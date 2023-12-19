WION: спасатели торопятся достать пострадавших из-под обломков после мощного землетрясения в Китае

17:18
Военнослужащий ВСУ получил 25 лет колонии за убийство гражданского
Верховный суд ДНР приговорил военнослужащего 1-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ Андрея Кристофовича к 25 годам колонии за убийство мирного жителя в Мариуполе. Об этом сообщает СК России.
17:14
Камень из Марьинки с посланием бойца Рудакова привезли в воинскую часть
Камень из Марьинки, на котором российский военный Роман Рудаков оставил последнее послание с просьбой позаботиться о его родных, находится в одной из воинских частей в Ростове-на-Дону. Из него хотят сделать памятник.
17:14
В ДНР двое военнослужащих ВСУ получили сроки за убийство мирных жителей
Верховный суд ДНР приговорил командира роты ВСУ Сергея Бензе, отдававшего приказы об убийстве мирных жителей к пожизненному заключению. Его подчинённый старший стрелок 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Ян Данилов приговорён к 24 годам лишения свободы, сообщает СК России.
17:13
Масалитин: ЦСКА и «Спартак» стали разочарованиями первой половины сезона
Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин рассказал, чьё выступление оставило у него негативное впечатление в первой части Российской премьер-лиги (РПЛ).
17:10
Тарасова: безусловно, спортсмен года и герой — Костомаров
Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение, что олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров является спортсменом года.
17:08
В Свердловской области врачи получат губернаторские премии
В Свердловской области 66 врачей получат премии губернатора в сфере здравоохранения.
17:08
Лектор Кодинов перечислил условия успешного публичного выступления
Лектор российского общества «Знание» Николай Кодинов прокомментировал слова президента Владимира Путина о том, что командный голос не должен быть громким.
17:08
Глава сухопутных войск ВСУ заявил о сложностях на Харьковском направлении
Командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский назвал сложной для украинских войск обстановку на Харьковском направлении.
17:07
В суд поступил протокол на иноагента Мунтяна за дискредитацию армии
В Хорошёвский суд Москвы поступил протокол в отношении иноагента Павла Мунтяна* по статье о дискредитации Вооружённых сил России.
17:07
Многодетная семья из ФРГ получила временное убежище в России, чтобы спасти детей
Многодетная семья из ФРГ получила временное убежище в Калужской области из опасений, что на родине их детей может изъять полиция.
17:00
The Athletic: ещё один защитник «Реала» получил травму и пропустит около десяти дней
Защитник «Реала» Ферлан Менди не сможет помочь своей команде в матче 18-го тура чемпионата Испании с «Алавесом».
16:59
Экс-депутат Рады Лапин: украинцы в шоке из-за провалов ВСУ на фронте
Украинские граждане пришли в шок и отчаяние из-за того, что их надежды на успехи ВСУ не оправдались, считает бывший депутат Рады Игорь Лапин.
16:57
Egool: «Палмейрас» примет решение по переходу Артура в «Зенит» в начале января
Полузащитник «Палмейрас» Артур Гимарайенс может не перейти в «Зенит» в зимнее трансферное окно.
16:54
Умер архитектор Козаев
Архитектор, соавтор мемориала жертвам политических репрессий «Маска скорби» в Магадане Камиль Козаев скончался на 80-м году жизни.
16:54
Во Владивостоке открылась выставка заслуженного художника России Кирилла Шебеко
В Дальневосточном государственном институте искусств Владивостока открылась бесплатная выставка заслуженного художника России Кирилла Шебеко.
16:54
В Новгородской области направят около 70 млн рублей на поддержку бизнеса
В Новгородской области в 2024 году выделят около 70 млн рублей на поддержку бизнеса в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».
16:53
Бастрыкину доложат о ходе расследования смерти младенца в Ростовской области
Главе Следственного комитета Александру Бастрыкину представят доклад о ходе расследования уголовного дела по факту смерти младенца в Ростовской области в 2020 году.
16:53
В Петербурге наградили молодых учёных и специалистов
В Санкт-Петербурге на заседании XXVI Ассамблеи молодых учёных и специалистов вручили награды победителям научно-образовательных конкурсных отборов.
16:52
В ООН заявили, что ограничения против УПЦ нарушают свободу вероисповедания
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что действия властей Украины против Украинской православной церкви (УПЦ) нарушают свободу вероисповедания и международное право.
16:51
Путин заявил, что вся Россия гордится своими бойцами
Все россияне гордятся бойцами, которые участвуют в спецоперации на Украине, заявил российский президент Владимир Путин на церемонии вручения наград Героям России.
16:51
Врач Чуланов напомнил об опасности перенесённой на ногах простуды
Главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов заявил, что люди, которые переносят грипп или ОРВИ на ногах, рискуют своим здоровьем.
16:48
Nacional: Клопп может возглавить «Барселону»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп может занять аналогичную должность в «Барселоне».
16:47
Петербургских блокадников наградят почётным знаком в 2024 году
Председатель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Елена Фидрикова на заседании городского правительства рассказала, что в январе — апреле 2024 года пройдёт награждение блокадников.
16:46
Украина потеряла более €1 млрд из-за блокировки границы польскими перевозчиками
Экономика Украины потеряла более €1 млрд из-за блокировки границы польскими перевозчиками. Об этом заявил вице-президент украинской Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин.
16:46
В Башкирии 2024 год объявлен годом заботы о людях с ОВЗ
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что 2024 год в республике станет Годом заботы о людях с ограниченными возможностями.
16:46
Подведены итоги конкурса проектов Сквера памяти в Ижевске
Председатель Городской думы Ижевска Фарит Губаев на своей странице во «ВКонтакте» сообщил, что определены победители конкурса проектов Сквера памяти в честь погибших в школе №88.
16:45
В Крыму раскрыли 69,8% преступлений в 2023 году
В Крыму подвели итоги года по количеству совершённых преступлений в 2023 году. Раскрываемость правонарушений составила 69,8%.
16:43
МВД России объявило в розыск псковского журналиста Камалягина
Министерство внутренних дел России объявило в розыск псковского журналиста-иноагента Дениса Камалягина*.
16:40
Главе самарского ГУ МЧС предъявили обвинение в получении особо крупной взятки
Следователи предъявили начальнику главного управления МЧС по Самарской области Олегу Бойко обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
16:39
Впервые за всю историю чемпионатов России среди одиночниц нет ни одной участницы ЧМ
На предстоящем чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске среди 18 одиночниц нет ни одной участницы чемпионата мира.
16:39
Путин выразил уверенность в том, что Россия добьётся поставленных целей в СВО
Президент России Владимир Путин в ходе награждения Героев России выразил уверенность в том, что все цели в СВО удастся достичь.
16:37
Потребление газа в европейском дальнем зарубежье опустилось на уровень 1996 года
На европейском рынке газа в 2023 году ярко проявились кризисные явления. Там впервые в истории мировой энергетики происходит искусственное разрушение спроса на природный газ.
16:33
Учитель Лутовинов: в некоторых школах дети убирают телефоны в шкафчики
Учитель года России 2022, учитель истории МОУ СОШ № 16 города Орехово‑Зуево Дмитрий Лутовинов прокомментировал в беседе с RT подписание закона об ограничении использования школьниками на уроках смартфонов и планшетов, за исключением экстренных случаев.
16:32
Усман хочет провести реванш с Чимаевым
Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман вызвал на поединок бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева.
16:28
Новак: ситуация на мировом рынке нефти балансируется
Вице-премьер России Александр Новак заявил, что ситуация на мировом рынке нефти балансируется.
16:27
Росавиация: аэропорты Москвы работают в штатном режиме
Все аэропорты Москвы после снятия ограничений работают в штатном режиме, сообщили в Росавиации.
16:25
«СТРАНА.ua»: в Днепропетровске прогремели взрывы
Взрывы прогремели в городе Днепропетровске на Украине.
16:24
InterZone: Мозес может уйти из «Спартака» в «Интер»
Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес входит в сферу интересов миланского «Интера».
16:22
В Польше сменились начальники всех спецслужб
В Польше сменились начальники всех спецслужб, подтвердил премьер-министр Дональд Туск. Он поимённо назвал новых руководителей ведомств.
16:20
Агент Радулова: мы находимся в переговорном процессе с «Ак Барсом»
Юрий Николаев, агент нападающего «Ак Барса» Александра Радулова, высказался о будущем своего клиента.
16:13
DE: сокращение помощи ВСУ стало мощным ударом для Зеленского
Сокращение масштабов боевых операций ВСУ стало мощным ударом по Владимиру Зеленскому, утверждают журналисты Daily Express.
16:12
Шойгу: за год на службу поступили около 490 тысяч контрактников и добровольцев
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что за год на службу в российскую армию поступили около 490 тыс. контрактников и добровольцев.
16:10
Камоцци: надеюсь, что Миранчук начнёт попадать в стартовый состав «Аталанты»
Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, выразил надежду, что российский полузащитник Алексей Миранчук станет чаще попадать в стартовый состав «Аталанты».
16:04
Corriere dello Sport: «Ювентус» хочет перехватить у «Зенита» 18-летнего Миятовича
Нападающий «Црвены звезды» Йован Миятович входит в сферу интересов «Ювентуса» и «Зенита».
16:01
Число пострадавших при обстрелах Донецка со стороны ВСУ возросло до 12
Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что число пострадавших при обстрелах города со стороны ВСУ возросло до 12.
15:56
Осинькин — о своей зарплате в «Крыльях»: мне не нужны побрякушки
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, как обстоят дела с заработной платой в самарском клубе.
15:52
Психолог Игонина посоветовала создать праздничную атмосферу в офисе
Специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина порекомендовала привнести в рабочую атмосферу элементы, которые помогут не забывать о предстоящем празднике.
15:51
Силуанов: санкции против российских алмазов не принесут пользы Евросоюзу
Глава Министерства финансов России Антон Силуанов подчеркнул, что санкции Европейского союза в отношении российских алмазов не принесут пользы самому объединению.
15:50
Губерниев призвал гимнастку Мельникову не завидовать зарплатам футболистов
Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова российской гимнастки Ангелины Мельниковой.
15:50
Губерниев заявил, что готов сделать что-нибудь музыкальное вместе с Трусовой
Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможной песне с серебряным призёром Олимпийских игр по фигурному катанию Александрой Трусовой.