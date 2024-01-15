Guardian: «плохо там и плохо здесь» — украинские ветераны сталкиваются с огромным количеством проблем

Боевые действия оказали негативное влияние на многих украинцев, усугубив проблемы с психическим здоровьем в условиях повышенного стресса, пишет британская газета The Guardian. Особенно это касается ветеранов, участвовавших в боевых действиях, которые изо всех сил пытаются справиться с физическими и психологическими травмами.

Боевые действия оказали негативное влияние на многих украинцев, усугубив проблемы с психическим здоровьем в условиях повышенного стресса, пишет британская газета The Guardian. Особенно это касается ветеранов, участвовавших в боевых действиях, которые изо всех сил пытаются справиться с физическими и психологическими травмами.

Некоторые страдают от беспокойства или депрессии, другие потеряли конечности и, как могут, приспосабливаются к новой жизни с помощью протезов. Сложнее всего найти причину продолжать жить, именно поэтому не редки самоубийства. Как пишет издание, правительству сложно помогать нынешним ветеранам.

Поэтому они рассчитывают сами на себя либо помогают друг другу. Кто-то справляется с психологическими проблемами, занявшись спортивными соревнованиями. Другие попадают на занятия в реабилитационном центре в Киеве.

The Guardian побеседовал с украинским военным терапевтом, который подтвердил, что ветераны сталкиваются с очень широким спектром проблем, включая физические повреждения, вызванные минами и контузией, посттравматическое стрессовое расстройство, депрессию, ночные кошмары и панические атаки.

По его словам, солдат реабилитируют прежде всего, чтобы они могли вернуться на передовую. И в итоге годными к службе признают около 80% тех, кто прошёл курс. Врач признал, что ветераны часто неохотно обращаются за психологической помощью, поскольку беспокоятся, что их осудят.

Ирландский бизнесмен Пол Ниланд, живущий в Киеве, в 2019 году основал горячую линию по предотвращению самоубийств и поддержке психического здоровья. По его словам, количество обращений за помощью выросло в четыре раза после начала СВО.

Уровень самоубийств на Украине остаётся высоким. По данным Guardian, в 2020 году фиксировалось 30,6 смертей на 100 000 человек против среднемирового показателя в 10,4. Изначально горячая линия Ниланда предлагала помощь ветеранам и их семьям, но теперь принимает всех, поскольку многим нужна помощь после гибели близких.

Происходящее также усилило напряжённость в семьях и между парами. По информации издания, сейчас за границей живут около 4 млн украинцев, большинство из которых женщины и дети. Многие семьи разлучены, поскольку мужчины не могут покинуть страну. Они беспокоятся, что их жёны не вернутся, и отношения часто заканчиваются разводом.

Семьи также распадаются из-за того, что кто-то из родственников поддерживает Россию. А уехавшие в Европу просто не чувствуют себя счастливыми. Многие признают, что не видят никакого будущего для Украины, но и на Западе не чувствуют себя своими. «Плохо там и плохо здесь», — говорят они.