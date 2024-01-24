Guardian: после победы Трампа в Нью-Гемпшире праймериз — пустая формальность

После его успеха в Нью-Гэмпшире стало совершенно очевидно, что Дональд Трамп одержит победу на республиканских праймериз. Более того, в дальнейшем у него есть все шансы заручиться поддержкой большинства американских избирателей, поскольку действующий американский президент продолжает игнорировать общественное мнение, пишет обозреватель The Guardian Ллойд Грин.

Дональд Трамп победил на первичных выборах кандидатов в президенты США от республиканцев в Нью-Гэмпшире, с лёгкостью обойдя Никки Хейли. Ранее экс-глава Белого дома также получил уверенную поддержку в Айове, и все последующие этапы этой гонки — лишь «формальность на пути к коронации», считает обозреватель The Guardian Ллойд Грин.

По его словам, Республиканская партия «принадлежит» Трампу. Он в третий раз становится её «знаменосцем» и, возможно, на этот раз выиграет не благодаря выборщикам, а получит большинство или даже абсолютное большинство голосов избирателей, чего ранее ему не удавалось.

В своих речах Джо Байден настаивает, что на кону на грядущих выборах находится демократия, но его мантры не оказывают должного эффекта на американцев. Более того, президент слишком часто игнорирует преобладающие общественные настроения, в том числе недовольство миграционной политикой, подчёркивает автор статьи.

При этом Трамп не скрывает, что после прихода к власти был бы не прочь стать диктатором, хотя бы на один день. Более того, его электоральная база жаждет, чтобы во главе страны оказался авторитарный лидер, утверждает публицист.

«Америке следовало бы испугаться. Но в действительности менее большинства (избирателей. — ИноТВ) пугает перспектива того, что Трамп станет американским цезарем», — рассуждает Ллойд Грин.