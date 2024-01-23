Daily Mail: растущая инфляция убивает британский бизнес

Эксперты делают неутешительные прогнозы британскому бизнесу, сообщает Daily Mail. Тысячи компаний оказались на грани банкротства. Инфляция, геополитика, высокие процентные ставки, горы кредитов стали причиной экономической драмы, разыгравшейся в Туманном Альбионе.

В последнем квартале 2023 года в Великобритании резко возросло число компаний «на грани краха» — это более 47 тыс. предприятий, что на 25% больше, чем в предыдущем периоде, пишет Daily Mail.

Британское издание сообщает, что финансовая турбулентность оказала влияние на большинство отраслей экономики. По данным отчёта Red Flag Alert, 18 из 22 секторов испытали сложности, и в особенности это коснулось сфер строительства, недвижимости, сервисного обслуживания, здравоохранения и образования. По данным исследования Begbies Traynor, число компаний, находящихся в финансовом кризисе, составляет примерно 540 тыс., что на 13% больше, чем в предыдущем квартале.

Джулия Палмер, партнёр Begbies Traynor, объясняет сложившуюся ситуацию рядом факторов, «влияющих на каждый уголок экономики», включая инфляцию, высокие процентные ставки, низкое потребительское доверие и увеличение затрат на производство. «Теперь, когда эпоха дешëвых денег окончательно ушла в прошлое, сотни тысяч британских компаний, которые набрали кредитов, реальных для выплаты в те безмятежные дни, сейчас вынуждены столкнуться с дополнительной нагрузкой на свои финансы», — добавляет эксперт.

Банк Англии 14 раз подряд поднимал ключевую процентную ставку для борьбы с ростом цен в период с декабря 2021 года по лето 2023 года. Это затронуло предприятия, которые рассчитывали на низкие процентные ставки для расширения бизнеса или как минимум выживания в период пандемии.

Daily Mail отмечает, что даже снижения процентной ставки может быть недостаточно для спасения некоторых компаний из-за неопределëнности в геополитике и предстоящего повышения минимальной заработной платы. Рик Трейнор, исполнительный директор Begbies Traynor, делает неутешительные прогнозы: «Я боюсь, что для многих компаний оставаться в строю в подобных условиях станет слишком сложным шагом, и я ожидаю, что тысячи увязших в долгах бизнесов разорятся в этом году».