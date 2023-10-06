Экс-сотрудник ЦРУ: «эластичная» оборона россиян грозит Украине демографическим «опустошением»

ВСУ продолжают нести огромные потери, наталкиваясь на выстроенные Россией оборонительные линии, которые напоминают «эластичный жгут» — украинские подразделения раз за разом вклиниваются в порядки россиян, получают удары с флангов и оказываются вынуждены возвращаться на исходные позиции, разъяснил слушателям подкаста Redacted бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон. По мнению Джонсона, положение Киева столь плачевно, что речь может идти о полноценном демографическом кризисе, ведь на Украине скоро просто не останется отцов.

ЛАРРИ ДЖОНСОН, бывший сотрудник Центрального разведывательного управления США: Чего люди не поняли, так это того, что оборонительные линии, возведённые Суровикиным год тому назад, проектировались не под условную «битву за Аламо», чтобы нужно было биться, удерживая позиции — то бишь сцен с прикованным к постели Джимом Боуи, который, умирая, метает в нападающих свой нож, не предполагалось. Эти линии спроектированы таким образом, чтобы сохранять гибкость — то есть, когда идёт наступление, линии изгибаются, и украинцы попадают в так называемый клин и получают удары с флангов, в результате чего их вытесняют обратно. В общем, эту оборону проще всего представлять как эластичный жгут.

Впрочем, правда — и об этом писали даже в The New York Times — заключается в том, что по площади контролируемых территорий Россия значительно опережает Украину. Но дело не в том, чтобы занимать территории; дело — в вопросе о том, есть ли у стороны подготовленные силы, которые можно поддерживать в боеспособном состоянии в полевых условиях и имеют хорошую логистику. И именно в этом аспекте Украина и терпит неудачу — она полностью зависит от денег и оружия с Запада, а за последние два-три дня даже британцы успели признаться, что, дескать, у нас всё кончилось, больше нечего отправлять.

Точно — это стало главным откровением с британской стороны: «У нас оружия на отправку больше не осталось — да и деньгами, честно говоря, помочь больше не сможем». А кроме того, бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Зеленский должен активнее мобилизовывать молодых украинцев. То есть, вы, мол, истощили практически все ресурсы, так что теперь настал черёд самых молодых, надо их бросать на фронт. А ведь, как вы писали как на своей странице в Telegram, так и на вашем сайте, молодых украинцев сейчас хоронят просто несметным числом — и про эти похороны западные СМИ не пишут. Украинские солдаты в открытых гробах, рыдающие матери и жёны, люди, которые выстраиваются вдоль улиц, пока по ним проносят покойных — всего этого в эфире CNN не увидишь...

ЛАРРИ ДЖОНСОН: Это точно. А ведь нужно понимать, чем это оборачивается для украинской демографии. В качестве точки отсчёта и ориентира обратимся снова ко Второй мировой войне: Соединённые Штаты на тихоокеанском фронте, в Европе и в Африке потеряли убитыми 472 тысячи военнослужащих, притом что численность населения у нас тогда была 160 миллионов человек. Ну а Украина, где, по некоторым оценкам, сейчас остаётся около 25 миллионов человек, уже потеряла больше людей, больше мужчин, чем США или Великобритания в годы Второй мировой. Сейчас ситуация уже скорее начинает напоминать Чакскую войну, которая шла в Парагвае, в которой погибло целое поколение мужчин. И такое Украину просто опустошит — просто неком будет заводить детей, не будет отцов.

Дата выхода в эфир 04 октября 2023 года.