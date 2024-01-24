Guardian: после победы Трампа в Нью-Гемпшире праймериз — пустая формальность
Дональд Трамп победил на первичных выборах кандидатов в президенты США от республиканцев в Нью-Гэмпшире, с лёгкостью обойдя Никки Хейли. Ранее экс-глава Белого дома также получил уверенную поддержку в Айове, и все последующие этапы этой гонки — лишь «формальность на пути к коронации», считает обозреватель The Guardian Ллойд Грин.
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