США отказываются смотреть в зеркало, на свою собственную слабость, при этом Америка проецирует эту слабость на Россию, заявил в интервью Judging Freedom экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Говоря об американских вооружениях, Джонсон отметил: «Наша военная техника — одна из наименее надёжных и самых дорогих в мире».

Кто стоит за давними, заметными усилиями изобразить российскую армию как слабую, деморализованную и плохо функционирующую? Откуда это взялось?



ЛАРРИ ДЖОНСОН, бывший аналитик ЦРУ: Не знаю, откуда это пошло? Но давайте вспомним, что СМИ говорили на протяжении последних 20 лет. Было время, когда Запад был благоприятно расположен по отношению к России. Всё стало меняться, когда Россия отказалась молча мириться с тем, чтобы Соединённые Штаты ею помыкали.



Отчасти история о слабости российской армии уходит корнями в поддержку Америкой афганских моджахедов в те времена, когда в Афганистане находились советские войска. Тот факт, что советская армия ушла оттуда, всегда представлялся нам как доказательство их слабости.



Но если сравнить то, как Соединённые Штаты ушли оттуда, с тем, как оттуда ушли русские, то разница более чем очевидна.



Русские всё спланировали. Они уходили в течение года. Они ни от кого не убегали. Не было никаких кадров с людьми, цепляющимися за шасси взлетающего самолёта. И никто не разбивался, падая с высоты 300 метров, как было в случае с США. Люди не паниковали, не собирались у аэропорта, и их не убивали террористы-смертники.



Тем не менее, несмотря на эту разницу, Соединённые Штаты отказываются смотреть в зеркало, на свою собственную слабость. При этом мы занимаемся проецированием: проецируем на русских то, чем на самом деле являемся сами. А ведь мы слабые.



Очень интересно, Ларри. Во Вьетнаме нас победили повстанцы в пижамах, а в Афганистане — козоводы в сандалиях.



ЛАРРИ ДЖОНСОН: Да.



И мы проецируем эти позорные поражения, эту пустую трату человеческих жизней и государственного имущества на русских — на эту страшилку, которая пришла на смену историям о Саддаме Хусейне.



ЛАРРИ ДЖОНСОН: Да,выберите какой-нибудь показатель. Как насчёт производства артиллерийских снарядов калибра 155 мм? Мы даже тут не можем выдержать темп. На самом деле Соединённые Штаты ещё более двух лет не смогут достичь того, что Россия производит уже сейчас.



У нас нет промышленных возможностей для производства того, что необходимо для обеспечения и поддержания армии в полевых условиях. Наша военная техника — одна из наименее надёжных и самых дорогих в мире. Взгляните на истребитель пятого поколения F-35. Они с трудом удерживают его в воздухе. В одном из последних докладов, которые попадались мне на глаза, говорилось о том, что до 50 процентов парка находится сейчас на техобслуживании или на какого-либо рода ремонте.



Знаете, США загнали себя в реально затруднительную ситуацию. Мы сейчас тратим на оборону почти триллион долларов, и тем не менее у нас проблемы с выполнением целей по набору новобранцев. И посмотрите, что мы предлагаем Украине, — самолёты 50-летней давности — F-16.



Дата публикации 03 октября 2023 года.