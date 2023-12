Guardian: конфликт в секторе Газа вызвал много вопросов о поставках американского оружия Израилю

По данным палестинской стороны, в результате бомбардировок сектора Газа израильскими силами погибло уже более 20 тыс. человек. И это вызывает всё больше опасений, что бомбардировки носят неизбирательный характер, пишет The Guardian. А поскольку значительную часть оружия Израилю поставляют США, эти поставки также вызывают всё более пристальное внимание, особенно что касается количества и видов американских боеприпасов. По словам экспертов, эта информация часто носит закрытый характер, отмечается в статье.

Хотя их точное местонахождение засекречено, где-то в Израиле есть несколько тщательно охраняемых складов, на которых хранится принадлежащее правительству США оружие на миллиарды долларов, пишет The Guardian. Эти окутанные тайной склады являются частью обширного арсенала, который теперь привлёк пристальное внимание на фоне усиливающегося давления на администрацию президента США Джо Байдена из-за поддержки, оказываемой израильским силам для бомбардировок сектора Газа, говорится в статье.



По имеющимся данным, эти запасы оружия впервые были созданы ещё в 1980-х годах для быстрого снабжения сил США в случае любых будущих конфликтов на Ближнем Востоке. Однако со временем Вашингтон разрешил Израилю использовать в определённых ситуациях свои обширные запасы, и сейчас, похоже, он в значительных количествах применяет боеприпасы из американских арсеналов для военных действий в секторе Газа. Однако доступной информации об этом крайне мало, подчёркивается в статье.



Как рассказали журналистам The Guardian несколько бывших американских чиновников, осведомлённых относительно американской помощи Израилю в сфере безопасности, эти секретные запасы позволяют ускорить поставки оружия для Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). По их словам, это также позволяет частично скрывать перемещения американских запасов оружия от общественного контроля и внимания конгресса, поскольку официально это всё числится как американское оружие и военное оборудование, предназначенное для использования в США.



После атаки со стороны ХАМАС 7 октября Израиль сбросил на сектор Газа десятки тысяч бомб и открыто потребовал от США дополнительных поставок боеприпасов. При этом нарастают опасения, что израильские бомбардировки носят неизбирательный характер, учитывая, что в секторе Газа, согласно палестинским данным, уже погибло около 20 тыс. человек. Это вызвает вопросы и к США относительно количества и видов боеприпасов, которые они поставляют Израилю, подчёркивается в статье.



В то же время некоторые законодатели в Вашингтоне выражают обеспокоенность по поводу предложений Белого дома ослабить правила в отношении видов оружия, которые находятся в арсеналах, а также снять ограничения на расходы для пополнения запасов и предоставить Пентагону большую гибкость в сфере передачи оружия. Джош Пол, который недавно подал в отставку из Госдепартамента в знак протеста против продолжения оказания военной помощи Израилю, заявил, что предлагаемые изменения являются частью стремления администрации Байдена найти новые способы для оперативного снабжения израильских сил оружием.



Полное содержимое заранее размещённых на израильской территории складов не разглашается публично, хотя бывшие чиновники говорят, что Пентагон ежегодно предоставляет конгрессу секретный отчёт о том, что там имеется. Однако ранее в этом году один из бывших военных руководителей США опубликовал в своей статье подробный рассказ о посещении одного из таких складов и сообщил, что там полно боеприпасов, не имеющих точных систем наведения, включая тысячи бомб, которые сбрасываются с самолётов и срабатывают просто под действием гравитации.



В 2020 году обилие неуправляемых боеприпасов в данных арсеналах было отмечено и произраильским аналитическим центром, Еврейским институтом национальной безопасности Америки, который пожаловался, что эти запасы уже устарели из-за большого количества неуправляемых бомб и нехватки высокоточных боеприпасов, сообщается в статье. По оценкам экспертов, в ходе воздушных бомбардировок сектора Газа в последнее время Израиль в значительной степени полагался на эти неуправляемые боеприпасы меньшей точности.



И это опровергает заявления представителей ЦАХАЛ о том, что они пытаются свести к минимуму потери среди гражданского населения, пишет The Guardian. При этом Израиль не отрицает в целом применение неуправляемых боеприпасов, которые могут представлять значительную опасность для гражданского населения при использовании в густонаселённых районах. Военно-воздушные силы Израиля также неоднократно публиковали в социальных сетях изображения неуправляемых бомб, таких как М117, которыми оснащаются израильские истребители.



Хотя невозможно с точностью установить, как часто M117 использовались при бомбардировках сектора Газа, однако по оценкам американской разведки, которые опубликовал канал CNN, от 40% до 45% боеприпасов, использованных Израилем, были неуправляемыми. Пентагон не ответил на вопросы о том, какая доля этих боеприпасов была поставлена из старых арсеналов. Однако бывший высокопоставленный американский чиновник, знакомый с ситуацией, рассказал, что когда дело доходит до боеприпасов класса «воздух — земля», Израиль получает от США всё необходимое.



Военные аналитики также говорят, что прозрачности в отношении категорий и количества вооружений, которые США поставляют Израилю, крайне мало. Однако в октябре сообщалось о том, что США поставят Израилю 155-миллиметровые артиллерийские снаряды. Неуправляемые боеприпасы, предназначенные для наземной кампании Израиля на территории сектора Газа, также в больших объёмах хранились на американских складах, говорится в статье.



По словам Марка Гарласко, бывшего следователя ООН по военным преступлениям, 155-миллиметровые снаряды особенно опасны, поскольку каждый такой снаряд выпускает до 2000 смертоносных осколков. При этом точность их использования ещё больше снижается при увеличении расстояния, повышая вероятность поражения гражданских лиц и гражданской инфраструктуры такими снарядами по ошибке, подчеркнул он.



На кадрах, опубликованных в прошлом месяце группой специалистов по обезвреживанию боеприпасов на территории сектора Газа, видно, как из местных зданий извлекают фрагменты таких артиллерийских снарядов, выпущенных Израилем. Однако точное их происхождение неизвестно, а представители ЦАХАЛ и Министерства обороны Израиля не ответили на запросы журналистов The Guardian прокомментировать ситуацию.



Но хотя Израиль поддерживает хранение американских арсеналов на своей территории, его доступ к этим запасам оружия не является неограниченным, рассказала Сара Харрисон, бывший юрист Министерства обороны США, которая сейчас работает аналитиком в Crisis Group. По её словам, израильские власти не могут просто брать и использовать любое оружие оттуда бесплатно: для этого необходимо предоставлять каждый раз юридическое обоснование.



Другие бывшие чиновники также пояснили, что иногда подобные операции обосновывают задним числом в случае неотложной необходимости. «Мы как бы задним числом формируем дело о продаже оружия за границу, о котором может потребоваться, а может и не потребоваться потом уведомлять конгресс, в зависимости от того, что именно они взяли и в каких количествах», — рассказал Джош Пол, бывший чиновник Госдепартамента, который до октября занимался вопросами поставок оружия из США за границу.



Он также отметил, что обеспокоен использованием такого ускоренного процесса, поскольку это иногда позволяет обойти контроль Государственного департамента: «Нет обзора в отношении прав человека, нет обзора регионального баланса, нет никакого обзора по политике в области поставок обычных вооружений, который обычно происходит. По сути, это означает: берите то, что можете, а мы разберёмся с этим позже», — подчеркнул Пол.



Представитель Пентагона признал, что он использует иностранные военные органы для финансирования и продажи, чтобы ускорить доставку помощи в области безопасности, где это возможно. Он также заявил, что США «используют несколько направлений и источников для оказания помощи Израилю в области безопасности, включая запасы в Израиле и США», говорится в статье.



Эксперты по контролю над вооружениями предупреждают, что скорость и непрозрачность механизма этих поставок затрудняют понимание того, что именно поступает из американских арсеналов, на основании каких правовых механизмов это происходит и в какой степени конгресс осведомлён о том, какую именно поддержку США оказывают Израилю. А теперь Белый дом пытается использовать свой запрос на дополнительные расходы для дальнейшего смягчения правил, связанных с этими арсеналами. По мнению группы сенаторов во главе с Элизабет Уоррен, такой шаг помешает определить, насколько военная помощь США приводит к нанесению ущерба гражданскому населению.



Брайан Финукейн, бывший юрисконсульт Госдепартамента, пояснил также, что Израиль пользуется многими исключениями из процессуальных гарантий в своём оборонном партнёрстве с США. Однако по его мнению, любой дополнительный путь к разжиганию конфликта на Ближнем Востоке должен вызвать беспокойство. «Имеют ли эти поставки оружия стратегический смысл? Имеет ли смысл подливать дополнительный бензин в огонь с точки зрения национальных интересов США или достижения мира и стабильности в регионе?» — заключил он.