France 2: дешёвая и опасная украинская курятина наводнила рынок ЕС

Европейский рынок наводнили продукты из дешёвой украинской курятины: за год их объём подскочил на 56%, передаёт France 2. Активисты, однако, сомневаются в соблюдении экологических норм и условий труда в компании МХП, которая производит 80% всей курицы на Украине.

Мы в сердце украинской глубинки, далеко от зоны боевых действий. В этих огромных ангарах ежегодно выращивают в клеточных батареях миллионы кур. Ангары принадлежат компании МХП, которая отвечает за производство 80 процентов курятины на Украине.

Здесь, в Винницкой области к югу от Киева, производство дало толчок к развитию деревни. Концерн обеспечивает работой более 30 тысяч семей.

УКРАИНКА: Сейчас, во время войны, непросто найти работу. МХП — одна из тех редких компаний, у которых есть вакансии.

ДРУГАЯ УКРАИНКА: Они нам здорово помогли в начале войны: бесплатно всем раздавали мясо курицы, просто чтобы нам помочь, потому что тогда все магазины закрылись.

Во главе концерна стоит украинский олигарх Юрий Косюк. В прошлом году его компания произвела 697 тысяч тонн кур в клеточных батареях, Евросоюз импортировал 203 тысячи тонн украинской курятины против 130,3 тысячи тонн в 2022 году — на 56 процентов больше. Причины такого роста в том, что с начала войны отменили таможенные пошлины. Украинская курица стоит меньше 2 евро за килограмм — в два раза меньше, чем французская.

Продаётся ли такая курица во Франции? Отследить происхождение продукции сложно. Среди такого разнообразия жареных куриц нет никаких обозначений, потому что они необязательны для обработанного продукта. Эти приготовленные куриные ломтики поставляются из Польши. Достаточно приготовить украинскую курицу, чтобы она приняла гражданство той страны, где её обрабатывали.

Но как производят такую дешёвую курицу? Мы побеседовали с украинской активисткой, которая опасается за здоровье жителей своей деревни.

ОКСАНА БАЗИЛЮК, эко-активистка: Видите один из крематориев? Посмотрите на дым. Чувствуете запах? Думаю, они не используют качественные системы очистки воздуха. Мы начали болеть.

Кроме санитарных норм некоторые критикуют условия работы. Сотрудникам платят в среднем 400 евро в месяц, а рабочий темп тяжело выдерживать при круглосуточной работе раз в три дня.

Его отец был сотрудником концерна. Он умер в 2016 году из-за производственной травмы.

СВЯТОСЛАВ ОБЕРТЮК, сын погибшего сотрудника МХП: Ужасный запах, очень высокая температура, вибрации, нехватка света. Судебное расследование и медицинские отчёты пришли к выводу, что такие условия могли привести к смерти или тяжёлой болезни.

Председатель совета директоров концерна МХП уверяет, что его компания соблюдает закон в том, что касается экологических норм и условий труда.

ДЖОН РИЧ, исполнительный директор концерна МХП: Если посмотреть на отчёты Европейского банка реконструкции и развития, Международной финансовой корпорации, группы Всемирного банка, они на протяжении 15 лет хвалят нашу систему за требовательность. В результате наше производство гораздо более строгое, чем во всех других сельскохозяйственных компаниях Европы.

Еврокомиссия намерена сократить объёмы импорта и восстановить таможенные пошлины для Украины.