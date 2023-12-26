Обозреватель Guardian: США теряют доверие и престиж из-за двойных стандартов в отношении Израиля и России

Двойные стандарты в отношении конфликтов в секторе Газа и на Украине способствуют усилению антизападных настроений и вызывают «мятеж против глобального доминирования Запада», пишет обозреватель The Guardian Патрик Уинтур. Он предупреждает, что поддержка Израиля может стоить Западу доверия и репутации.

Американский политолог, экс-глава Совета по международным отношениям Ричард Хаас однажды написал: «Последовательность во внешней политике — это роскошь, которую политики не всегда могут себе позволить». Однако лицемерие может иметь не менее высокую цену: утрату доверия, подорванный глобальный престиж и снижение самоуважения, предупреждает обозреватель The Guardian Патрик Уинтур.

В этом контексте автор статьи указывает на решение Джо Байдена защищать действия Израиля в секторе Газа, после того как незадолго до этого президент США осудил СВО России на Украине. Хотя администрация Байдена может утверждать, что параллели между Газой и Украиной далеки от точности, она, похоже, также понимает, что постепенно теряет дипломатическую поддержку.

По словам Уинтура, решение Белого дома уже оказывает реальное влияние на отношения между глобальными Севером и Югом, Западом и Востоком. Последствия могут ощущаться ещё десятилетия. «Избирательность» Америки при проведении внешней политики вызывает широкий резонанс, выходящий далеко за пределы конфликта на Ближнем Востоке.

Ещё полгода назад в глазах Вашингтона всё выглядело иначе. После президентства Дональда Трампа Запад в 2022 году вновь открыл себя миру и гордился «беспрецедентной солидарностью», с которой отреагировал на российскую спецоперацию на Украине. Байден организовывал демократические саммиты и запускал инфраструктурные программы.

Тем не менее даже тогда наряду с этим самовосхвалением Запада возникал мучительный вопрос: почему так много стран смотрят на украинский конфликт по-другому и не готовы осудить действия России. Ряд экспертов тогда отмечали, что Украина и Запад недооценили влияние России и предупреждали, что президент Владимир Путин эффективно использует антизападные настроения.

«Пора Европе перестать мыслить следующим образом: проблемы Европы касаются всего мира, но проблемы мира не затрагивают Европу», — ответил в июне 2022 года министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на вопрос о будущей политике страны на фоне украинского кризиса.

Теперь, в случае с Газой, антиамериканские настроения лишь усилились, двойные стандарты вызывают «мятеж против глобального доминирования Запада». Постоянно осуждая Россию и поддерживая Украину, Запад по большому счёту молчал о Газе, никак не комментируя пропорциональность действий Израиля.

«Монополистические действия США не соответствуют миру, в котором мы живём сегодня, и современной геополитике. В этом отношении произошло нечто важное и интересное и, возможно, даже появился источник некоторой надежды, а именно: мы увидели, что для большей части так называемого глобального Юга и во многих городах Запада Палестина теперь занимает своего рода символическое пространство. Это как будто олицетворение восстания против западного лицемерия, против этого неприемлемого глобального порядка и против постколониального порядка», — отмечает израильский политолог Даниэль Леви.

В течение нескольких недель от западных лидеров требовали сказать, может ли гибель 18 тыс. человек, в основном мирных жителей, быть нарушением международного права, но те заявляли лишь, что не готовы брать на себя роль «судей и присяжных».

Чаще всего администрация Байдена и вовсе казалась «глухой» к призывам лидеров по всему миру. «Назовите мне ещё одну страну, любую нацию, которая делает столько же, сколько Соединённые Штаты, для облегчения боли и страданий населения Газы. Вы не сможете. Вы просто не сможете», — заявлял координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

На этом фоне ряд экспертов полагает, что ущерб репутации Америки в конечном счёте может сильнее всего ощущаться даже не на глобальном Юге, а на самом Западе.

США, отмечает Уинтур в своей статье для The Guardian, рискуют стать синонимом двойных стандартов. Он задаётся вопросом, насколько администрация Байдена опасается масштабов репутационного ущерба, наносимого не только самому американскому лидеру, но и престижу его страны. Но полагает, что Белый дом уже начинает постепенно осознавать пределы своей способности управлять не только исходом конфликтов, но и тем, какой мировой порядок установится после них.