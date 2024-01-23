Перед Киевом с каждым днём всё острее встаёт проблема с нехваткой боеприпасов, сообщает CNN. Из-за этого поставленные Западом вооружения зачастую молчат. При этом у российских войск таких проблем не наблюдается.
Проблема с нехваткой у Киева боеприпасов усугубляется с каждым днём, сообщает корреспондент CNN Фредерик Пляйтген.
Он пообщался с украинским экипажем американской гаубицы М109 Paladin, находящейся около Артёмовска (Бахмута). Украинские военные заявили, что их орудие зачастую молчит, поскольку у них не хватает снарядов.
Корреспондент CNN Фредерик Пляйтген показывает, как на позицию подвозят боеприпасы — всего 4 снаряда.
«Это реально демонстрирует нехватку боеприпасов, с которой приходится иметь дело украинцам. Четыре снаряда — это всё, что они пока получат. Кстати говоря, это даже не разрывные, а дымовые снаряды», — отмечает журналист.
В штабе артиллерийского дивизиона 93-й механизированной бригады ясно ощущается досада из-за того, что им приходится экономить боеприпасы и они не могут наносить удары по российским позициям.
Пляйтген при этом отмечает, что у российских войск в этом районе проблем c нехваткой боеприпасов не наблюдается.
В больницы Кемерова, посёлков Крапивинский и Тисуль поступила новая медтехника общей стоимостью почти 24 млн рублей. Оборудование приобретено по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение» и за счёт средств регионального бюджета.
Депутат Госдумы, соавтор проекта Яна Лантратова рассказала в беседе с RT о внесённом в нижнюю палату парламента законопроекте о запрете розничной продажи безалкогольных тонизирующих (в том числе энергетических) напитков несовершеннолетним.
Палестинское движение ХАМАС отвергло предложение Израиля о временном прекращении огня на два месяца для освобождения заложников. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на неназванного египетского чиновника высокого ранга.
Технический директор международной сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов рассказал об отличиях «улучшенного бензина» от обычного и выразил мнение, что не имеет смысла переплачивать за модифицированный сорт топлива.
Президент России Владимир Путин на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов в рамках международной выставки-форума «Россия» заявил, что поручит проработать идею создания общероссийского родительского комитета.
Фотограф и музыкант из Перми Григорий Скворцов, ставший фигурантом уголовного дела о государственной измене, не признал вину во вменяемом ему преступлении. Такую информацию приводит ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Париж отправляет наёмников на Украину и прячет их «под упаковкой» добровольцев, которые якобы никак не связаны с французской армией, но на самом деле это не так, заявила RT основательница организации SOS Donbass Анна Новикова-Бернэ.
Вербовочный ролик для сотрудничества россиян с ЦРУ, опубликованный агентством в социальной сети X, — это грубая попытка вмешательства во внутренние дела России и «крысиные бега» за благосклонностью Белого дома. Такое мнение высказал депутат Госдумы Василий Пискарёв.
Столичные власти утвердили порядок присвоения статуса соответствия Целям устойчивого развития, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов прокомментировал правительственный законопроект, предусматривающий страхование ответственности в сфере разработок с участием искусственного интеллекта (ИИ).
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что в рамках реализации 22 проектов комплексного развития территорий в столице по программе реновации построят более 1,8 млн кв. м жилья.
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о новом продукте для спонсирования проектов комплексного развития территорий (КРТ), созданном Сбером совместно с московским правительством.
Председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ ТПП России, юрист, специалист по проблемам ТСЖ и ЖКХ Константин Крохин рассказал, как можно сделать перерасчёт за коммунальные услуги в случае ошибки.