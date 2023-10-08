JF: Западу плевать на Украину — он «ослеплён» идеологией ненависти по отношению к России

Запад игнорирует катастрофу на Украине, потому что «ослеплён ненавистью к России», заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью Judging Freedom. США и НАТО выгодно держать Украину в качестве посредника, который воюет с Россией вместо них. Западные СМИ постоянно врут людям об успехах Украины, но всё становится очевидно, если слушать не только Лондон и Вашингтон, уверен профессор.

Как могут европейские глобалисты и неоконсерваторы закрывать глаза на экономическую, демографическую и военную катастрофу, разрушение, уничтожение — называйте, как хотите — которая происходит на Украине?

ДЖЕФФРИ САКС, профессор Колумбийского университета: Они ослеплены идеологией. Они ослеплены этой ненавистью к России. Они не считают погибших украинцев. Они постоянно лгут общественности о военной ситуации. Кстати, как и ведущие американские СМИ, начиная с The New York Times, которые ведут себя совершенно бесчестно на протяжении всего конфликта. Дело в том, что они просто не говорят правду.

Они так хотят воевать с Россией и иметь кого-то, кто воевал бы и умирал за них. Они требуют очередной массовой мобилизации оставшихся украинских молодых людей, которых можно легко схватить на улице и бросить на поле боя, почти без всякой подготовки, как говорят сами солдаты на линии фронта, которые гибнут в огромных количествах. Они рассказывают, что у них нет никакой подготовки.

У России превосходство в воздухе, превосходство в артиллерии, превосходство в беспилотниках. И всё становится абсолютно ясно, если вы изо дня в день смотрите сводки с мест боевых действий и слушаете многочисленные источники, а не только то, что исходит из Лондона и Вашингтона. Им всё равно, потому что ими движет идеология.

Дата выхода в эфир 06 октября 2023 года.