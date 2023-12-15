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Foreign Policy: в США обеспокоились о том, как Израиль использует американскую военную помощь

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Жестокость армии Израиля и неизбирательность нанесения ударов по сектору Газа привели к гибели тысяч палестинских гражданских лиц, больше половины из которых женщины и дети. На этом фоне американскому конгрессу следует задать ряд неудобных вопросов правительству Нетаньяху и президенту США Джо Байдену, который запросил пакет военной помощи у законодателей. С таким призывом вышла статья издания Foreign Policy, в которой отмечается, что помимо этичности передачи оружия Тель-Авиву сенаторам стоит также задуматься, зачем оказывать поддержку далеко не самому бедному государству.
Foreign Policy: в США обеспокоились о том, как Израиль использует американскую военную помощь
AP
Президент США Джо Байден запросил у конгресса дополнительную военную помощь Израилю в размере $14 млрд. Обращение главы Белого дома находится на рассмотрении у законодателей. На этом фоне число жертв среди палестинского гражданского населения растёт наряду с разногласиями между Вашингтоном и Тель-Авивом по поводу методов и результатов боевых действий, пишет журнал Foreign Policy.
 
Ввиду продолжающихся переговоров по пакету экстренного финансирования, который включает военную помощь Израилю, конгрессменам придётся задать неудобные вопросы администрации Байдена и правительству Нетаньяху. В первую очередь им нужно будет поинтересоваться, действительно ли у Израиля есть потребность в поставках американского оружия, ведь в последние десятилетия страна стала сравнительно богатой. По данным Всемирного банка за 2022 год, ВВП на душу населения в Израиле выше, чем во Франции, Германии, Японии, Великобритании и Саудовской Аравии.
 
Кроме того, законодателям следует выяснить, использовал ли Израиль уже полученную от США военную помощь на десятки миллиардов долларов таким образом, чтобы укрепить свою безопасность, а не нанести ей ущерб. Как стало ясно из многочисленных отчётов, неспособность Израиля предотвратить атаку ХАМАС была вызвана не нехваткой оружия или ресурсов, а неспособностью израильского правительства обнаружить нападение и соответствующим образом развернуть свои вооружённые силы.
 
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его правительство не только игнорировали тяжёлую ситуацию в секторе Газа и сообщения от сотрудников службы безопасности, которые предупреждали о планах ХАМАС, но и почти удвоили свой контингент вооружённых сил на Западном берегу за несколько месяцев до событий 7 октября, отмечает издание.
 
Бесконечные усилия израильского правительства по расширению поселений и перемещению палестинцев поднимают вопрос о том, будет ли Израиль использовать финансируемое США вооружение в соответствии как с американским, так и с международным законодательством.
 
Хотя среди более чем 15 тыс. убитых жителей Газы наверняка есть некоторое количество боевиков ХАМАС, подавляющее число составляют гражданские лица, более половины из которых — женщины и дети. Эти данные наглядно показывают, что Израиль не выполнил своего обязательства, согласно международному праву, принять все разумные меры предосторожности во избежание потерь среди гражданского населения и нанесения ущерба гражданской инфраструктуре.
 
Несмотря на перечисленные опасения, администрация Байдена продемонстрировала нежелание строго соблюдать предусмотренные американским законодательством условия предоставления военной помощи. Вместо того чтобы продолжать давать расплывчатые заверения в том, что Белый дом продолжит оказывать давление на Израиль, чтобы тот следовал международному праву (требования, которые правительство Израиля явно проигнорировало), законодателям следует попросить Байдена предоставить конкретные обязательства Тель-Авива, завершает издание Foreign Policy.
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