения в Бьют-Хаус. Однако с самого начала моего срока полномочий я верила, что частью добросовестной службы будет практически инстинктивное понимание того, когда необходимо уступить место кому-либо другому. И когда придёт время — иметь смелость сделать это. Даже если для многих по всей стране, а также в рядах моей партии, это покажется поспешным. Умом и сердцем я понимаю, что это время пришло, что это правильный шаг для меня, моей партии и страны. Сегодня я объявляю о своём намерении сложить с себя полномочия первого министра и лидера моей партии. Я обратилась с просьбой к национальному секретарю ШНП (Шотландская национальная партия. — ИноТВ) начать процесс избрания нового партийного лидера. Я останусь на этой должности до тех пор, пока мой преемник не будет избран.
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ограничить право СМИ публиковать сведения о лечении известных пациентов. Копия письма на имя главы Минцифры Максута Шадаева есть у RT.
Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США провели обыски в университете Делавэра в рамках расследования секретных документов, имеющих отношение к американскому президенту Джо Байдену, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.
Новейший комплекс разведки, который способен с помощью лазерного луча находить и идентифицировать человека на дальности в 18 км разработан в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Признание Германии на счёт того, что Украина получит танков меньше, чем было обещано ранее, свидетельствует о провале стран Запада в поддержке украинской армии, заявил обозреватель Bloomberg Арне Делфс.
Крупный астероид 199145 (2005 YY128) диаметром 800 м, который пролетит мимо Земли в ночь на четверг, 16 февраля, не представляет опасности для планеты. Об этом сообщил руководитель Астрофизической оптической обсерватории КубГУ Александр Иванов.
Управляющий партнёр и руководитель налоговой практики юридической компании Coleman Legal Services, председатель комитета по налогам МГО «Опора России» Павел Зюков высказался о мерах поддержки бизнеса в стране.