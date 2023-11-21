Das Erste: 60% импорта газа в Австрию по-прежнему приходится на Россию

От 60 до 80% месячной потребности в газе Австрия закрывает за счёт поставок из России. Главная австрийская газовая компания OMV не комментирует возможности разрыва договора с Россией, по которому газ должен поставляться в страну до 2040 года, сообщает Das Erste. Эксперты рынка видят в этом, однако, большие риски, так как трубопровод, обеспечивающий Австрию газом, проходит через зону боевых действий на Украине, а сам Киев неоднократно заявлял, что хочет прекратить газовый транзит из России к 2025 году.

Большая часть потребляемого в Австрии газа, как и в прошлом, поступает из России. Согласно данным австрийского агентства — E-Control, «доля российского природного газа в импорте составляла в среднем 60 процентов», а в сентябре «достигла даже 80 процентов», то есть находится почти на таком же уровне, как и до начала российской специальной военной операции на Украине.

Поэтому «Австрия недостаточно подготовлена к срыву поставок из России», — утверждает немецкий телеканал, ссылаясь на Вальтера Больца, экс-главу E-Control, и Герхарда Ройса, бывшего главу государственного газового концерна OMV. Упомянутые специалисты считают, что накопленных за лето резервов газа хватит для энергообеспечения, но в случае чрезвычайной ситуации цена на рынке может резко вырасти, так как альтернативы поставкам из России нет. Трубопроводы, соединяющие газовую сеть Австрии с Германией и Италией, всё ещё на этапе постройки.

Основные опасения вызывает тот факт, что поставляющие российский газ трубопроводы идут через Украину и тем самым «всё ещё находятся в зоне боевых действий». Не добавляют уверенности и заявления Украины, что она с 2025 года хочет прекратить транзит российского газа. Правда, от Киева Австрии удалось добиться обещания, что «страна продолжит транспортировать газ в Австрию, даже если Киев не продлит срок действия контракта на транзит газа».





Das Erste напоминает, что действующий контракт между «Газпромом» и австрийской OMV на поставку остаётся в силе до 2040 года. «Австрийская компания не захотела отвечать, пыталась ли OMV как контрактный партнёр «Газпрома» когда-либо вести переговоры о выходе из договора», — продолжает телеканал, хотя «Еврокомиссия поставила перед собой цель добиться того, чтобы к 2027 году сообщество больше не покупало российский газ ни в виде СПГ, ни по трубопроводу».