TN: в Швеции продолжается рост безработицы, и конца этому не видно

Безработица в Швеции растёт пятый месяц подряд и перелома негативного тренда ожидать не приходится, передаёт Tidningen Näringslivet. По данным экспертов Государственной службы занятости страны, в конце октября число официально зарегистрированных безработных шведов в базе данных организации составило 334 тыс. человек, или 6,4% рабочей силы трудоспособного возраста.

По данным Агентства по трудоустройству Швеции за октябрь, безработица в королевстве продолжает расти и рынок труда начинает испытывать на себе влияние экономического спада, пишет издание Tidningen Näringslivet.

Безработица в стране растёт пятый месяц подряд, и сейчас её последствия проявляются в экономике яснее, чем раньше. По прогнозам экспертов, безработица продолжит свой рост во второй половине этого года и будет расти в течение некоторого времени.

В конце октября 334 тыс. человек, или 6,4% рабочей силы в возрасте от 16 до 65 лет, были зарегистрированы в качестве безработных в базе данных Агентства по трудоустройству. По сравнению с предыдущим месяцем увеличение составило 2 тыс. человек. Больше остальных отраслей пострадали строительство и промышленность. Сочетание высокого инфляционного давления и высоких процентных ставок давит на всю экономику скандинавского государства. Также страдают предприятия, которые зависят от частного потребления. Прежде всего речь идёт о товарах второстепенного потребления, приобретение которых домохозяйства могут отложить на будущее.

Среди молодёжи уровень безработицы выше. В конце октября в Агентстве по трудоустройству было зарегистрировано 40 тыс. человек в возрасте от 18 до 24 лет, что соответствовало уровню безработицы в размере 8%. Эксперты затрудняются ответить, когда можно ожидать перелома тренда, поскольку прогнозируется слабое начало 2024 года. Насколько продолжительной будет рецессия, зависит прежде всего от того, как будет развиваться инфляция в будущем и какие решения примет Центробанк Швеции в долгосрочной перспективе, завершает Tidningen Näringslivet.