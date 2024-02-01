:newstime: вслед за Германией и в Австрии начали опасаться «методов гибридной войны» со стороны России
С 2015 года австрийское федеральное Министерство обороны публикует годовой отчёт «Картина рисков». В нём представлены опасности для альпийской республики, но также и для Европы на следующие 12–18 месяцев. В отчёте для этого года «Картина рисков: мир вне равновесия» австрийские политики, ответственные за оборону, рисуют мрачный образ.
«Опасность положения — высокая», — сообщает отчёт, исходящий из того, что существующий «военный беспорядок» будет сохраняться ещё как минимум два десятилетия. Особенно важно: по утверждениям генерал-майора Петера Форхофера, руководителя дирекции оборонной политики и международных отношений федерального Министерства обороны, опасность прямой конфронтации и роста напряженности между Россией и Европой оценивается как «очень высокая».
Он полагает тем самым, что Австрия и Германия уже в 2024 году столкнутся с «методами гибридной войны». «Это может включать в себя перебои в цепочках снабжения, кибератаки, кампании дезинформации», — сообщает отчёт.
Также и в Германии за несколько дней до этого был представлен «Оперативный план для Германии». В нём, согласно Deutsche Presse-Agentur, речь идёт о подготовке к напряжённым ситуациям и обороне. Он чётко определяет, как Германия в будущем должна будет реагировать в таких случаях, например, в случае возможного нападения России на НАТО.
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