Reuters: в США растёт количество банкротств

На фоне роста процентных ставок, ужесточения стандартов кредитования и продолжающегося сокращения масштабов поддержки после пандемии коронавируса в США на 18% выросло количество заявлений о банкротстве, пишет Reuters. По данным Epiq AACER, в следующем году число банкротств продолжит расти.

В 2023 году по сравнению с годом ранее количество заявлений о банкротстве в США выросло на 18%, сообщает Reuters со ссылкой на Epiq AACER.

Как прогнозируют в Epiq AACER, на фоне роста процентных ставок, ужесточения стандартов кредитования и продолжающегося сокращения масштабов поддержки после пандемии коронавируса количество дел о банкротстве продолжит расти в 2024 году.

«Мы ожидаем, что увеличение числа потребительских и коммерческих заявителей, ищущих защиты от кредиторов согласно закону о банкротстве, продолжится в 2024 году, учитывая сокращение поддержки после пандемии, увеличение стоимости привлечённых средств, более высокие процентные ставки, растущий уровень просроченных ссуд и почти исторический уровень задолженности домохозяйств», — заявил вице-президент Epiq AACER Майкл Хантер.

Согласно данным Федеральной резервной системы Нью-Йорка, задолженность домохозяйств достигла рекордно высокого уровня, $17,3 трлн, по состоянию на конец третьего квартала. Кроме того, растёт уровень просроченных ссуд, хотя пока остаётся ниже показателей, наблюдавшихся непосредственно перед пандемией.

Как отмечает новостное агентство, финансовые условия для американских предприятий и семей значительно ужесточились за последние два года в связи с агрессивным повышением процентных ставок для сдерживания инфляции. Ставки по ипотечным кредитам, например, во второй половине прошлого года взлетели до самого высокого уровня с начала века.