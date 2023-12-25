Focus: Европа останется без штанов, если продолжит помогать Украине в том же духе

Евросоюз изначально сделал слишком большую ставку на украинское контрнаступление, которое провалилось, и не подготовился к затяжному военному противостоянию, пишет Focus. Теперь же необходимо срочно менять стратегию и политику, так как впереди нас ждут затяжные боевые действия на истощение. Для этого ЕС нужно инвестировать больше денег в производство вооружения, а также перестать полагаться на США, которые в любой момент могут выйти из конфликта.

У Украины получится пережить конфликт с Россией только в том случае, если Европа смирится с тем, что быстрой победы добиться не удастся, и осознает, что впереди нас ждут продолжительные боевые действия на истощение, пишет Focus.

ЕС изначально сделал слишком большую ставку на контрнаступление, которое провалилось, и при этом не принял никаких мер для подготовки к затяжному военному противостоянию. Теперь же стратегию и политику нужно срочно менять. В частности, необходимы масштабные инвестиции в сферу производства вооружения.

К тому же европейцам стоит свыкнуться с мыслью, что на США рассчитывать нельзя. На данный момент республиканцы заблокировали финансовую помощь для Киева. Ситуация станет ещё неопределённее, если в Белый дом вернётся экс-президент Дональд Трамп, который до сих пор делал крайне противоречивые заявления по украинскому конфликту.

Поэтому в будущем ответственность за поддержку Украины может полностью лечь исключительно на плечи европейцев, считает немецкое издание. И чтобы им самим «не остаться без штанов», необходимо активно выделять большие средства на оборонные нужды и финансовую помощь Киеву. Помочь может и ускорение процесса вступления Украины в ЕС, но официальные переговоры на этот счёт ещё даже не начались.