TCN: власти США убивали мирных граждан в Капитолии и до сих пор не прекратили террор

События 6 января 2021 года подаются в американских СМИ как мятеж против конституционного строя. Однако, как видно из многочисленных видеозаписей, полиция Капитолия чрезмерно применяла силу против мирных протестующих, говорится в новом материале Tucker Carlson Network. При этом преследования сторонников Трампа до сих пор продолжаются.

Конгрессмен от Луизианы Майк Джонсон, который, можно сказать, случайно стал спикером палаты представителей, называет себя консерватором, христианином и так далее… У него есть полномочия, чтобы опубликовать тысячи часов видеозаписей шестого января. Но он этого не сделал. Как вы думаете почему?



ДЭВИД САМРАЛЛ, автор документального фильма о событиях в Капитолии 6 января 2021 года: Может быть, это самозащита. Не знаю, кто кому угрожает, кто кого держит в заложниках и кому что говорят… Но почему-то такое впечатление, что это та самая монопартия, о которой мы говорили в прошлый раз. Я вижу, что обе стороны (демократы и республиканцы. — ИноТВ) работают против нас. Знаете, мы встречались с конгрессменами, сенаторами, сотрудниками их аппаратов, и нам прямым текстом заявляли, что не будут предъявлять обвинений полиции Капитолия, потому что они работают вместе и им приходится видеться каждый день. Это не справедливость! А люди требуют и заслуживают справедливости, после того что случилось с ними в тот день.



Это была в буквальном смысле мирная толпа. Их столько раз называли агрессивной толпой, но видео показывает, что они вели себя мирно, пока полиция не атаковала их на протяжении часа с лишним, и уже тогда было объявлено, что это беспорядки. Так что, определённо, тут что-то неладно, и общественности нужно выяснить это из коммуникаций людей, занимавших высокие командные посты и должности в госструктурах. Здесь большая история, и это лишь показывает, что обе стороны, скажем так, работают вместе.



Мы знаем, что Майкл Бёрд, сотрудник полиции Капитолия, застрелил Эшли Бэббит. Безоружную женщину, очень невысокую безоружную женщину, ветерана вооружённых сил, как известно. И все в Вашингтоне ликовали по поводу её убийства! Но мы часто слышим, что в тот день погибло много людей. Это была бойня. Расскажите нам факты о том, кто и как погиб в тот день.

ДЭВИД САМРАЛЛ: Итак, первым погиб Бенджамин Филипс, и это произошло примерно в час, до каких-либо реальных столкновений. Ему срочно потребовалась медицинская помощь, это было после 12:55, когда толкались в ворота. В случае с его смертью проблема в том, что медицинской помощи ему не оказали. Медики боялись проникнуть на территорию, в итоге участники протестов отнесли его к автомобилю скорой помощи. Вторым был Кевин Грисон…

Можно попросить вас рассказать подробнее? По какой причине ему требовалась медицинская помощь? Как он умер? Это известно?



ДЭВИД САМРАЛЛ: Инфаркт или сердечный приступ…



Ясно.



ДЭВИД САМРАЛЛ: Насколько нам известно, это не было связано ни с какими химическими раздражителями, аэрозолями, ни с каким насилием… Думаю, он сильно разволновался. Мы видели, как он снимал себя на камеру, кричал на полицию, которая расталкивала людей. Он выглядел очень взволнованным. Знаете, если это был сердечный приступ или что-то такое… Но помните, Такер, нам говорили, что он не был частью толпы, он не был даже на территории, так нам всегда говорили СМИ. Мол, он просто парковал автобус. Но мы обнаружили его на видео. Так что доступ к таким вещам многое меняет.



Да.



ДЭВИД САМРАЛЛ: Второй погибший, Кевин Грисон, был прямо рядом с помостом, рядом с башней в центре, и он потерял сознание приблизительно… не помню точное время… в 13:19, Такер, извините! Потому что гранаты начали кидать в 13:21, и как раз перед 13:20 он упал, и мы не можем сказать, были это медицинские проблемы или что-то другое. Но потом в толпу полетели (полицейские. — ИноТВ) гранаты, как раз туда, где он находился. Если у него было плохое самочувствие или что-то такое, мы не знаем, повлиял ли этот фактор. Но его смерть записали как сердечный приступ. А причины приступа неизвестны, потому что время так совпало. Нам нужно больше видео из той зоны от граждан.



И третья смерть — Розанна Байланд. То есть, если по порядку, Эшли Бэббит. Которую, как мы знаем, просто-напросто убил Майкл Бёрд — судья, присяжные и палач в одном лице, — а потом его покрывали, в том числе политики.



Да.



ДЭВИД САМРАЛЛ: Третьей, то есть четвёртой была Розанна Бойланд, и это очень, очень трагичная история. Она находилась в туннеле. Полиция чрезмерно обильно поливала этих протестующих аэрозолем и газом, выталкивая их из туннеля. И началась большая давка. Затем мы видим, как сотрудница полиции Лайла Моррис наносила удары по толпе длинной тростью и, наверное, ненамеренно ударила Розанну Бойланд, когда та лежала на земле без сознания.



Причину смерти мы не знаем: задохнулась ли она газом, или её затоптали, или убила ударом сотрудница полиции. Но говорили, что это передозировка наркотиков. И я хочу, чтобы люди знали: это совсем не похоже на передозировку наркотиков. Просто коронер контролирует то, как эти истории подаются в СМИ и как мы воспринимаем события.



Итак, внесём ясность: Розанна Бойланд осталась в истории как умершая от передозировки, но, по вашему мнению, это не подтверждается фактами?



ДЭВИД САМРАЛЛ: Совершенно не подтверждается. Коронер на самом деле написал, что в её организме был адерал и кофеин. А это к метамфетаминам не относится. Но причиной до сих пор называют передозировку метамфетаминами, можете проверить. А она семь лет вела трезвый образ жизни, без наркотиков. Она не была под действием наркотиков, насколько мне известно. Она была там так же, как все, в неудачном месте в неудачное время, у неё не получилось выбраться. Когда санитары добрались до неё, после того как её переместили по холлу, ко входу в туннель, санитары сказали, что она была в луже слезоточивого газа. Это вопиющая чрезмерность в применении силы!



Да.



ДЭВИД САМРАЛЛ: И она не могла дышать и потеряла сознание. А потом её били. Мы не судьи. Кто-то должен провести расследование в отношении сотрудницы полиции, которая это сделала, и в отношении других полицейских, ответственных за происшедшее в туннеле.



К сожалению, она не Джордж Флойд, так что никому нет дела. Итак, вы рассказали про два сердечных приступа, про женщину, которую, по-видимому, задушили газом и избили, и умерла она не от передозировки наркотиков. Была ещё Эшли Бэббит, которую совершенно неоправданно застрелил сотрудник полиции Капитолия. Итого четыре. И ещё полицейский Брайан Сикник. Что вы можете рассказать нам о его смерти?



ДЭВИД САМРАЛЛ: Итак, полицейского Сикника передал полиции Род Тейлор. Ранее в тот день у него (Сикника. — ИноТВ) был инсульт. И Род передал его полиции, сказал, что этому человеку нужна медицинская помощь. Полицейские заверили, что помогут. Несколько часов спустя другой свидетель, военный медик Крис Альбертс, который сейчас в тюрьме, предложил оказать помощь полицейскому Сикнику, он видел его имя. И полиция сказала ему, что это не его дело. Он сказал: «Я военный медик, у этого парня инсульт, у него белое лицо и синие губы!»



А позже тем же вечером, когда санитары добрались до тела Сикника, они сказали, что не знают, отчего он потерял сознание, а другие полицейские делали ему сердечно-лёгочную реанимацию, хотя у него ещё не останавливалось сердце. Итак, они делали сердечно-лёгочную реанимацию человеку с признаками жизни и не знали, что с ним не так. Уже это явно свидетельствует о том, что не было травм или ранений головы, которые можно было бы назвать причинами потери сознания.



Всё это можно прочесть в докладах службы неотложной медицинской помощи. И, пробираясь сквозь слои и уровни внутренних коммуникаций этих организаций, узнаёшь всё больше и больше. Как обычно, они разоблачают сами себя, пытаясь хвастаться. Мы каждый раз используем это, чтобы установить истину.



Итого пять смертей. Были ещё?

ДЭВИД САМРАЛЛ: Нет. Да и Сикник на самом деле скончался только на следующий день. И, конечно же, его историей воспользовались. Гроб с его телом был выставлен для торжественного прощания в Капитолии. Его объявили героем и похоронили на Арлингтонском национальном кладбище. Всё это нормально, он действительно герой. Но он не был убит 6 января. И он на самом деле наш герой, потому что помог разоблачить ложь администрации, властей, использующих такую смерть для сведения политических счётов с невинными людьми, для дальнейшего их терроризирования. Что мы и видим каждый день. Аресты не прекратились. И этих людей действительно мучают каждый день.



Поразительно. Я настоятельно рекомендую людям посмотреть ваш фильм. Как они могут это сделать?



ДЭВИД САМРАЛЛ: Они могут зайти на open.ink, это бесплатно. И есть хорошая статья о нём. Можно прочитать. Но мы рекомендуем распространять этот фильм. Добавьте его в ваш список и в воспоминания об истории Америки. Потому что мейнстримные СМИ, эксперты и прочие этого не рассказывают. И похоже, что все политики предпринимают усилия, чтобы эта информация не распространялась. И я не знаю, используют ли они эту историю для выборов и набирания политических очков, но я знаю, что это используется для власти, контроля, усиления наблюдения и увеличения финансирования. На всём этом они настаивают.



Сказать, что это беспрецедентный день, Такер… Да, беспрецедентный. Обычно наши власти не убивают мирных протестующих. А у нас тут буквально вторая «бойня на площади Тяньаньмэнь», только в Америке. Мирных протестующих, выступивших за демократию, власти убивали, обвиняли, сажали в тюрьму и заставляли молчать — всё ради выгоды властей.



Дата выхода в эфир 08 января 2024 года.