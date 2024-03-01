На Украине военные НАТО уже присутствуют в большом количестве, пишет экс-помощник замминистра обороны США Стивен Брайен в своей статье для Asia Times. При этом сам альянс не готов к войне с Россией, поскольку члены военного блока отправили Киеву жизненно важные вооружения, лишив себя ключевых оборонных активов.

Североатлантическому альянсу нужно вывести своих солдат с Украины, пишет бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в своей статье для Asia Times.



Точное количество военных из США, Великобритании, Франции, Польши и других стран НАТО на украинской территории неизвестно, но нет сомнений, что они там присутствуют в большом количестве, отмечает автор. Это подтвердило недавнее заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца, который признал, что на Украине британскими крылатыми ракетами Strom Shadow управляют британские же военные.



Пока неясно, что происходит с этими «волонтёрами», когда их ранят или убивают. При этом зачастую указывается, что эти люди выполняют медицинские или социальные функции. Однако в последнее время, по крайней мере, в США начали признавать боевой статус этих военных.



Брайен отмечает, что само НАТО «никоим образом не готово к войне с Россией».



«Сегодня оно находится в гораздо худшем состоянии, чем до войны на Украине, поскольку НАТО отправило последней жизненно важные вооружения, лишив себя ключевых оборонных активов, таких как боеприпасы, бронетехника и ракеты», — подчёркивает автор.