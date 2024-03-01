L'Usine Nouvelle Оригинал

L'Usine Nouvelle: французскому производителю «забыли» заплатить за 12 тысяч винтовок для Украины

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Французский производитель оружия Verney-Carron пожаловался, что по заключённому осенью прошлого года договору о поставках Украине стрелкового оружия до сих пор не поступило финансирования ни от Киева, ни от французских властей, пишет L’Usine Nouvelle. Глава предприятия раскритиковал Главное управление вооружений Франции за промедление, учитывая, что поддержка оборонного экспорта входит в число основных задач учреждения.
L'Usine Nouvelle: французскому производителю «забыли» заплатить за 12 тысяч винтовок для Украины
AP

Французский производитель охотничьих ружей и стрелкового оружия Verney-Carron объявил в ноябре 2023 года о заключении рамочного контракта на поставку 12 тыс. винтовок и 400 гранатометов украинским войскам, сообщает L’Usine Nouvelle. Сделка, которая тогда называлась исторической, оценивалась в €36 млн.

Однако в конечном счёте договор оказался под угрозой срыва, поскольку обещанное финансирование производства так и не поступило ни из Франции, ни с Украины.
 
Глава предприятия раскритиковал Главное Управление вооружений Франции за промедление. Как отмечает издание, эта критика тем более серьёзна, что поддержка оборонного экспорта входит в число основных задач учреждения.

Теперь же Главное управление вооружений Франции сообщает, что Министерство обороны Украины никогда не обращалось с просьбой о поддержке этого контракта.

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L'Usine Nouvelle Франция Европа
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