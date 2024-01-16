SwebbTV: «порядок, основанный на правилах», — это пустышка, и резня в Газе — наглядный тому пример

Так называемый мировой порядок, основанный на правилах, на самом деле представляет собой не фиксированные правила, а пустые слова, которые не в последнюю очередь направлены на служение интересам западных олигархов. Об этом говорит аналитик Ларс Берн в интервью SwebbTV. По мнению эксперта, то, что происходит сейчас в секторе Газа, является ярким примером лицемерия Запада, поскольку США и Израиль «плевать хотели» на правила и совершенно им не следуют.

Политики на Западе постоянно твердят о необходимости соблюдения «мирового порядка, основанного на правилах». В теории это понятие звучит неплохо, но на самом деле речь идёт о «непредсказуемом беспорядке». По словам аналитика Ларса Берна, такое мироустройство в настоящее время устраивает олигархов на Западе, пишет SwebbTV.

«Какие ещё правила? Они определяются от случая к случаю, в зависимости от того, что больше всего устраивает олигархию. У нас нет никаких фиксированных правил», — возмущается Берн. Эксперт убеждён, что события в секторе Газа стали яркой тому иллюстрацией.

На данный момент в Газе убито 23 500 человек, из которых более 10 тыс. — дети. Более 60 тыс. человек получили ранения, но страны Запада ничего не замечают. США отправляют оружие Израилю и бомбят хуситов в Йемене за то, что они нападают на следующие в Израиль корабли в Красном море, пытаясь положить конец израильским бомбардировкам сектора Газа. Южная Африка при поддержке ряда незападных государств пытается остановить Тель-Авив посредством судебного процесса о геноциде палестинского народа в Международном суде в Гааге.

«То, что делают американцы и израильтяне в секторе Газа, не подчиняется никаким правилам, не так ли?» — продолжает Ларс Берн в интервью порталу SwebbTV. «Они застрелили множество людей. Задокументировано, как израильские солдаты расстреливают безоружных невинных женщин прямо посреди улицы. Они не следуют никаким правилам, им плевать на правила», — сетует эксперт.

В то же время Ларс Берн не думает, что Международный суд «осмелится» выступить против Израиля, несмотря на то что Тель-Авив взял на себя обязательство о соблюдении Конвенции о геноциде. Судебный процесс в Международном суде заключается не в том, чтобы определить, имеет ли место геноцид в Газе, что, вероятно, займёт несколько лет, а в том, чтобы оценить, достаточно ли будет выдвинуть обвинение Израилю, чтобы заставить его вооружённые силы остановиться.

Кроме того, в мире сейчас изолирована не Россия, а Израиль и США, отмечает Ларс Берн. Как считает аналитик, западноевропейские страны не осмеливаются пойти против Соединённых Штатов и Израиля, которым сейчас противостоит весь остальной мир.