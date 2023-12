WION: британская королевская семья пока не ответила на новые обвинения в расизме

Полемика вокруг имён короля Карла III и принцессы Кейт, которые были упомянуты в недавно опубликованном переводе книги Омида Скоби на голландском языке в контексте обвинений в проявлениях расизма, до сих пор не утихает. Предполагается, что эта информация всплыла из черновиков рукописи. Букингемский дворец до сих пор не выступил с официальным комментарием на этот счёт. Однако сообщается, что там обеспокоены этими обвинениями и обдумывают все возможные варианты, передаёт WION.

А теперь, полемика вокруг книги Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's fight for survival («Финал: Внутри королевской семьи и борьба монархии за выживание») не утихает. Итак, из последнего развития событий — как сообщается, в голландском переводе этой книги, вышедшей в свет 28 ноября, были раскрыты имена двух «расистов» среди членов королевской семьи.



И хотя автор книги утверждает, что он никогда не утверждал в печать текст с этими именами, в новых сообщениях СМИ предполагают, что его британский агент поделился черновиком рукописи, где упомянутые члены королевской семьи были названы поимённо.



Что касается семьи, осведомлённый источник, близкий к Меган Маркл и принцу Гарри, сообщил средствам массовой информации, что эта пара встревожена расовым скандалом, который разразился после выхода книги.



Между тем ведущий Пирс Морган в своём телешоу решил огласить имена этих двух членов королевской семьи, заявив, что это были король Карл III и принцесса Уэльская. При этом он также заявил, что если голландцы, заходя в книжный магазин, могут увидеть эти имена, то и британцы, которые фактически оплачивают содержание королевской семьи, тоже имеют право это знать.



Согласно сообщениям, после того, как информация об этих именах начала широко распространяться, это крайне встревожило Букингемский дворец. Королевская семья до сих пор официально не ответила — и обдумывает все возможные варианты, как сообщается.



Для тех, кто был не в курсе, во время своего интервью с Опрой Уинфри в 2021 году Меган Маркл подробно рассказала о том, что сталкивалась с разговорами и опасениями о том, насколько тёмной будет кожа её сына Арчи, ещё до того, как он появился на свет.



Дата выхода в эфир 05 декабря 2023 года.