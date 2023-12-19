WION: спасатели торопятся достать пострадавших из-под обломков после мощного землетрясения в Китае

В результате землетрясения магнитудой более 6 баллов, которое затронуло китайские провинции Ганьсу и Цинхай, по меньшей мере 118 человек погибло и сотни получили ранения. Спасатели пытаются разобрать завалы, однако их миссия затрудняется в связи с морозной погодой в этом регионе, передаёт WION.

Землетрясение магнитудой 6,2 балла по шкале Рихтера произошло в отдалённом горном регионе Китая, в районе провинции Цинхай и Тибетского нагорья. В результате этого инцидента по меньшей мере 118 человек погибли и ещё сотни получили ранения.



В ответ власти оперативно мобилизовали в массовом порядке персонал экстренных служб после того, как в результате землетрясения были разрушены дороги и инфраструктура, а деревни были наполовину засыпаны из-за оползней. Однако проведение спасательных работ затруднено в условиях минусовых температур, поскольку большая часть территории Китая сейчас страдает от морозов.



Землетрясения являются довольно частым явлением для западных провинций, таких как Ганьсу. По данным Китайского сетевого сейсмического центра (CENC), последнее землетрясение было зафиксировано в уезде Цзишишань провинции Ганьсу.



Его эпицентр находился на глубине около десяти километров (6,2 мили) и на расстоянии примерно пяти километров от границы Ганьсу с соседней провинцией. Сильные подземные толчки также ощущались и на территории провинции Цинхай.



Самое смертоносное землетрясение в Китае за последние десятилетия произошло в 2008 году. Тогда в результате землетрясения магнитудой 8,0 баллов, которое обрушилось на провинцию Сычуань, погибло почти 70 тысяч человек.



Дата выхода в эфир 19 декабря 2023 года.