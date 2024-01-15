Поддержка киевского режима — безнадёжное дело, заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue works бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. По его словам, Запад ничего не сможет сделать, чтобы изменить ситуацию на Украине, и, вероятно, будет уделять ей всё меньше внимания на фоне набирающего обороты ближневосточного кризиса.

Британский премьер-министр Сунак посетил Украину. По вашему мнению, Запад посылает России какой-то сигнал о том, что они собираются поддерживать Украину до последнего украинца?

ЛАРРИ ДЖОНСОН, экс-аналитик ЦРУ: Возможно, они и шлют такой сигнал. Но как они собираются это сделать? Деньги, которые предлагает Британия (правительству Зеленского. — ИноТВ), — это ничто. В тот же день США заявили: «Нам больше нечего отправлять Украине». Так что в ближайшем будущем Украина больше ничего не получит от США.

И я думаю, что в связи с набирающей обороты войной на Ближнем Востоке Соединённые Штаты будут всё больше отвлекаться и не смогут сосредоточиться на том, что происходит на Украине, потому что Украина — безнадёжное дело. Запад ничего не может сделать, чтобы изменить ситуацию, за исключением применения ядерного оружия.

Мы достигли точки, когда на корабле, вроде «Титаника», оказалось затоплено определённое количество отсеков. Неважно, есть ли на борту лучшие насосы в мире, наступает переломный момент, когда ничего нельзя предпринять, чтобы спасти судно. И именно в таком положении сейчас находится Украина в вопросе живой силы и техники.

А что касается британцев. Я хочу сказать, что британцы — посмешище. Великобритания — абсолютное посмешище. Буквально на днях они опубликовали объявление в LinkedIn о найме человека для командования их атомными подводными силами, потому что в их флоте не нашлось никого, кто мог бы выполнять эту работу.

Дата публикации 14 января 2024 года.