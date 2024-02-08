NTD: женщина-аборигенка впервые будет учиться в австралийской Академии пилотов

Совсем скоро 17-летняя Си Джей Рэнкин станет первой женщиной-аборигенкой, которая будет учиться в австралийской Академии пилотов Qantas. Как передаёт NTD, пока она усердно занимается, чтобы получить лицензию пилота-любителя. Инструкторы говорят, что ей нужно подправить несколько мелких недочётов, и она сможет летать самостоятельно.

Для 17-летней австралийской аборигенки Си Джей Рэнкин нет ничего лучше полёта.

СИ ДЖЕЙ РЭНКИН, пилот-стажёр: Пилотирование — моя страсть. Мне это очень нравится. Сверху красивый вид, и можно делать много того, что не под силу большинству людей.

Скоро девушка станет первой женщиной-аборигенкой, которая будет учиться в Академии пилотов Qantas. А пока она усердно занимается, чтобы получить лицензию пилота-любителя. Тренировки проходят недалеко от Дарвина.

БРЭД БЛАЙТ, сотрудник компании Darwin Flight Training: Она, наверное, самая молодая из тех, кого я обучал за всё время, что работаю. У неё всё довольно хорошо — и посадка, и взлёт. Все действия она выполняет хорошо. Мы просто подправим несколько мелких недочётов, и она сможет летать самостоятельно.

В Академию пилотов Qantas девушка поступила сразу после школы. Обучение начнётся в этом году. Ей придётся уехать из Северной территории в штат Квинсленд.

СИ ДЖЕЙ РЭНКИН: Я немного волнуюсь, поскольку буду вдали от семьи.

Обучение в академии продлится чуть больше года. Студентам будут доступны четыре авиатренажёра. Также они смогут летать на одномоторных и двухдвигательных самолётах «Даймонд Стар». После академии юный пилот рассчитывает вернуться в родные края.

СИ ДЖЕЙ РЭНКИН: Есть шанс, что я устроюсь на работу здесь. Так я буду ближе к семье. И будет здорово, ели кто-то из родных однажды полетит вместе со мной.

Академия работает с 2020 года. В ней отучились уже 300 человек.

Дата выхода в эфир 07 февраля 2024 года.