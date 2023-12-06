Вести: популярность «Слова пацана» на Украине говорит о существовании у украинских школьников запроса на насилие

Российский сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», повествующий о разборках уличных банд в Казани, вызвал неожиданный интерес у украинской публики, особенно у подростков. Как пишут «Вести», эксперты считают, что популярность сериала может свидетельствовать о существовании у украинских школьников запроса на насилие. Кроме того, Украина не может предложить своим зрителям никаких аналогов, ведь сегмент детского и подросткового кино в стране практически отсутствует.

Российский сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», повествующий о разборках уличных банд в Казани, вызвал неожиданный интерес у украинской публики, особенно у подростков. В результате в соцсетях наблюдается мощный всплеск воровской романтики, невиданный со времён «Бригады» и «Бумера». «Вести» выяснили, почему это плохо и почему это действительно серьёзно, и дело даже не в том, что сериал сняли в России.

Как пишет издание, сюжет сериала простой, как большинство звучащих в нём песен — от «Миража» до Шатунова. Мальчик, растущий без отца, волею судьбы вынужден ступить на скользкую дорожку. Мальчика зовут Андрей, он виртуозно играет на пианино. Он из небогатой семьи, но мать старалась воспитывать его правильно и закладывала в него правильные ценности. Но Андрей сталкивается с суровой реальностью конца 1980-х — и что-то идёт не так. В результате на выходе получается «не мы такие — жизнь такая», и вот он уже ворует в магазинах и разувает студентов посреди зимы.

Секрет локального успеха «Слова пацана» может крыться в необходимости для каждого школьника на некотором этапе самоидентифицироваться и соотнести себя с определённой субкультурой. Популярность сериала может свидетельствовать о существовании у украинских школьников запроса на насилие. К примеру, такой школьник в силу возраста абстрагируется от происходящих в стране событий, но они сопровождают каждый его шаг как минимум в качестве фона, и эта фоновая нагрузка нуждается в разрядке.

Эксперты считают, что здесь могли совпасть сразу несколько факторов. Например, добавилось ещё неправильное «считывание» основного посыла сериала. Ведь он хоть и о подростках, но совсем не для них.

«Подросткам нужен какой-то контент о своих сверстниках. У нас сегмент детского и подросткового кино сейчас практически отсутствует. А сериалов, ориентированных на эту аудиторию, о приключениях, о дружбе, — мы не снимаем вообще. Это абсолютно не интересует телеканалы и, соответственно, продюсеров.

В советское время такое было — «Электроник» или «Неуловимые мстители». А сейчас мы ничего из такого не можем предложить детям. Поэтому они будут что-то искать за рубежом. И здесь срабатывает элементарная ментальная близость, которая, к сожалению, остаётся. Бандитские разборки отзываются на ментальном уровне», — рассказал изданию сценарист Андрей Бабик.

Как заключает издание, подросток может просто не разглядеть других слоёв за красивой обёрткой «романтизации» жизни дворовых банд. Вся советская реальность сериала пронизана не романтикой, а безысходностью — тем, чем в сущности и являлся поздний СССР.

«Такой жёсткий сериал о разборках вреден для подростков, потому что он зайдёт им в подсознание. Все эти ареолы пацанской дружбы и преступной чести очень хорошо заходят подросткам. Сейчас дети в том числе ищут психологический приют — и им дают это. А альтернативы нет», — резюмирует Бабик.