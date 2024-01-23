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CNN: в ВСУ с каждым днём всё острее ощущают нехватку боеприпасов

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Перед Киевом с каждым днём всё острее встаёт проблема с нехваткой боеприпасов, сообщает CNN. Из-за этого поставленные Западом вооружения зачастую молчат. При этом у российских войск таких проблем не наблюдается.
CNN: в ВСУ с каждым днём всё острее ощущают нехватку боеприпасов

Проблема с нехваткой у Киева боеприпасов усугубляется с каждым днём, сообщает корреспондент CNN Фредерик Пляйтген.

Он пообщался с украинским экипажем американской гаубицы М109 Paladin, находящейся около Артёмовска (Бахмута). Украинские военные заявили, что их орудие зачастую молчит, поскольку у них не хватает снарядов.

Корреспондент CNN Фредерик Пляйтген показывает, как на позицию подвозят боеприпасы — всего 4 снаряда.

«Это реально демонстрирует нехватку боеприпасов, с которой приходится иметь дело украинцам. Четыре снаряда — это всё, что они пока получат. Кстати говоря, это даже не разрывные, а дымовые снаряды», — отмечает журналист.

В штабе артиллерийского дивизиона 93-й механизированной бригады ясно ощущается досада из-за того, что им приходится экономить боеприпасы и они не могут наносить удары по российским позициям.

Пляйтген при этом отмечает, что у российских войск в этом районе проблем c нехваткой боеприпасов не наблюдается.

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источник
CNN США Северная Америка
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