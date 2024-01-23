CNN: в ВСУ с каждым днём всё острее ощущают нехватку боеприпасов

16:48 В ОНК рассказали об условиях содержания в СИЗО блогера Блиновской Блогер Елена Блиновская содержится в стандартной «карантинной» камере, рассчитанной на 20 человек. Об этом в своём Telegram-канале сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

16:45 Умер основатель Boney M Фрэнк Фариан Основатель группы Boney M и автор хита Rasputin Франц Ройтер, более известный как Франк Фариан, скончался в возрасте 82 лет.

16:44 Президент «Барселоны» назвал позором судейство в матче «Реал» — «Альмерия» Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подверг критике судью на матче «Реала» и «Альмерии».

16:41 В больницы Кузбасса поступила новая медтехника на 24 млн рублей В больницы Кемерова, посёлков Крапивинский и Тисуль поступила новая медтехника общей стоимостью почти 24 млн рублей. Оборудование приобретено по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение» и за счёт средств регионального бюджета.

16:38 Пентагон: контактная группа по Украине должна передать Киеву больше систем ПВО Контактная группа стран Запада по военному содействию Украине должна передать Киеву больше систем противовоздушной обороны. Об этом заявил 23 января министр обороны США Ллойд Остин.

16:38 Многократную чемпионку России по лёгкой атлетике выгнали со сбора из-за конфликта с тренером Российская легкоатлетка Кристина Макаренко сообщила, что была вынуждена покинуть сбор.

16:37 Путин заявил о необходимости продлить программу льготной семейной ипотеки Действие программы льготной семейной ипотеки под 6% необходимо продлить, заявил президент России Владимир Путин.

16:37 Путин назвал многодетные семьи опорой России Российский президент Владимир Путин назвал многодетные семьи опорой России. Он отметил, что в семьях воспитываются основные качества человека.

16:35 Депутат Лантратова назвала последствия употребления энергетиков для здоровья Депутат Госдумы, соавтор проекта Яна Лантратова рассказала в беседе с RT о внесённом в нижнюю палату парламента законопроекте о запрете розничной продажи безалкогольных тонизирующих (в том числе энергетических) напитков несовершеннолетним.

16:33 Apple оштрафовали за отказ удалить книгу «Майн Кампф» из Apple Books Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Apple на 800 тыс. рублей за отказ удалить книгу «Майн Кампф» из Apple Books.

16:31 Австралия и Узбекистан сыграли вничью и вышли в плей-офф Кубка Азии по футболу Сборные Австралии и Узбекистана сыграли вничью в матче третьего тура группового этапа Кубка Азии по футболу 2023 года.

16:30 Диетолог Килипко назвала повышенную тревожность одним из факторов развития ожирения Врач-гастроэнтеролог, диетолог, терапевт Екатерина Килипко заявила, что повышенная тревожность является одним из факторов развития ожирения.

16:30 Движение ХАМАС отвергло предложение Израиля о временном прекращении огня Палестинское движение ХАМАС отвергло предложение Израиля о временном прекращении огня на два месяца для освобождения заложников. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на неназванного египетского чиновника высокого ранга.

16:29 Суд продлил арест обвиняемого в подрыве железной дороги в Рязанской области Басманный суд Москвы продлил арест обвиняемого в подрыве железной дороги в Рязанской области.

16:28 Собянин: в загсах Москвы заключили более 86,5 тысячи браков в 2023 году Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столичных загсах в прошлом году зарегистрировали более 86,5 тыс. браков.

16:28 Врач Мисюрина: не существует лекарств для укрепления иммунитета у здоровых людей Руководитель Гематологической службы ГКБ №52 Елена Мисюрина заявила, что не существует лекарств для укрепления иммунитета, которые здоровый человек мог бы применять с целью профилактики заболеваний.

16:27 Автоэксперт Рузанов усомнился в необходимости переплачивать за «улучшенный» бензин Технический директор международной сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов рассказал об отличиях «улучшенного бензина» от обычного и выразил мнение, что не имеет смысла переплачивать за модифицированный сорт топлива.

16:26 Московские специалисты разработали мобильную электрическую станцию зарядки машин В Москве специалисты инжиниринговой компании разработали концепт мобильной электрической станции (МэлС) для зарядки электромобилей.

16:26 АР: США и их союзники подготовили 118 тысяч украинских военных США и порядка 30 их партнёров провели подготовку 118 тыс. украинских военнослужащих на полигонах по всему миру, сообщило Associated Press.

16:25 Самой высокооплачиваемой вакансией в Кирове стал управляющий коммерческой недвижимостью Самой высокооплачиваемой вакансией в Кирове в январе 2024 года стала позиция управляющего коммерческой недвижимостью. Такому сотруднику готовы платить от 150 тыс. рублей в месяц.

16:25 Врач Стебницкая рассказала о продуктах, помогающих бороться со стрессом Врач-рефлексотерапевт, специалист Центра китайской медицины здравницы «Лаго-Наки» София Стебницкая перечислила продукты, которые помогают бороться со стрессом.

16:23 Вице-спикер парламента Словакии пообещал остановить распространение русофобии Вице-спикер парламента Словакии Любош Блага пообещал принять все необходимые меры для остановки распространения русофобии в республике.

16:22 Слуцкий: буду горд, если кто-то из китайских игроков отправится играть в Европу Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий высказался о своей работе в китайском клубе.

16:22 Путин поручит проработать идею об общероссийском родительском комитете Президент России Владимир Путин на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов в рамках международной выставки-форума «Россия» заявил, что поручит проработать идею создания общероссийского родительского комитета.

16:20 ТАСС: фотограф из Перми Григорий Скворцов не признал вину в госизмене Фотограф и музыкант из Перми Григорий Скворцов, ставший фигурантом уголовного дела о государственной измене, не признал вину во вменяемом ему преступлении. Такую информацию приводит ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

16:16 Sport24: «Зенит» хочет натурализовать американского баскетболиста Фрейзера В санкт-петербургском баскетбольном клубе «Зенит» задумались над натурализацией американского защитника Трента Фрейзера.

16:14 Чешский экс-дипломат Друлак: Запад открыто заявит о разделе Украины Бывший чешский высокопоставленный дипломат Петр Друлак выразил уверенность, что вскоре Запад будет открыто говорить о разделе украинской территории ради прекращения боевых действий.

16:10 В Сбербанке рассказали о схеме мошенничества через фейковые аккаунты директоров В Сбербанке рассказали о новой схеме мошенничества, в рамках которой злоумышленники создают фейковые аккаунты директоров в мессенджерах.

16:07 Политик Богданов рассказал о сборе подписей для его выдвижения на выборы президента Основатель «Российской партии свободы и справедливости» Андрей Богданов заявил, что сбор подписей для выдвижения его кандидатуры на президентские выборы в России «идёт отлично».

16:06 Евлоев вошёл в топ-5 рейтинга полулёгкого дивизиона UFC Российский боец Мовсар Евлоев поднялся на четыре позиции в рейтинге полулегковесов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

16:02 В Петербурге рассказали о выплатах семьям на покупку и строительство жилья В Санкт-Петербурге в 2023 году 4756 семей получили выплаты на покупку и строительство жилья. Общая сумма составила 18,53 млрд рублей.

15:56 Выставка-форум «Марафон семейных ценностей» пройдёт 27 января в Ноябрьске В Ноябрьске пройдёт выставка-форум «Марафон семейных ценностей». Она запланирована на 27 января и приурочена к началу Года семьи.

15:55 SOS Donbass: французские наёмники на Украине действуют под видом добровольцев Париж отправляет наёмников на Украину и прячет их «под упаковкой» добровольцев, которые якобы никак не связаны с французской армией, но на самом деле это не так, заявила RT основательница организации SOS Donbass Анна Новикова-Бернэ.

15:53 Воздушная тревога объявлена по всей Украине Сирены воздушной тревоги сработали на всей украинской территории.

15:49 Гран-при Испании «Формулы-1» перенесли из Барселоны в Мадрид Пресс-служба чемпионата мира по кольцевым автогонкам «Формулы-1» объявила о переносе Гран-при Испании с 2026 года из Барселоны в Мадрид.

15:48 На Ямале назначили нового директора государственно-правового департамента Новым директором государственно-правового департамента Ямало-Ненецкого автономного округа назначена Зульфия Кадырова.

15:47 В Госдуме назвали «крысиными бегами» вербовочный ролик ЦРУ Вербовочный ролик для сотрудничества россиян с ЦРУ, опубликованный агентством в социальной сети X, — это грубая попытка вмешательства во внутренние дела России и «крысиные бега» за благосклонностью Белого дома. Такое мнение высказал депутат Госдумы Василий Пискарёв.

15:45 Три человека пострадали при взрыве на оборонном заводе в Азербайджане Три человека пострадали в результате взрыва на заводе «Араз» Миноборонпрома Азербайджана в азербайджанском Ширване. Об этом говорится в сообщении местной прокуратуры.

15:45 Полиция заявила о задержании обвиняемого в убийстве 17-летней девушки в Воронеже В ГУ МВД по Воронежской области заявили о задержании обвиняемого в убийстве 17-летней девушки, тело которой было найдено возле мусорных баков в Воронеже.

15:40 Тюменский фестиваль детского и юношеского кино проведёт конкурс в ЛНР Тюменский фестиваль детского и юношеского кино «Ноль Плюс» организует конкурс «Зеркало будущего» в ЛНР. Для подростков также предусмотрят киношколу.

15:37 СК допустил, что причиной крушения Falcon 10 в Афганистане стал отказ двигателей Следствие рассматривает различные версии крушения самолёта с россиянами в Афганистане, одна из приоритетных — отказ двигателей.

15:36 Между МИД Армении и Азербайджана установлен прямой канал связи Прямой канал связи установлен между министерствами иностранных дел, а также другими ведомствами Армении и Азербайджана. Об этом заявил глава армянского внешнеполитического ведомства Арарат Мирзоян.

15:35 В Москве утвердили порядок присвоения статуса соответствия Целям устойчивого развития Столичные власти утвердили порядок присвоения статуса соответствия Целям устойчивого развития, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

15:34 «Нафтогаз»: газопровод в Харькове получил наибольший урон с начала зимы Украинская госкомпания «Нафтогаз» заявила, что газопровод в Харькове 23 января получил наибольший урон с начала зимы.

15:32 Израиль сократил бюджет на Олимпиаду из-за конфликта с Палестиной Министерство культуры и спорта Израиля объявило о сокращении бюджета на подготовку к летним Олимпийским и Паралимпийским играм 2024 года в Париже из-за израильско-палестинского конфликта.

15:29 В Госдуме прокомментировали идею ввести страхование ответственности в сфере разработок с ИИ Зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов прокомментировал правительственный законопроект, предусматривающий страхование ответственности в сфере разработок с участием искусственного интеллекта (ИИ).

15:28 В Выборге рассказали о мероприятиях ко Дню снятия блокады Ленинграда В Выборге анонсировали программу мероприятий, которая пройдёт в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 27 января.

15:28 В рамках проектов КРТ в Москве построят 1,8 млн квадратных метров недвижимости Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что в рамках реализации 22 проектов комплексного развития территорий в столице по программе реновации построят более 1,8 млн кв. м жилья.

15:27 В Москве рассказали о новом продукте для спонсирования проектов КРТ Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о новом продукте для спонсирования проектов комплексного развития территорий (КРТ), созданном Сбером совместно с московским правительством.