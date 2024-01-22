New Atlas: американские деньги не помогут Украине — она всё равно не сможет купить на них оружие

Боевой потенциал ВСУ будет сокращаться и, в конце концов, исчезнет вне зависимости от того, выделит ли Вашингтон Киеву очередной денежный транш или нет. Ведь дело не в недостатке финансовой помощи, а в ограниченности военно-промышленного производства у США и его союзников, считает автор YouTube-канала The New Atlas и бывший морпех Брайан Берлетик.

Они (ВСУ. — ИноТВ) пытаются создать впечатление, будто они способны дать отпор, и вынуждают Россию нести большие потери. В то же время выходят такие материалы, как вот эта статья NBC News: «Невероятно сурово» — советники Байдена дали законодателям мрачную оценку по Украине без дополнительной помощи».

«На этой неделе на закрытой встрече помощники президента по национальной безопасности заявили, что Россия может выиграть конфликт в течение нескольких недель, если конгресс ничего не предпримет».

«Два человека, знакомые с ситуацией, сообщают, что на закрытой встрече 17 января главные советники президента Джо Байдена прямо заявили законодателям, что, если конгресс не сможет санкционировать дополнительную военную помощь Украине в ближайшие дни, то Россия может выиграть конфликт за несколько недель, в лучшем случае месяцев».

«Советник по национальной безопасности Джейк Салливан и директор Национальной разведки Эврил Хейнс заявили законодателям, что, по словам людей, знакомых с ходом встречи, в ближайшие недели у Украины исчерпаются определённые возможности противовоздушной обороны и артиллерии».

Но, как я уже неоднократно отмечал, эти возможности будут сокращаться, уменьшаться и исчезать независимо от доступной финансовой помощи. Дело не в финансовой помощи. Дело в военно-промышленном производстве.

Поддержка Западом Украины превысила его способность производить эти системы вооружения и боеприпасы к ним. Они (США и их союзники. — ИноТВ) исчерпали свои запасы, и их недостаточно для продолжения этой опосредованной войны против России.

Вот и всё. И нет ничего, что можно было бы сделать, чтобы изменить это в краткосрочной или даже среднесрочной перспективе. И высвобождение большего количества денег не поможет купить оружие и боеприпасы, которых просто-напросто не существует.

Дата публикации 21 января 2024 года.