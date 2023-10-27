Dialogue works: ослабевшие США не могут позволить себе два одновременных конфликта — и на Украине они его уже проиграли

В результате глобальных изменений Соединённые Штаты утратили своё господствующее положение, в том числе на Ближнем Востоке. Поэтому заявления американских властей о том, что им по силам поддерживать Киев и Тель-Авив одновременно, звучат «чудовищно» и «невероятно невежественно», заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue works американский историк Ричард Вольф.

РИЧАРД ВОЛЬФ, американский историк: Этому конфликту уже как минимум 75 лет, и он до сих пор не разрешён. США были господствующей державой с формирования государства Израиля после Второй мировой, и поэтому они играли ведущую роль в любых глобальных усилиях по решению проблемы Палестины, Израиля в контексте Ближнего Востока. И эти усилия потерпели фиаско. Вот что нам показывает текущая ситуация. Это не сработало.

И мы знаем это по войнам 1967-го и 1973 года и множеству проблем, которые возникали между делом. Настоящего мира там никогда не было. Есть базовые минимальные вопросы, которые озвучивают палестинцы. Есть базовые минимальные вопросы, которые озвучивают израильтяне. И между ними должен быть компромисс, иначе мы получим то, что имеем: нас ждёт бесконечная война.

И единственный новый фактор сейчас — это изменение глобальной ситуации. И это очень важно. Соединённые Штаты слабее, чем когда-либо в истории Израиля. И израильтяне наверняка это понимают.

А враги Израиля — палестинцы, и, если хотите, более широкое арабское сообщество или, может быть, даже более широкое мусульманское сообщество — сильнее, чем когда-либо. И это очень важное отличие. И мне кажется, что израильтяне не смогут смириться с этой новой реальностью. И США тоже не хотят с ней мириться.

Для меня самым ужасающим моментом на прошлой неделе стало заявление министра финансов США Джанет Йеллен, которая во всеуслышание сказала, что Соединённые Штаты могут себе позволить — это её слова — вести две войны одновременно. Это невероятно невежественное высказывание.

Вы никогда не сможете позволить себе войну. Вы никогда не сможете позволить себе одну войну. Вы никогда не сможете позволить себе войну, которую вы проигрываете, а США сейчас её проигрывают на Украине.

Совсем не очевидно, победит ли Израиль. В Газе — возможно. А вот на севере против «Хезболлы» — не всё так ясно. Против Ирана и Саудовской Аравии — не всё так ясно. А новым глобальным гегемоном в любом случае является Китай, и как это скажется на всей ситуации?

Она очень-очень опасная. Не столько из-за палестинцев и израильтян, хотя это горячая точка. Но на самом деле нужно учитывать меняющуюся глобальную ситуацию, которую мы с вами обсуждали.

Итак, если вы спросите, какой вариант я предпочту. В первую очередь, конечно, необходимо прекратить стрельбу, бомбардировки, ракетные удары, убийства и всё остальное. Мир должен настоять на размещении миротворцев ООН на границе или на каких-то ещё мерах, необходимых для обеспечения соблюдения режима прекращения огня.

Затем США, Китаю, России и всем остальным нужно провести конференцию, какой бы сложной и длительной она ни была, и принять соглашение, соблюдение которого будет обеспечиваться всем миром. Никогда ничего подобного мы не добивались, и нам нужно попробовать ещё раз. Я понимаю, что это будет сложно. Я понимаю, что и палестинцы, и израильтяне усложнят задачу. Но не вижу альтернативу.

Дата публикации 26 октября 2023 года.