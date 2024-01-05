Reuters: в США растёт количество банкротств
В 2023 году по сравнению с годом ранее количество заявлений о банкротстве в США выросло на 18%, сообщает Reuters со ссылкой на Epiq AACER.
В 2023 году по сравнению с годом ранее количество заявлений о банкротстве в США выросло на 18%, сообщает Reuters со ссылкой на Epiq AACER.
Пункты бесплатной раздачи горячих напитков открылись на территории парков, подведомственных Департаменту культуры Москвы.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в столице в ближайшие дни.
Бывший нападающий московского «Динамо» и «Баффало Сейбрз» Максим Афиногенов заявил, что никто не верил в победу сборной России на молодёжном чемпионате мира 1999 года.
Бывший нападающий московского «Динамо» и «Баффало Сейбрз» Максим Афиногенов рассказал о разговоре с родителями после победы сборной России над командой Канады в финале молодёжного чемпионата мира 1999 года.
У России достаточно ракет, чтобы наносить массированные удары как по украинским объектам энергетики, так и по предприятиям оборонного комплекса, считает отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос.
Россиянка Дарья Касаткина потерпела поражение от белоруски Арины Соболенко в матче 1/4 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Брисбене (Австралия).
В Севастополе отменили воздушную тревогу спустя 20 минут после её начала. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Правительство Ирака не отступит от своей позиции, согласно которой присутствию международной коалиции в стране пора положить конец, заявил премьер-министр Мухаммед ас-Судани. Об актуальности этой проблемы говорит и недавний удар американских войск по командиру шиитского ополчения в Багдаде, считает политик.
Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о трансфере полузащитника «Краснодара» Ильзата Ахметова.
Воздушная тревога второй раз за день объявлена в Севастополе.
Латвийка Алёна Остапенко подвергла критике судью на вышке Джули Кьендли в матче 1/4 финала Женской теннисной ассоциации (WTA) в Брисбене (Австралия) с белоруской Викторией Азаренко.
Российские военные оказывают сильное давление на украинскую армию, перехватив инициативу на передовой, заявил журналист Кристоф Ваннер немецкому телеканалу Welt.
Украинским военным пришлось отказаться от использования на фронте польских танков Т-72 из-за мощи российской артиллерии, говорится в материале The Atlantic.
Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Орландо Мэджик» выведет из обращения 32-й игровой номер бывшего американского центрового команды Шакила О'Нила.
Отставной полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков заявил, что российские бойцы продолжают оказывать давление на ВСУ на передовой.
Российский нападающий «Нью‑Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин заявил, что не примет участия в Матче звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2024 года из‑за того, что они с женой Алисой Знарок ждут второго ребёнка.
Военные Южной Кореи провели артиллерийские учения с боевой стрельбой в качестве ответа на артиллерийскую стрельбу со стороны КНДР днём 5 января.
Массированные удары российской армии по объектам на Украине смогли истощить возможности украинской системы противовоздушной обороны, сообщило издание Newsweek.
Белорусский биатлонист Антон Смольский одержал победу в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка Содружества в Раубичах (Белоруссия).
Воздушную тревогу в Севастополе отменили спустя примерно 20 минут после её начала. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
В Финляндии установлен температурный рекорд XXI века, температура достигла -44,3 °С. Об этом сообщил Финский метеорологический институт.
Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели двух девочек 14 и 15 лет в результате пожара в Богородском городском округе Подмосковья.
Южноафриканский легкоатлет-паралимпиец Оскар Писториус, осуждённый за убийство своей девушки Ривы Стенкамп, освобождён условно-досрочно.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российские военные используют в городе табельные средства маскировки.
Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Воздушная тревога звучит на территории Севастополя.
Бывший нападающий московского «Динамо» и «Баффало Сейбрз» Максим Афиногенов высказался о преимуществе сборной России над командой Канады в финале молодёжного чемпионата мира по хоккею 1999 года.
Руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман дал прогноз курсу доллара.
Бывший нападающий московского «Динамо» и «Баффало Сейбрз» Максим Афиногенов рассказал о поддержке российских болельщиков на молодёжном чемпионате мира по хоккею 1999 года.
Центризбирком зарегистрировал лидера ЛДПР Леонида Слуцкого в качестве кандидата в президенты России. Решение было принято на заседании комиссии.
Бывший нападающий московского «Динамо» и «Баффало Сейбрз» Максим Афиногенов заявил, что российские хоккеисты не сомневались в успехе на молодёжном чемпионате мира 1999 года.
Экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода в беседе с RT дал прогноз цены на нефть.
Россиянин Павел Котов не смог пробиться в 1/2 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Гонконге (Китай).
В Хмельницкой области Украины снова раздаются взрывы, сообщает украинское издание «Общественное».
Бывший вратарь московского «Спартака» Анзор Кавазашвили рассказал, что легендарного голкипера столичного «Динамо» и сборной СССР Льва Яшина неаднократно звали играть за границу.
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал клятвопреступником министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, подпись которого стоит под «гарантиями» экс-президенту Украины Виктору Януковичу.
В США потерпел крушение стратегический бомбардировщик Rockwell B-1 Lancer, он разбился во время приземления в штате Южная Дакота. По данным ABC, четыре члена экипажа благополучно катапультировались.
Трое российских игроков примут участие в Матче звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Пользователи онлайн-кинотеатров сообщили о новом виде мошенничества, когда во время оформления промоподписки на скидочных сайтах их перенаправляют на порталы «курсов в сфере инфобизнеса», например по работе с криптовалютой.
Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин принял участие в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Бостон Брюинз».
Жители Чукотки передали привет выставке «Россия», 150 жителей дальневосточного региона организовали флешмоб и выложили слово «Россия», а также передали лучшие пожелания.
«Краснодар» подписал полузащитника сборной Колумбии и мексиканского «Крус Асуля» Кевина Кастаньо.
В Хмельницкой области произошли взрывы, сообщили украинские мониторинговые каналы. Ранее в этом регионе была объявлена воздушная тревога.
Грузовое судно MV Lila Norfolk под флагом Либерии захвачено у побережья Сомали, к судну выдвинулся военный корабль ВМС Индии INS Chennai, чтобы разобраться с ситуацией.
Россиянка Мирра Андреева не смогла выйти в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Брисбене (Австралия).
Россиянка Анастасия Потапова снялась по ходу матча против Елены Рыбакиной из Казахстана на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Брисбене (Австралия).
В России не выявлены случаи завоза западного энцефалита лошадей. Ситуация на контроле Роспотребнадзора.
Бывший нападающий московского «Динамо» и «Баффало Сейбрз» Максим Афиногенов рассказал, что перед финальным матчем молодёжного чемпионата мира 1999 года между сборными России и Канады на всю гостиницу включили сирену.
Бывший нападающий московского «Динамо» и «Баффало Сейбрз» Максим Афиногенов рассказал, как игроки сборной России по хоккею целовали флаг на молодёжном чемпионате мира 1999 года.
Финляндия продолжает транзит российского ядерного топлива. Как сообщил представитель Управления радиационной и ядерной безопасности Финляндии (STUK) Ристо Исакссон, ядерное топливо не подпадает под санкции.