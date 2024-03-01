Обозреватель Asia Times: из-за поставок Киеву НАТО теперь не готово к войне с Россией

22:47
Зеленский: ВСУ не смогут защитить Харьков, если не оттеснят ВС России
Украинские войска не смогут защитить Харьков, пока не получится оттеснить россиян, заявил Владимир Зеленский.
22:43
Матч 20-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Факелом» пройдёт в «Лужниках»
Руководство московского «Спартака» приняло решение провести домашний матч 20-го тура чемпионата России по футболу с воронежским «Факелом» в «Лужниках».
22:39
В Орехово-Зуеве электричка сбила трёх человек
Электричка сбила трёх человек на станции Крутое Московской железной дороги в Орехово-Зуеве.
22:35
Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч с ПСЖ
«Монако» опубликовал состав на матч 24-го тура чемпионата Франции по футболу с «Пари Сен-Жермен».
22:34
Байден: США пытаются достичь договорённостей по прекращению огня в Газе
Власти Соединённых Штатов пытаются выработать договорённости по прекращению огня в секторе Газа.
22:31
Российского вратаря «Каролины» Кочеткова признали лучшим новичком месяца в НХЛ
Российский голкипер «Каролина Харрикейнз» Пётр Кочетков получил первую престижную награду в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
22:31
Минобороны ФРГ инициировало проверку о перехвате сообщений ВВС Германии
Минобороны ФРГ инициировало проверку возможного перехвата сообщений ВВС Германии на фоне заявлений в СМИ о записи разговора военных по поводу планов атаки на Крымский мост, сообщает DPA со ссылкой на представителя ведомства.
22:20
Олюнин потратил призовые за серебро Игр в Сочи на развитие ресторанного бизнеса
Первый в истории России олимпийский медалист по сноуборду Николай Олюнин рассказал, куда потратил призовые за серебряную медаль Игр в Сочи.
22:19
МИД: Россия готова вносить вклад в палестино-израильское урегулирование
Россия готова и в дальнейшем вносить вклад в урегулирование палестино-израильского конфликта, заявили в российском МИД.
22:15
Олюнину помогают побеждать более молодых сноубордистов мудрость и терпение
Первый в истории России олимпийский медалист по сноуборду Николай Олюнин рассказал, за счёт чего ему удаётся побеждать на соревнованиях в 32 года.
22:13
ВКС России ударили по месту базирования террористов в сирийском Идлибе
Воздушно-космические силы России нанесли удары по месту базирования террористов в провинции Идлиб в Сирии.
22:02
СКА уступил «Торпедо» на старте плей-офф КХЛ
Петербургский СКА потерпел поражение на своём льду от нижегородского «Торпедо» в стартовом матче первого раунда серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
21:58
«Газпром» объявил о планах продать активы в Северном море
Газпром International Limited начал конкурсную процедуру по продаже активов в Северном море.
21:56
Байден подписал временный бюджет правительства
Президент США Джо Байден подписал согласованный конгрессом временный бюджет правительства.
21:54
Первая в мире фиджитал-свадьба состоялась в Городе Игр Будущего
Первая в мире фиджитал-свадьба состоялась сегодня в Городе Игр Будущего в Казани.
21:49
Monde: Франция обсуждает разрешение на пересечение границы с Украиной спецназом
Во Франции допустили одобрение возможности пересекать украинскую границу для спецназа и других военных подразделений.
21:48
Финансист Кокорева спрогнозировала динамику цен на нефть в марте
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Анна Кокорева выразила мнение, что цены на нефть марки Brent в марте сохранятся на уровне $80—85 за баррель с тенденцией к повышению.
21:48
Автоэксперт Родионов посоветовал заменить в машине салонный фильтр с началом весны
Технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов дал советы по уходу за машиной в начале марта.
21:47
В Челябинской области рассказали о планах по развитию робототехники
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал о развитии центра компетенции в робототехнике.
21:41
Власти: наехавший на пешеходов в польском Щецине лечился у психиатра
Наехавший на пешеходов в польском Щецине имеет психическое заболевание, сообщил западнопоморский воевода Адам Рудавский.
21:40
Две российские команды пробились в полуфинал фиджитал-футбола на Играх Будущего
Завершились матчи 1/4 финала турнира по Газпром фиджитал-футболу на Играх Будущего, которые в эти дни проходят в Казани.
21:34
В Тюмени произошёл пожар в автобусе
В Тюмени загорелся рейсовый автобус, сообщили в региональном главке МЧС.
21:26
«СТРАНА.ua»: в Николаеве слышны взрывы
В украинском Николаеве раздались звуки взрывов.
21:22
МАГАТЭ: ЗАЭС десять дней зависит от единственной линии без резервного питания
Запорожская АЭС уже на протяжении десяти дней остаётся без резервного питания.
21:19
Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна «Формулы-1»
Нидерландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен одержал победу в квалификации Гран-при Бахрейна «Формулы-1».
21:14
Воздушную тревогу объявили в ряде регионов Украины
Воздушную тревогу объявили в нескольких регионах Украины, следует из данных онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
21:06
Писательницу Улицкую внесли в реестр иноагентов
Писательница Людмила Улицкая* внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов.
21:02
Страны G7 начали поэтапно ограничивать импорт алмазов из России
Страны G7 приступили к поэтапному ограничению импорта российских алмазов, обработанных в третьих странах.
21:02
Медведев уступил Умберу и не смог выйти в финал турнира в Дубае
Россиянин Даниил Медведев не смог пробиться в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае.
21:01
Гол Голенкова принёс «Ростову» победу над «Крыльями Советов» в матче 19-го тура РПЛ
«Ростов» на своём поле нанёс поражение самарским «Крыльям Советов» в матче 19-го тура чемпионата России по футболу.
20:58
В турецком Кахраманмараше произошло землетрясение магнитудой 4,1
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в турецком Кахраманмараше, на юго-востоке страны.
20:44
Захарова призвала ФРГ дать объяснения по поводу разговора немецких офицеров
Российская сторона требует объяснений от немецких властей по поводу разговора офицеров ФРГ об атаке на Крымский мост.
20:38
Стали известны составы команд на Кубок Первого канала по фигурному катанию
Организаторы Кубка Первого канала по фигурному катанию опубликовали составы команд для участия в соревнованиях.
20:35
Кабмин утвердил порядок госконтроля за производством и оборотом табака
Правительство утвердило порядок госконтроля за производством и оборотом табака и никотиносодержащей продукции.
20:35
Мирный житель Донецка пострадал при обстреле со стороны ВСУ
Мирный житель Донецка получил ранения при обстреле со стороны ВСУ, заявил мэр города Алексей Кулемзин.
20:27
Европейских чиновников во Франции забросали яйцами
Протестующие фермеры освистали и забросали яйцами европейских чиновников во Франции, включая главу Минсельхоза страны Марка Фено.
20:25
Боец Коловрат: 26 февраля под Авдеевкой подбили два танка Abrams
Бойцы Центральной группировки войск подбили сразу два танка Abrams на Авдеевском направлении, рассказал командир разведывательно-ударной группы БПЛА с позывным Коловрат.
20:19
В Интерполе посоветовали обратиться за подробностями задержания Промеса в полицию ОАЭ
В Интерполе дали понять, что задержание нидерландского полузащитника московского «Спартака» Квинси Промеса в ОАЭ не входит в компетенцию ведомства.
20:12
В Башкирии пятерых участников преступной группы обвинили в похищении человека
Пяти участникам преступной группы в Башкирии предъявили обвинение в похищении человека, разбое и вымогательстве.
20:07
Симоньян: аудио разговора офицеров ФРГ про Крымский мост говорит само за себя
Главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян прокомментировала аудиозапись разговора представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus.
20:05
Зеленский заявил, что ждёт от Нидерландов €2 млрд помощи для Украины
Украина рассчитывает получить €2 млрд помощи от Нидерландов в рамках двустороннего соглашения по безопасности в течение года, заявил Владимир Зеленский.
20:04
Рублёв покинет топ-5 рейтинга ATP после дисквалификации в Дубае
Россиянин Андрей Рублёв в обновлённом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) покинет первую пятёрку после дисквалификации на турнире в Дубае (ОАЭ).
20:00
Бублик — о дисквалификации Рублёва: так не делается, Андрюх
Казахстанский теннисист Александр Бублик обратился к россиянину Андрею Рублёву, который грубо высказался в сторону линейного судьи во время полуфинального матча на турнире ATP 500 в Дубае (ОАЭ).
19:51
Суд в Москве арестовал россиян Егорову и Коротича по делу о госизмене
Мещанский суд Москвы арестовал россиян Егорову и Коротича по статье о госизмене.
19:50
Олюнин: я не могу без сноуборда и тренировок, мне нужен экстрим в жизни
Серебряный призёр Олимпиады в Сочи сноубордист Николай Олюнин рассказал, что не смог бросить тренировки даже после ужасной травмы.
19:50
ЦБ России задействует два из четырёх лимитов на выдачу ипотеки
Российский Центробанк намерен ввести четыре макропруденциальных лимита на выдачу ипотеки, но задействует только два, заявил замглавы департамента финансовой стабильности Банка России Евгений Румянцев.
19:45
Олюнин — о травме ноги в Пхёнчхане: в Корее я реально понял, что такое боль
Серебряный призёр Олимпиады в Сочи Николай сноубордист Олюнин рассказал о полученном переломе ноги во время полуфинального заезда на ОИ-2018 в Пхёнчхане.
19:40
Экс-директор Федерации фигурного катания Венгрии получил гражданство России
Президент Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства бывшему спортивному директору Федерации фигурного катания Венгрии (ФФКВ) Гургену Варданяну.
19:37
Швейцария присоединилась к антироссийским санкциям ЕС
Федеральный совет Швейцарии уведомил о присоединении к антироссийским мерам ЕС, содержащимся в 13-м пакете санкций.
19:36
Губерниев назвал Промеса преступником после скандала в ОАЭ
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал ситуацию с форвардом «Спартака» Квинси Промесом.