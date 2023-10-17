Danny Haiphong: западные СМИ травят своих зрителей — поэтому американцы считают всех врагами

Мировоззрение человека формируется на основе его образования и получаемой информации из СМИ, а на Западе СМИ каждый день травят своих зрителей ложью, отмечает американский журналист Брайан Берлетик в эфире канала Danny Haiphong. Поэтому американцы настроены против других стран, хотя сами по себе они не плохие люди, поясняет журналист.

«Почему американские граждане всегда готовы следовать за своими безумными лидерами и всегда готовы считать врагами всех нас в мире?»

Не знаю, риторический ли это вопрос. Вряд ли. Но, Брайан, как вы считаете?

БРАЙАН БЕРЛЕТИК, журналист: Вернёмся к теме СМИ. Информационное пространство любой заданной страны питает коллективный разум людей, равно как, принимая пищу, мы питаем наше тело. Если вы соблюдаете хорошую диету, вы будете сильным, здоровым, стрессоустойчивым, конструктивно мыслящим, продуктивным каждый день. А если вы употребляете яд, вы постоянно будете болеть, вы не будете очень уж продуктивным. А если вы употребляете наркотики, то ваше восприятие реальности будет искажено и вы можете поранить себя и других.

То же самое с информационным пространством. Можно отравить всё население, если запихивать им каждый день в голову ложь. И мы это и видим по всему Западу, учитывая опосредованную войну США с Россией на Украине, учитывая этот растущий конфликт, который США провоцируют с Китаем. Мы можем увидеть, насколько это опасно. И если мы доведём эту войну до её губительного завершения, сколько будет жертв? Посмотрите, что случилось с Ираком, что случилось с Афганистаном, с Сирией, Ливией. Последствия по всему миру от этой лжи.

Так почему американские граждане следуют за своими лидерами? Дело в образовании и СМИ, на которые, к сожалению, в той или иной мере распространяется монополия правительства и интересов, которые ими управляют. И вот почему американцы с этим мирятся. Дело не в том, что американцы плохие, они не такие. В Штатах такой большой потенциал расходуется зря из-за этой небольшой горстки людей в Вашингтоне и на Уолл-Стрит.

Дата выхода в эфир 15 октября 2023 года.