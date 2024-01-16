Dialogue works Оригинал

«Безумие и выстрел в ногу» — экс-аналитик ЦРУ об идее США пустить российские активы на украинский конфликт

Материал представлен в переводе ИноТВ
Администрация Байдена всерьёз изучает возможность использовать $300 млрд захваченных российских активов для помощи Киеву. Но подобный шаг является откровенным сумасшествием, поскольку в итоге отвернёт от американской экономики остальные страны, заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue works экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

РЭЙ МАКГОВЕРН, бывший аналитик ЦРУ: Они (США и их союзники. — ИноТВ) арестовали или заморозили российские активы на 300 миллиардов долларов. Прямо сейчас Байден внушает своим приспешникам: «Давайте воспользуемся ими! Давайте захватим их! Это вариант! В таком случаем мы могли бы финансировать конфликт на Украине. Возможно, ещё 300 миллиардов как раз то, что нужно. Возможно, мы одолеем русских и, возможно, не проиграем выборы. Да, давайте сделаем это!»

Вот так и выглядит безумие. Неужели вы хотите выстрелить себе в ногу в финансовом смысле? Неужели вы хотите, чтобы БРИКС и все остальные страны сказали: «Доллар больше ничего не стоит»? Это было бы катастрофой.
 
Но факт состоит в том, что наша администрация продвигает эту идею и что они действительно могут это сделать, несмотря на то что, на мой взгляд, более трезвые головы говорят ему (Байдену. — ИноТВ), что это настоящее безумие. Что ж, наша администрация совершает безумные поступки, и она делает особенно сумасшедшие вещи, когда боится проиграть выборы и лишиться свободы.
 
Я убеждаюсь, что это высокомерие, тщеславие, чувство того, что мы действительно исключительные, что Бог дал нам, как и израильтянам, особое право руководить остальным миром — это, как говорят в Бронксе, ерунда для птиц, и факт заключается в том, что Байден зациклился на этой идее.
 
И я не знаю, хватит ли у его сторонников, таких как Блинкен и Салливан, смелости сказать: «Господин президент, мы ошибались насчёт Украины. Она представляет основной интерес для России, а не для нас, как говорил Обама. Помните, когда Обама сказал, что мы не должны внушать  украинцам идею, что они могут победить Россию? Что ж, нам следовало к нему прислушаться».
 
Хватит ли у них смелости сказать это? Хватит ли у них смелости хотя бы заявить, что было бы безумием захватить российские финансовые активы на 300 миллиардов долларов? Думаю, не хватит.
 
Так что же мы имеем? У нас сложилась ситуация, когда у власти (в США. — ИноТВ) находятся сумасшедшие. И, к счастью, — я говорю это сознательно — есть проницательные люди, люди, которые лучше справляются с реальностью, в Кремле и в Пекине.
 
Дата публикации 15 января 2024 года. 
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источник
Dialogue works Бразилия Южная Америка
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вооруженный конфликт Джо Байден Китай Россия США Украина финансы экономика Энтони Блинкен
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