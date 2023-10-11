NTD: международное сообщество не спешит помочь Афганистану, пострадавшему от землетрясения

Жители Афганистана разбирают завалы и оплакивают жертв землетрясения, произошедшего 7 октября в провинции Герат. Как передаёт NTD, пострадал город Герат, а также близлежащие деревни. 20 из них полностью разрушены. ВОЗ призывает международных доноров выделить Афганистану помощь, однако пока откликнулись лишь несколько стран.

Молодой афганец Абдул Латиф во время недавнего землетрясения потерял четверых родственников. Его дом полностью разрушен. Говорит, что не знает, как быть дальше. Жить не хочет.

АБДУЛ ЛАТИФ, житель провинции Герат: В каждом доме в деревне по несколько погибших. Все дома разрушены, в каждой семье по трое-четверо погибших. В одном доме погибли сразу девять человек.

Пожилая афганка Пари Гюль тоже оплакивает родных.

ПАРИ ГЮЛЬ, жительница провинции Герат: Двое моих внуков мертвы. Их похоронили там. Я потеряла всё. Всё осталось под завалами.

Мощное землетрясение магнитудой 6,3 произошло в провинции Герат 7 октября. За первым толчком последовали ещё восемь сильных афтершоков. Пострадал город Герат, а также близлежащие деревни. 20 из них полностью разрушены. Погибших уже почти 3000.

Слабые подземные толчки ощущаются до сих пор. Люди продолжают разбирать завалы, а также ждут помощи. Многим приходится ночевать под открытым небом.

АТАУЛЛА, житель провинции Герат: Мы хотим, чтобы власти и гуманитарные организации обратили на нас внимание и дали нам кров и еду, чтобы мы не погибли от холода.

Между тем ВОЗ заявляет, что Афганистану нужна иностранная помощь. Система здравоохранения здесь почти разрушена: больниц мало и не хватает медикаментов. В результате землетрясения пострадали почти 10 000 человек, включая детей и женщин. Врачи не справляются с нагрузкой. ВОЗ призывает международных доноров выделить Афганистану пять миллионов долларов. Пока откликнулись только несколько стран.

Дата выхода в эфир 10 октября 2023 года.