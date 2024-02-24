Spiegel: ВСУ испытывают «давление по всему фронту»

Российские войска успешно используют физическое истощение ВСУ, перебои с поставками западного оружия, а также падение морального духа. Боевые действия фиксируются западными наблюдателями по всей линии фронта. По источникам Der Spiegel, следующее крупное наступление России должно произойти в Запорожье, в районе села Работино, где происходит накопление войск.

Украинским вооружённым силам не хватает солдат и снарядов. Немецкий журнал Der Spiegel сообщает, что, по оценкам западных наблюдателей, «российские войска в последнее время выстреливают в 5—6 раз больше артиллерийских снарядов, чем украинские защитники», на отдельных участках фронта, например, под Авдеевкой фиксируют десятикратное превосходство. «Украинские солдаты на фронте измотаны после двух лет войны, некоторые сражаются уже много месяцев без перерыва», а изменение мобилизационного законодательства затягивается уже на месяцы.

«Русские, похоже, хотят воспользоваться нынешней слабостью украинцев и оказывают давление по всему фронту». Немецкое издание сообщает о боевых действиях у Марьинки и Бахмута на восточном участке фронта, под Кременной и Купянском на северо-востоке, под Крынками на восточном берегу Днепра на юге. И, конечно же, у Работино в Запорожье* и под Авдеевкой в Донбассе*. Оставление Авдеевки частями ВСУ журнал называет стратегическим и психологическим поражением Украины. Сложная ситуация складывается и в Работино, которое стало единственным завоеванием прошлогоднего украинского наступления.

«Потеря Работино станет очередным психологическим ударом для обороняющихся», — продолжает Der Spiegel.

* Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство их жителей на референдуме, проведённом с 23 по 27 сентября 2022 года (прим. ИноТВ).