«Безумие и выстрел в ногу» — экс-аналитик ЦРУ об идее США пустить российские активы на украинский конфликт

Администрация Байдена всерьёз изучает возможность использовать $300 млрд захваченных российских активов для помощи Киеву. Но подобный шаг является откровенным сумасшествием, поскольку в итоге отвернёт от американской экономики остальные страны, заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue works экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

РЭЙ МАКГОВЕРН, бывший аналитик ЦРУ: Они (США и их союзники. — ИноТВ) арестовали или заморозили российские активы на 300 миллиардов долларов. Прямо сейчас Байден внушает своим приспешникам: «Давайте воспользуемся ими! Давайте захватим их! Это вариант! В таком случаем мы могли бы финансировать конфликт на Украине. Возможно, ещё 300 миллиардов — как раз то, что нужно. Возможно, мы одолеем русских и, возможно, не проиграем выборы. Да, давайте сделаем это!»

Вот так и выглядит безумие. Неужели вы хотите выстрелить себе в ногу в финансовом смысле? Неужели вы хотите, чтобы БРИКС и все остальные страны сказали: «Доллар больше ничего не стоит»? Это было бы катастрофой.

Но факт состоит в том, что наша администрация продвигает эту идею и что они действительно могут это сделать, несмотря на то что, на мой взгляд, более трезвые головы говорят ему (Байдену. — ИноТВ), что это настоящее безумие. Что ж, наша администрация совершает безумные поступки, и она делает особенно сумасшедшие вещи, когда боится проиграть выборы и лишиться свободы.

Я убеждаюсь, что это высокомерие, тщеславие, чувство того, что мы действительно исключительные, что Бог дал нам, как и израильтянам, особое право руководить остальным миром — это, как говорят в Бронксе, ерунда для птиц, и факт заключается в том, что Байден зациклился на этой идее.

И я не знаю, хватит ли у его сторонников, таких как Блинкен и Салливан, смелости сказать: «Господин президент, мы ошибались насчёт Украины. Она представляет основной интерес для России, а не для нас, как говорил Обама. Помните, когда Обама сказал, что мы не должны внушать украинцам идею, что они могут победить Россию? Что ж, нам следовало к нему прислушаться».

Хватит ли у них смелости сказать это? Хватит ли у них смелости хотя бы заявить, что было бы безумием захватить российские финансовые активы на 300 миллиардов долларов? Думаю, не хватит.

Так что же мы имеем? У нас сложилась ситуация, когда у власти (в США. — ИноТВ) находятся сумасшедшие. И, к счастью, — я говорю это сознательно — есть проницательные люди, люди, которые лучше справляются с реальностью, в Кремле и в Пекине.

Дата публикации 15 января 2024 года.