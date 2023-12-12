Le Figaro: украинские власти продолжают тщательно скрывать реальное число потерь на фронте

Трудно сказать, сколько украинских солдат погибло с начала конфликта с Россией, поскольку подсчёт потерь в стране держится в секрете, пишет Le Figaro. Приводимые цифры сильно различаются в зависимости от источников, однако власти последовательно опровергают все публикуемые оценки. При этом внутри страны высказываться на этот счёт решаются только представители оппозиции, подчёркивает газета.

Трудно сказать, сколько украинских солдат пало на поле боя с начала конфликта с Россией, поскольку военные потери в стране не подсчитываются — вернее, их подсчёт держится в секрете, пишет Le Figaro. Как отмечает издание, приводимые цифры сильно различаются в зависимости от источников.

Так, в ноябре 2022 года Урсула фон дер Ляйен заявила, что «на сегодняшний день убито более 100 тысяч украинских военнослужащих», но представитель Еврокомиссии сразу же опроверг это заявление, заверив, что в это число также входят «раненые». В статье New York Times от 18 августа со ссылкой на анонимных «официальных лиц США и бывшего высокопоставленного украинского чиновника» упоминалось о «70 тысячах убитых и от 100 до 120 тысяч раненых». В то же время украинские СМИ в ноябре сообщали о «24 500 убитых украинских солдатах» и «15 тысячах пропавших без вести, предположительно погибших». Украинские власти последовательно опровергали каждую из этих оценок , в то время как российские СМИ спешили делиться ими, напоминает газета.

При этом на Украине только противники действующей власти высказываются по этому вопросу. «Власть боится критики со стороны украинского общества, потому что Зеленский и Ермак боятся (быть назначенными) ответственными за потери», — анализирует журналист Юрий Бутусов, ранее занимавшийся политикой. Он подчёркивает, что «количество потерь очень велико».

Как сообщает издание, рядом с линией фронта на Украине расположены так называемые красные зоны, где доступ к прессе ограничен. Это один из способов защитить журналистов, но также ограничить поток информации, считающейся конфиденциальной. Когда 13 марта журналисты The Washington Post взяли интервью у командира в одной из таких красных зон в Донбассе, и последний сообщил о значительных потерях своего подразделения, он был немедленно уволен.

Французский политолог Анна Колин Лебедева объясняет отказ генштаба сообщать о потерях в том числе отсутствием «общественного запроса». «Отчасти из страха, а отчасти сознательно: украинцы знают, что это большая цифра, но как только она будет озвучена, им придётся иметь дело с неоспоримыми данными», — поясняет эксперт.

При этом, как утверждает специалист, украинские власти точно знают число своих потерь. С другой стороны, «пропавшие без вести» ускользают от учёта: никто не знает, мертвы они, взяты в плен или живы. Их близкие могут месяцами оставаться в неведении. «Мало кто понимает, как много наших пропавших без вести», — рассказывает жена солдата, судьба которого остаётся неизвестной уже 20 месяцев.