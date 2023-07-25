NTD: наследие Брюса Ли продолжает вдохновлять молодых людей во всём мире

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Одна высокопарная риторика — Foreign Policy о готовности ЕС принять Украину в свои ряды Foreign Policy
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Frankfurter Rundschau: США отправляют в Сирию истребители для сдерживания «российской агрессии» Frankfurter Rundschau
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Sky News: продолжительная засуха в Европе вызывает опасения за продовольствие и урожай Sky News
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NBC: в результате атаки Крымский мост пострадал не так сильно, как в октябре NBC
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CNA: «усилилась неопределённость» — выход Москвы из зерновой сделки спровоцировал рост цен на основные культуры CNA
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Politico: момент не идеален — американцы затягивают с обучением украинских пилотов Politico
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«Борьба до последнего украинца» и «лучшая инвестиция США» — аналитик рассказал, что говорят в Вашингтоне об украинском конфликте CGTN
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New York Times: у Европы есть всё, чтобы защитить себя без помощи США, — кроме желания New York Times
INFOX.SG
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На востоке Москвы нашли тело мужчины с 11 ножевыми ранениями
Тело мужчины с 11 ножевыми ранениями нашли около жилого дома на востоке Москвы.
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Экс-защитник «Сочи» Терехов: до конца трансферного окна увидите меня в клубе РПЛ
Бывший защитник «Сочи» Сергей Терехов дал понять, что нашёл себе новый клуб в элитном дивизионе чемпионата России по футболу.
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Военная хроника сообщает о направляющихся в сторону Чернигова и Киева дронах
Военная хроника сообщает о направляющихся в сторону Чернигова и Киева дронах.
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Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено
Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту возобновлено в обоих направлениях.
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Путин: нужно продолжать расследования терактов неонацистов против жителей новых регионов
Глава государства Владимир Путин потребовал продолжать расследования терактов карателей и неонацистов против мирного населения в новых регионах России.
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Мирра Андреева хочет попасть в топ-50 в ближайшее время
Россиянка Мирра Андреева намерена значительно улучшить своё положение в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) в 2023 году.
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Путин поздравил российских следователей с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов следственных органов, поблагодарил их за службу Отечеству и народу России.
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Шавло: «Спартак» не может играть спокойно, это валидольная команда
Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло считает, что московская команда по-прежнему больше играет на нервах своих болельщиков, а не в футбол.
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Украинские войска за сутки 52 раза обстреливали населённые пункты ДНР
Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 52 раза обстреливали населённые пункты ДНР, всего по ним было выпущено 210 снарядов.
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В России предложили создать унифицированный «народный школьный набор»
Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил оценить идею создания социально-важного перечня школьных товаров и принадлежностей, доступных к приобретению родителями по минимальной цене или в рамках социальной помощи. Копия обращения на имя министра просвещения России Сергея Кравцова имеется в распоряжении RT.
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Черчесов: поражение «Ференцвароша» от «Клаксвика» логически объяснить нельзя
Бывший главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов признался, что практически не сомневался в победе венгерского клуба по сумме двух матчей Лиги чемпионов УЕФА над фарерским «Клаксвиком».
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Народный фронт намерен исключить Исинбаеву из состава центрального штаба
Общероссийский народный фронт (ОНФ) намерен исключить олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву из состава центрального штаба.
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CNN: возможности РЭБ России мешают наступлению украинских военных
ВС России сильно опередили ВСУ в работе РЭБ, их способность глушить беспилотники мешает наступлению украинских военных, сообщает CNN со ссылкой на командира ВС Украины Александра Тарнавского.
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Аршавин вложил бы деньги от продажи Малкома в покупку Пиняева, Тюкавина и Захаряна
Заместитель генерального директора по спортивному развитию петербургского «Зенита» Андрей Аршавин считает, что доходы от летних трансферов необходимо потратить на покупку молодых и перспективных российских футболистов.
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В Белом доме сообщили, что США призывают Россию восстановить зерновую сделку
Соединённые Штаты призвали Россию восстановить зерновую сделку. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
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Минспорт признал гонки дронов видом спорта
В Министерстве юстиции сообщили об изменениях во Всероссийском реестре видов спорта.
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Украинские СМИ сообщают о взрывах в Краматорске и в районе Константиновки
Украинские СМИ сообщают о взрывах в районе Константиновки в Донецкой Народной Республике. Также появились сообщения о том, что взрывы произошли в Краматорске.
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Алаев — о Кубке России по футболу: за календарь проголосовало большинство клубов
Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев рассказал, почему матчи Кубка России по футболу стартуют уже после первого тура национального чемпионата по футболу.
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Белый дом: США не поддерживают атаки Украины внутри России
Белый дом не поддерживает атаки Украины на объекты внутри России, заявила пресс-секретарь администрации США Карин Жан-Пьер, комментируя налёт беспилотников на Москву.
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Военная хроника сообщила о пролёте российских беспилотников через Сумскую область в Полтаву
Российские беспилотники «Герань-2» летят в сторону Полтавы через Сумскую область. Об этом сообщила Военная хроника.
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Алаев: отстранение никого не устраивает, диалог с УЕФА есть
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев выразил надежду, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в скором времени снимет санкции с России.
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Резников признал, что контрнаступление ВСУ отстаёт от графика из-за минных заграждений
Контрнаступление ВСУ отстаёт от графика, пробиться через «зоны безопасности» ВС России очень тяжело, признал министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CNN.
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Relevo: Мбаппе отказался переходить в «Аль-Хиляль»
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе дал понять, что не намерен принимать предложение по трансферу в саудовский «Аль-Хиляль».
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В парламенте Молдавии отказались признать Гуцул главой Гагаузской автономии
Председатель парламента и правящей в Молдавии партии «Действие и солидарность» (ПДС) Игорь Гросу отказался признать Евгению Гуцул главой Гагаузской автономии.
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Жители Тюменской области смогут увидеть Суперлуние в ночь на 2 августа
Жители Тюменской области смогут увидеть Суперлуние в ночь на 2 августа, когда Луна окрасится в яркий цвет и будет казаться больше, чем в обычное полнолуние.
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Малышев сообщил, что у «Спартака» сорвалось несколько запланированных трансферов
Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев дал понять, что в команду обязательно придут новые футболисты в летнее трансферное окно.
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Минтранс запретил движение судов по Туре в районе Тюмени из-за обмеления
Минтранс России запретил движение судов по реке Туре в районе Тюмени из-за резкого снижения уровня воды. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей.
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Бастрыкин взял на контроль ситуацию с избиением омского сироты
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту избиения сироты в Омской области.
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Консультант Валинуров: введение удалёнки во время пандемии сделало офисный труд «архаизмом»
Карьерный консультант Ильгиз Валинуров выразил мнение, что введение дистанционного формата работы во время пандемии сделало офисный труд неким «архаизмом».
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МЧС: ушедшая в поход по Кольскому полуострову группа школьников вышла на связь
Группа школьников, ушедшая в поход по Кольскому полуострову, вышла на связь, с ними всё хорошо, сообщили в МЧС.
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Заварзин считает, что уход Малкома не ослабит «Зенит»
Бывший генеральный директор московского «Спартака» Юрий Заварзин не считает большой потерей для петербургского «Зенита» трансфер бразильского нападающего Малкома в «Аль-Хиляль».
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Зеленский назвал «неевропейским» запрет на импорт украинской сельхозпродукции в ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский назвал недопустимым и «неевропейским» возможное продление ограничений в странах ЕС на импорт украинской сельхозпродукции после 15 сентября.
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Экономист Разуваев рассказал о преимуществах цифрового рубля
Экономист и аналитик Александр Разуваев перечислил преимущества цифрового рубля. По его мнению, прежде всего выгоду почувствуют предприниматели.
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РИА Новости: в Новой Москве упал беспилотник без взрывного устройства
В Первомайском в Новой Москве упал беспилотник без взрывного устройства. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
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Эрика Андреева проиграла в первом круге теннисного турнира в Лозанне
Россиянка Эрика Андреева не смогла оформить выход во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в швейцарской Лозанне.
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В Сургуте усилят меры безопасности на водоёмах
В Сургуте усилят меры безопасности на водоёмах, заявил начальник управления по делам ГО и ЧС городской администрации Андрей Рачёв на брифинге.
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Синоптики предупредили о возвращении жары до +37 °С в Краснодарский край 26—27 июля
В Краснодарском крае ожидается жара в ближайшие дни. Во вторник, 25 июля, дневная температура составит до +33 °С.
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В Петербурге рассказали о школах по вождению электросамокатов
В Санкт-Петербурге развивают инициативу, направленную на усиление безопасности в сфере электросамокатов.
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Крыша вагона электрички загорелась на станции Подсолнечная в Подмосковье
В Московской области загорелся вагон электрички, инцидент произошёл на станции Подсолнечная. Пассажиры эвакуировались самостоятельно, сообщили РИА Новости в МЧС.
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Черчесов рассказал, что пока не думает о новой работе
Бывший главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов признался, что начнёт думать о трудоустройстве после глубоко анализа своей работы в венгерском клубе.
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Интерфакс: группа школьников из Москвы пропала на Кольском полуострове
Группа школьников из Москвы пропала на Кольском полуострове, сообщает Интерфакс со ссылкой на экстренные службы.
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Военная хроника сообщила о ракетном ударе по резервам ВСУ в Запорожье
Военная хроника сообщила, что российские военные нанесли ракетный удар по резервам ВСУ в Запорожье.
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В Екатеринбурге проверяют сообщения о побеге двух шестилетних детей из детсада
Следователи проверяют сообщения о том, что воспитательница одного из детских садов в Екатеринбурге не заметила отсутствия двух шестилетних детей. Воспитанники ушли во время прогулки.
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Новак поддержал предложение Минэнерго ограничить число экспортёров бензина
Вице-премьер России Александр Новак поддержал предложение Минэнерго ограничить число экспортёров бензина, а также поручил увеличить объёмы продажи топлива на внутреннем рынке.
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Аршавин и Семак вошли в состав правления «Зенита»
Бронзовые призёры чемпионата Европы по футболу Андрей Аршавин и Сергей Семак вошли в состав правления петербургского «Зенита».
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Минтруд предложил выплаты по 100 тысяч рублей родителям пострадавших в зоне СВО детей
В Минтруде России подготовили проект о единовременных выплатах для родителей детей, которые пострадали в ходе специальной военной операции. Как рассказали в министерстве, размер выплаты составит 100 тыс. рублей.
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Тренер «Интер Майами»: Месси станет капитаном команды
Главный тренер клуба Главной футбольной лиги (МЛС) «Интер Майами» Херардо Мартино сообщил, что нападающего Лионеля Месси назначат капитаном команды.
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МГБ: спецслужбы Украины пытаются вербовать граждан Приднестровья для разведки и диверсий
Украинские спецслужбы пытаются вербовать граждан Приднестровья для разведки и диверсий, заявили РИА Новости в МГБ непризнанной республики.
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Глава совета директоров «Локомотива» опроверг слухи об уходе Пиняева в «Зенит»
Председатель совета директоров столичного «Локомотива» Юрий Нагорных заверил, что полузащитник Сергей Пиняев будет выступать за железнодорожников в чемпионате России по футболу сезона-2023/24.
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Общественным транспортом в Петербурге воспользовались более 813 млн пассажиров с начала года
В январе — июне 2023 года общественным транспортом в Санкт-Петербурге воспользовались свыше 813 млн пассажиров.