Das Erste: 60% импорта газа в Австрию по-прежнему приходится на Россию
Большая часть потребляемого в Австрии газа, как и в прошлом, поступает из России. Согласно данным австрийского агентства — E-Control, «доля российского природного газа в импорте составляла в среднем 60 процентов», а в сентябре «достигла даже 80 процентов», то есть находится почти на таком же уровне, как и до начала российской специальной военной операции на Украине.
Поэтому «Австрия недостаточно подготовлена к срыву поставок из России», — утверждает немецкий телеканал, ссылаясь на Вальтера Больца, экс-главу E-Control, и Герхарда Ройса, бывшего главу государственного газового концерна OMV. Упомянутые специалисты считают, что накопленных за лето резервов газа хватит для энергообеспечения, но в случае чрезвычайной ситуации цена на рынке может резко вырасти, так как альтернативы поставкам из России нет. Трубопроводы, соединяющие газовую сеть Австрии с Германией и Италией, всё ещё на этапе постройки.
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