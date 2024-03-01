Больше не житница: швейцарский эксперт — о последствиях украинского конфликта для почв

Примерно треть территории Украины загрязнена — «это размер средней европейской страны». Страна переживает настоящую экологическую катастрофу. Из оружия и боеприпасов в почву попадают различные токсичные элементы, что может угрожать продовольственной безопасности, поскольку до начало конфликта от Украины в продуктовом плане зависело 400 млн человек по всему миру, так пишет на страницах Responsible Statecraft исследовательница Высшей технической школы Цюриха Алёна Мельник.

Загрязнение Украины является серьёзной проблемой для мирового продовольственного снабжения, так пишет на страницах Responsible Statecraft исследовательница Высшей технической школы Цюриха Алёна Мельник. До начала конфликта страна обеспечивала продовольствием 400 млн человек по всему миру.

Сейчас «примерно треть территории Украины загрязнена», по охвату территории – это примерный размер средней европейской страны. Так что проблема действительно серьёзная. Основным источником заражения является оружие и боеприпасы, из них в почву просачиваются такие токсичные элементы, «свинец, кадмий, мышьяк и ртуть». Если ничего не предпринимать, то эти вещества станут канцерогенами и попадут в пищевую цепочку. Всё это опасно для человека.

Также, как отмечает исследовательница, проблема заключается в том, что «отработанные боеприпасы и химическое оружие могут загрязнять почву в течение десятилетий», а земля ресурс, который нельзя просто так восполнить. Чтобы получить всего 1 см пригодной почвы требуется примерно 200-400 лет, а 20 см - за 5000-6000 лет. Так что на Украине сейчас уничтожается то, что «формировалось тысячелетиями».

Чтобы попытаться восстановить утраченное, создан специальный проект, которым Алёна Мельник руководит. Его главные цели – это оценка ущерба для почвы и окружающей среды, восстановление почвы и подготовка экспертов для дальнейшей работы.