NYTimes: немцев всё больше тревожит обязательство их страны вооружать Киев

Сопротивление жителей городка Гросенхайн строительству у них нового оружейного завода компании Rheinmetall говорит о гораздо более широком беспокойстве немцев по поводу обязательства их страны вооружать Киев, пишет The New York Times. Из-за своего нацистского прошлого страна неохотно инвестирует в военное производство, поскольку многие немцы до сих пор испытывают глубокое отвращение к войне и расходам на оборону.

«Восстание в маленьком городке» Гросенхайн свидетельствует о всё большей обеспокоенности немцев по поводу вооружения Украины, пишет The New York Times.



Когда руководство Саксонии узнало, что Rheinmetall, самый известный производитель вооружений в Германии, рассматривает возможность строительства нового завода по производству боеприпасов в бывшей восточногерманской земле, они увидели в этом надежду на экономический рост.



Однако в городке Гросенхайн с населением приблизительно 20 тыс. человек взглянули на это иначе. 16 из 22 членов городского совета подписали письмо канцлеру Олафу Шольцу с призывом заблокировать этот проект. А местные жители выстроились в очередь, чтобы подписать петицию, распространённую партией «Левые».



«После многих лет военного использования мы говорим нет дальнейшему военно-экономическому использованию, — говорится в петиции. — Мы не хотим окольными путями участвовать в войнах по всему миру».



Как отмечает The New York Times, сопротивление этого городка строительству нового оружейного завода компании Rheinmetall можно было бы легко списать на узколокальную политику, однако на самом деле оно лишь говорит о гораздо более широком беспокойстве немцев, особенно на бывшем коммунистическом востоке, по поводу обязательства их страны вооружать Киев.



Несмотря на заявленный канцлером Олафом Шольцем «поворотный момент» и разворот в сторону более напористой внешней политики, поддержка этого шага в Германии оказалась сдержанной, особенно в Восточной Германии, которая во время холодной войны несколько десятилетий была сателлитом СССР, что оставило в регионе как сохраняющийся страх перед Россией, так и привязанность к ней.



В более широком смысле, многие немцы до сих пор испытывают глубокое отвращение к войне и расходам на оборону. Из-за своего нацистского прошлого страна неохотно инвестирует в военную мощь.



«Точка зрения Берлина — это одно; политические реалии на местах — это другое», — отмечается в статье.