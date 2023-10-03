ZDF: Меркель была канцлером для всех немцев, включая мигрантов

Ангела Меркель считает, что была канцлером для всех немцев, в том числе для мигрантов, подчеркнула она в интервью немецкому телеканалу ZDF. По её словам, ситуация в Германии сильно поляризовалась с притоком беженцев. Тем не менее она убеждена в том, что принять их было новой задачей для немцев. В связи с этим Меркель выразила непонимание в отношении избирателей АдГ, не проявляющих, по её мнению, достаточной толерантности к мигрантам.

Экс-канцлер Ангела Меркель была канцлером для всех людей, постоянно проживающих в Германии, подчеркнула она на канале ZDF в первом телеинтервью после своего канцлерства. «Я также очень часто говорила об этом с президентом Турции Эрдоганом», — отметила Меркель. Речь шла о том, кто несёт ответственность за людей турецкого происхождения во втором или третьем поколении, которые живут в Германии.

По её словам, Германия принимает всех. «Поскольку сейчас у нас много людей, которые постоянно живут в нашей стране и не всегда жили здесь, для нас это новая задача — принять их», — пояснила Меркель.

Свои замечания экс-канцлер сделала в документальном фильме «На пульсе с Митри Сирином», который будет показан на канале ZDF в День единства в этот вторник. Там же она рассказала о том, что не понимает людей, голосующих за АдГ.

«Если вы, так сказать, создаёте свою марку за счёт других людей, в том числе людей, которые выглядят иначе, и людей с другой биографией, то я этого не понимаю», — заявила Меркель в интервью ZDF.

Она понимает, что люди испытывают гнев по поводу некоторых вещей. Но она не готова мириться с тем, что люди поддерживают идеи и мысли, которые не имеют ничего общего с толерантностью. «Я всегда буду возражать против этого и говорить, что в этом демократическом обществе можно выражать свою критику и гнев иным способом», — подчеркнула Меркель.

В интервью ZDF бывший канцлер Германии объяснила своё общее нежелание комментировать своё восточногерманское наследие во время пребывания в правительстве. Ссылаясь на свою речь в День немецкого единства в 2021 году в Галле, она сказала в интервью ZDF: «Я, наверное, не сделала бы такого личного замечания во время моего пребывания у власти, если бы дело не шло к концу, потому что я всегда рассматривала себя как канцлера всех немцев».

Выступая незадолго до окончания своего канцлерства, Меркель 3 октября 2021 года рассказала об опыте, в котором её восточногерманское прошлое было истолковано как «балласт». Рассказывая об этом опыте телеканалу ZDF, Меркель отметила: «Честно говоря, это было похоже на несильный удар в живот».

Меркель родилась в Гамбурге, но выросла в ГДР. Когда рухнула стена, ей было 35 лет. Отвечая на вопрос об обиде на неё в Восточной Германии, она сказала в интервью ZDF: «Была часть людей, которые были очень злы на меня. Это началось в то время, когда возникли проблемы с евро». Ситуация поляризовалась, «когда к нам приехало много беженцев». Но это была «очень радикальная и к тому же громкая и нетерпимая группа», цитирует немецкий телеканал ZDF слова экс-канцлера Ангелы Меркель.