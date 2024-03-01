L'Usine Nouvelle: французскому производителю «забыли» заплатить за 12 тысяч винтовок для Украины

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17:59 Движение по Крымскому мосту возобновили Движение по Крымскому мосту, перекрытое второй раз за сутки, вновь открыто.

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