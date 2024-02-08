WION: фермеры считают зелёный курс ЕС нереалистичным и нечестным

Европейские аграрии продолжают протесты, жалуясь на падающие доходы, растущие траты и неравную конкуренцию с дешёвым импортом, передаёт WION. Одно из главных недовольств фермеров — зелёный курс, который возложит на них ещё более жёсткие и несправедливые экологические обязательства, но экономически нежизнеспособен.

ВЕДУЩАЯ WION: Европу охватила волна фермерских протестов. Падающие доходы, большие траты и жёсткая конкуренция с более дешёвым импортом — всё это влияет на благосостояние аграриев. От Франции и Германии до Бельгии и Польши фермеры выходят на улицы, чтобы их глосса услышали.

Но как текущие протесты связаны с изменениями климата? Среди многих претензий, озвученных европейскими фермерами, одна из главных — призыв свернуть экореформу Евросоюза.

АНДРЕ ПЬЕР, фермер: Мы протестуем, чтобы привлечь внимание Еврокомиссии к различным проблемам, которые в последнее время испытывают фермеры, — например, низкому доходу и экологическим обязательствам. Их число растёт с каждым днём, и они влияют на доход.

Евросоюз поставил цель добиться климатической нейтральности блока к 2050 году. Зелёный курс включает такие задачи, как сокращение использования пестицидов к 2030 году на 50 процентов, расширение территорий с неплодоносящими деревьями и удвоение органического производства на всех европейских сельхозугодьях на 25 процентов. Фермеры жалуются, что такая программа ЕС экономически нежизнеспособна и несправедлива по отношению к ним.

МАЛЬКОЛЬМ БОРГ, председатель организации активных фермеров: Мы протестуем здесь, чтобы выразить своё недовольство тем, что сейчас предлагает Евросоюз. Это касается зелёного курса, который затронет фермеров, а также текущего законодательства, которое угрожает благополучию фермеров.

Многие фермеры жалуются, что существующие европейские законы в таких областях, как полив и защита животных, толкуются слишком строго. Продолжающиеся экстремальные погодные явления, спровоцированные изменениями климата, негативно сказываются на фермерских хозяйствах. Так, на юге Испании некоторые водохранилища заполнены лишь на 4 процента. В Греции в прошлом году лесные пожары сократили годовой доход фермерских хозяйств на 20 процентов. На сельское хозяйство приходится 11 процентов выбросов парниковых газов в ЕС.

Фермеры уже добились некоторых уступок, включая послабления в использовании залежных земель до 2025 года.