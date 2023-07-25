NTD: наследие Брюса Ли продолжает вдохновлять молодых людей во всём мире

В оживлённом финансовом районе Гонконга десятки детей в возрасте до двенадцати лет учатся приёмам вин-чун. Как передаёт NTD, это южно-китайский стиль боевого искусства, которому обучался Брюс Ли. Даже спустя 50 лет после его смерти он продолжает захватывать воображение молодых людей во всём мире.

В оживлённом финансовом районе Гонконга десятки детей в возрасте до двенадцати лет учатся приёмам вин-чун. Это южно-китайский стиль боевого искусства, которому обучался Брюс Ли.

Спустя 50 лет после его смерти он продолжает захватывать воображение молодых людей во всём мире.

В спортивном зале маленькие ученики участвуют в спаррингах и отрабатывают приёмы.

СЭББИ ПЭН, ученик: Мне нравится кунг-фу.

Вин-чун известен быстрыми ударами и приёмами ближнего боя. Брюс Ли изучал этот стиль в возрасте 13 лет. Затем разработал свою собственную форму боевого искусства, известную как джиткундо.

Этот инструктор тренировался у третьего ученика мастера вин-чуна, который учил самого Брюса Ли.

В детстве он вдохновился фильмами с Брюсом Ли. А потом, когда обучился боевому искусству, решил эмигрировать из Австралии в Гонконг.

НИМА КИНГ, инструктор по вин-чун: Он образец, которому подражает молодежь. Неважно, сколько вам лет, он может стать для вас источником вдохновения, потому что жизнь состоит из взлётов и падений, иногда приходится падать. Что ты тогда делаешь? Сворачиваешься калачиком и плачешь или встаёшь и смотришь правде в глаза? И неважно, кто это: мужчина, женщина или ребёнок. Вот почему я рассказываю сыну о Брюсе Ли.

Помимо приёмов, он также учит детей медитировать, а ещё рассказывает о философии Брюса Ли.

НИМА КИНГ: Не думаю, что кто-то превзошёл Брюса Ли, хотя он и умер 50 лет назад. Все от Ближнего Востока до Южной Америки знают Брюса. И на то есть причина. Дело не только в фильмах. Почему иногда мы плачем, когда смотрим героический фильм? Потому что мы можем почувствовать этот дух и проникнуться к нему уважением.

На другой стороне острова Гонконг 55-летний Билл Вонг занимается своими обычными тренировками вин-чун в небольшой школе боевых искусств. Её основали ещё в 1967 году семь гонконгских учеников влиятельного учителя Брюса Ли.

БИЛЛ ВОНГ, практикующий вин-чун: Моё обучение вин-чун началось с неудач. Я ничего не знал о боевых искусствах. Но теперь у меня быстрые рефлексы и отличные навыки. Это помогает мне избавиться от стресса на работе и без колебаний решать проблемы. Как сказал Брюс Ли: «Стань сильнее, чтобы противостоять сильным противникам».

Родившись в Сан-Франциско, Брюс Ли вырос в Гонконге. Он умер от отёка мозга в возрасте 32 лет 20 июля 1973 года. Спустя всего шесть дней состоялась премьера самого популярного фильма с его участием «Выход дракона».

Дата выхода в эфир 21 июля 2023 года.